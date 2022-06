Trefbalspel Knockout City is voortaan free-to-play

De trefbalgame Knockout City is door EA als free-to-play uitgebracht. Dit betekent dat spelers geen gameabonnementen, zoals PlayStation Plus, Xbox Live Gold of Nintendo Switch Online, meer nodig hebben om het spel online te kunnen spelen.

Spelers die het spel voor 1 juni hebben gekocht en in ieder geval een keer hebben ingelogd, krijgen een speciale bundel. Deze bevat speciale cosmetics, items die xp-boosts geven en 2000 Holobucks, de in-game valuta van Knockout City.

Daarnaast is het zesde seizoen van de game sinds woensdag beschikbaar. Deze bevat onder meer een nieuwe bal: de Boomerang Ball. Deze bal kan terugkeren naar de hand van de speler die het heeft gegooid. Verder zijn er nieuwe arena's beschikbaar en is er de mogelijkheid om te basketballen en voetballen in de Hideout.

Knockout City is een multiplayergame waarin spelers in teamverband tegen elkaar strijden. De game draait om het gooien, vangen, doorgeven en ontwijken van een bal. Personages die geen bal in handen hebben, kunnen veranderen in een bal. Het is ontwikkeld door Mario Kart Live: Home Circuit-maker Velan Studios. Knockout City kwam uit op 21 mei 2021 voor Windows, de Nintendo Switch, PlayStation-consoles en Xbox-consoles. Ook was het tot 1 juni 2022 beschikbaar op EA Play.