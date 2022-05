Knockout City krijgt op 2 november 120fps-update voor Xbox Series X|S en PS5

Trefbalgame Knockout City krijgt vanaf 2 november een next-gen update waarmee het spel op de Xbox Series X en PlayStation 5 in 4k gespeeld kan worden. Op die consoles en de Xbox Series S kan het spel vanaf diezelfde datum ook met 120 beelden per seconde gespeeld worden.

Met deze gratis update kunnen spelers op de next-gen consoles kiezen voor twee modi: Performance en Quality. In de Performance-modus draait het spel op de PS5 in 1440p met 120fps; op de Xbox Series X is dat 1620p met 120fps. In beide gevallen wordt de resolutie opgeschaald naar 4k. De Xbox Series S-versie draait in deze modus in 1080p, maar behoudt de 120 beelden per seconde.

In de Quality-modus draait het spel op alle consoles met 60 beelden per seconde, maar dat gaat gepaard met een hogere resolutie. De PS5- en Xbox Series X-versies van Knockout City draaien in native 4k en de Xbox Series S moet het doen met een resolutie van 1440p. Verder zegt EA in beide modi verbeterde lichteffecten te hebben toegevoegd.

Knockout City werd in mei uitgebracht door EA. Het spel is ontwikkeld door Velan Studios, die vorig jaar ook de AR-game Mario Kart: Home Circuit uitbracht. Knockout City is een online multiplayergame waarin spelers in teamverband trefbal tegen elkaar spelen. Het spel is momenteel beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc, en kost twintig euro. Ook komt het spel in november gratis beschikbaar voor PlayStation Plus.