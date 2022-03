Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters verschijnt in 2022 voor pc

De turn-based tactisch rpg Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters verschijnt volgend jaar voor de pc, zo heeft uitgever Frontier bekendgemaakt. Het was een van meerdere aankondigingen rond de Warhammer-franchise.

In Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters voert de speler het bevel over de Grey Knights, een geheime, maar machtige eenheid van de Space Marines die jaagt op vijanden. In de verhaallijn van het spel moeten de Grey Knights voorkomen dat The Bloom het heelal overneemt door werelden te infecteren.

Het gaat om een turn-based rpg, die Frontier uitgeeft onder zijn Frontier Foundry-label en die gemaakt wordt door de Canadese studio Complex Games. Frontier heeft een teasertrailer vrijgegeven en het spel heeft inmiddels pagina's op Steam en in de Epic Games-winkel, waar het spel in 2022 beschikbaar komt.

De release is aangekondigd tijdens de Warhammer Skulls Showcase van Games Workshop. Daar werd ook de komst van Total War: Warhammer 2: The Silence and The Fury bekendgemaakt. Dit dlc-pakket draait om de Beastmen. GOG.com liet weten meerdere Warhammer-games aan zijn platform toe te voegen, waaronder de Blood Bowl-games, Warhammer Quest, Regicide, en Dakka Squadron.