Slack-alternatief is ineens populair in Europa door release Instagram Threads

De release van Instagram Threads heeft er in de afgelopen twee weken toe geleid dat een tot nu toe relatief onbekend Slack-alternatief in de App Store-rankings in Duitsland, Spanje en Italië in de top tien is gekomen. Het gaat om de app Threads van het bedrijf Threads Group.

Het lijkt erop dat Europese gebruikers hebben gezocht naar Threads in de App Store en de app hebben gedownload. Instagram Threads is vooralsnog niet beschikbaar in de EU. Data.ai zegt tegen TechCrunch dat de app in de periode voor de release van Instagram Threads nauwelijks downloads had, maar dat sinds die tijd 880.000 gebruikers de app hebben geïnstalleerd.

Wereldwijd staat de app op plek 52 in de wereldwijde ranglijst van appdownloads op iOS, terwijl het in de Business-categorie ineens op plek 3 staat. In de Nederlandse App Store staat Threads op plek 17 van de ranglijst voor apps in de Zakelijk-categorie. Het bedrijf positioneert zijn product als Slack-alternatief voor makers. Een van de oprichters heeft voor Facebook gewerkt.

Het Slack-alternatief heeft bovendien in zijn Twitter-bio gezet dat het niet gelieerd is aan Meta. In de App Store-listing stond dat niet, maar die vermeldt inmiddels 'niet gelieerd aan Instagram'. De reviews van de app vermelden wel dat het niet om de Meta-app gaat.