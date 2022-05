Frankrijk doet Engelse gametermen bij overheidscommunicatie in de ban

De Franse overheid heeft Franse alternatieven voor Engelse gametermen in het Staatsblad van de Franse Republiek gepubliceerd. Overheidsinstellingen in het land moeten deze termen gebruiken om 'onduidelijkheid' te voorkomen.

De lijst met Franse gametermen is opgesteld door de Commission d'enrichissement de la langue française, de Franse 'taalverrijkingscommissie'. De commissie stelt onder andere als alternatief voor dlc of downloadable content, de Franse term contenu téléchargeable additionnel of cta voor. Verder zouden Fransen in plaats van matchmaking appariement de joueurs moeten gebruiken en naar een streamer zou met joueur en direct verwezen moeten worden.

Het Franse ministerie van Cultuur, betrokken bij het opstellen van de lijst, meldt persbureau AFP dat de anglicismen in de gamesector 'een barrière voor niet-gamers' zijn, en dus voor onduidelijkheden kunnen zorgen. Het toenemend gebruik van Engelse termen is de Académie Française, waar de taalverrijkingscommissie onderdeel van is, al langer een doorn in het oog. Eerder dit jaar hekelden leden van het instituut het gebruik van onder andere 'Only Lyon' en 'Nantes City Lab' door steden. Het zou gaan om een 'degradatie die niet als onomkeerbaar gezien moet worden'.

Volgens Judge Hype, een Franstalige site, betekent de publicatie in het Journal officiel de la République française dat het gebruik van de Franse termen verplicht wordt bij overheidsadministraties en instellingen en moeten deze ook gebruikt worden bij productdocumentatie en vertalingen van softwaredocumentatie.