Middenklasser met maatje meer

Inleiding

Glazen behuizing met uitstekend scherm

De OnePlus Nord en Nord 2(T) hadden een vergelijkbare vormgeving, maar de Nord 3 heeft een iets ander ontwerp. Het frame is wat afgeplatter, in lijn met de trend van de afgelopen jaren. Dat geeft meer grip dan de spitse zijkanten van de oudere OnePlus Nord-telefoons. Het frame van de Nord 3 loopt met een afgeschuind randje over in de achter- en voorkant, waarbij het glas aan de achterkant enigszins gebold is aan de zijkanten, zodat het toestel prettig in de hand ligt. De voorkant is volledig vlak. OnePlus heeft de Nord 3 voorzien van een riant 6,7"-scherm, een stuk groter dan het 6,4"-scherm van de voorgaande Nord-toestellen. Het is dus maar goed dat de schermranden bij de Nord 3 erg smal zijn, veel smaller dan bij de Google Pixel 7a bijvoorbeeld. Daardoor, en door de vrij langgerekte 20:9-schermverhouding, oogt de Nord 3 niet als een enorm grote telefoon. Evengoed is hij nog iets breder en langer dan het huidige OnePlus-topmodel: de OnePlus 11. Telefoons in hetzelfde prijssegment zijn ook vaak kleiner doordat ze meestal een kleiner scherm hebben. Zoek je een compacte smartphone, dan ben je bij de Nord 3 kortom aan het verkeerde adres. OnePlus Nord 3 OnePlus Nord 2 OnePlus Nord Hoogte (mm) 162 159,1 158,3 Breedte (mm) 75,1 73,3 73,3 Dikte (mm) 8,2 8,3 8,2 Gewicht 194g 189g 184g Schermdiagonaal 6,74" 6,43" 6,43" Luxe smartphones hebben vaak een glazen achterkant en een metalen frame aan de zijkanten, maar in de middenklassetoestellen zien we vaker dat een van beide onderdelen van plastic is gemaakt. De Google Pixel 7a heeft bijvoorbeeld wel een metalen frame, maar een achterkant van plastic. OnePlus kiest bij de Nord 3 de omgekeerde weg: wel een glazen achterkant, maar een plastic frame. Voor de stevigheid lijkt dat geen grote gevolgen te hebben. Ook de Nord 3 voelt stevig aan als je het toestel probeert te verbuigen en de glazen achterkant geeft ook niet mee. OnePlus geeft bij de Nord 3 geen informatie over het gebruikte glas, in tegenstelling tot bij het topmodel OnePlus 11, waarvoor met Gorilla Glass Victus wordt geadverteerd. Naar verluidt is OnePlus voor de Nord 3 overgestapt op Dragontrail-glas van het Japanse Asahi om de display tegen krassen te beschermen. De achterkant zou wel van het overbekende Gorilla Glass versie 5 zijn gemaakt. Ons testmodel is uitgevoerd in de kleur Misty Green, die in de praktijk meer naar lichtblauw neigt. Het glas aan de achterzijde heeft een glanzende finish. In de praktijk wordt dat wel heel snel vies. Zonder voorraad poetsdoekjes ziet het toestel er binnen de kortste keren niet meer zo mooi uit als op de foto's. De zwarte uitvoering van de Nord 3 heeft een matte, glinsterende afwerking, vergelijkbaar met die van de zwarte OnePlus 11, waarop vette vingervegen en stofjes waarschijnlijk niet zo snel zichtbaar zijn. De drie camera's aan de achterkant zijn gevat in twee aparte, ronde verhogingen, die gelukkig niet al te ver uitsteken. Rechts van iedere bobbel zit een uitsparing in de achterkant; de bovenste bevat de flits, maar de onderste doet zo op het oog niets. Wellicht zit daar de kleurtemperatuursensor die OnePlus op het specificatieblad belooft. Naast de cameralenzen zit een schuifknop met drie standen, waarmee het toestel direct in trilmodus of in volledig stille modus gezet kan worden. Voor (duurdere) OnePlus-toestellen is dat een gebruikelijk extraatje, maar behalve Apples iPhones zijn er weinig andere smartphones met zo'n knop. De bekende schuifknop zit aan de rechterkant van de Nord 3 De OnePlus Nord 3 heeft een IP54-certificaat, wat betekent dat het toestel spatwaterdicht is en bestand tegen stof, maar niet volledig waterdicht. De vorige Nord-toestellen hadden geen IP-rating, dus dat is in zekere zin een verbetering. Aan de andere kant kun je in de middenklasse telefoons vinden met IP67- of IP68-rating die onderdompeling moeten kunnen overleven, bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A54, Google Pixel 7a en Motorola Edge 40. Fel en scherp scherm met uitstekende kleurafstelling Het oledscherm van de Nord 3 is niet alleen groter dan dat van voorgaande toestellen, het heeft ook een hogere resolutie: 2272 bij 1240 pixels, ook wel 1200p, waar de meeste smartphones behalve de duurste modellen een verlengde 1080p-resolutie hebben. De beeldscherpte is dus lekker hoog: 450 ppi . OnePlus belooft een piekhelderheid van 1450cd/m², hdr-ondersteuning (HDR10 en HLG, geen Dolby Vision) en een refreshrate van 120Hz. Het scherm kan terugzakken tot 40, 45, 60 of 90Hz om stroom te besparen. De Nord 3 heeft ook een always-on-displayfunctie, maar geen automatisch aanpassende kleurtemperatuur, zoals de OnePlus 11. We hebben het scherm van de OnePlus Nord 3 doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. We vergelijken het in de grafieken hieronder en op de volgende pagina's met dat van andere telefoons in de prijsklasse tussen 350 en 600 euro. De originele OnePlus Nord, OnePlus Nord 2 en OnePlus Nord 2T van de afgelopen jaren staan ook in het overzicht, voor het gemak uitgelicht met een geel balkje. Met ingang van dit jaar meten we niet alleen de weergave van grijstinten en verzadigde kleuren, maar ook de weergave van een aantal veelvoorkomende kleurtinten op de colorcheckertestkaart. Die test hebben we nog niet op veel smartphones gedraaid, waardoor die grafiek wat korter is. De Nord 3 scoort erg goed in onze schermtests. Dat begint met een hoge maximale helderheid, waardoor hij goed afleesbaar is in de zon. Het scherm van de originele OnePlus Nord was erg fel voor een middenklasser van zijn tijd. De Nord 2 en 2T deden het opvallend genoeg wat minder goed, maar met de Nord 3 vindt OnePlus weer aansluiting bij de kopgroep van dit jaar. Het is zelfs het op een na best scorende toestel als we kijken naar de helderheid van een volledig wit scherm, waar concurrenten dan iets terugzakken. Net als bij de OnePlus Nord 2 en 2T is de minimale helderheid bij de Nord 3 lager dan 2cd/m², waar de OnePlus Nord wat fel bleef met de helderheid op de laagste stand. OnePlus heeft duidelijk gewerkt aan de kleurafstelling, want die is bij de Nord 3 een heel stuk beter dan bij de voorgangers. We hebben de kleurafstelling zoals gebruikelijk doorgemeten in de kleurmodus waarin sRGB-kleuren het best worden weergegeven. In het geval van de Nord 3 is dat Natuurlijk. Door de goede gamma-afstelling en een kleurtemperatuur die de gewenste 6500 kelvin dicht benadert, resulteert een erg lage gemiddelde grijsafwijking. Ook de gemiddelde kleurafwijking is zeer laag, omdat het toestel het brede kleurbereik van het scherm vrijwel exact terugregelt tot de sRGB-kleurruimte. Het mag geen verrassing heten dat het scherm ook mengkleuren goed weergeeft, zoals blijkt uit het resultaat in de colorcheckertest. Uiteraard kan het scherm van de Nord 3 zoals alle oledschermen vrijwel de volledige DCI-P3-kleurruimte laten zien, met name relevant voor het afspelen van hdr-videomateriaal. We meten bijna 99 procent dekking in de stand Levendig.

Goede hoofdcamera, maar de rest...?

Op cameragebied gaat alle aandacht bij de Nord 3 uit naar de hoofdcamera, die dezelfde specificaties heeft als bij het topmodel: de OnePlus 11. Dat betekent een Sony IMX890-sensor van 50 megapixel met een oppervlakte van ongeveer 50mm², voorzien van geavanceerde dualpixelautofocus en een optisch gestabiliseerde f/1.8-lens. 4-in-1-pixelbinning resulteert bij deze camera in 12,5-megapixelopnamen. Van een toestel onder de 500 euro is er weinig meer dat je kunt wensen, al betekent de vergelijkbare camerahardware niet dat de foto's van de Nord 3 er hetzelfde uitzien als bij de OnePlus 11, zoals verderop ook zal blijken. De Nord 3 heeft immers een andere soc en beschikt ook niet over de Hasselblad-beeldverwerking van het topmodel. Camera's OnePlus Nord 3 Primair Ultragroothoek Macro Front Sensor Sony IMX890 Sony IMX355 N.b. Sony IMX471 Resolutie 50Mp 8Mp 2Mp 16Mp Sensorgrootte 50mm² 10mm² N.b. 16mm² Pixelgrootte 1μm 1,12μm N.b. 1μm Bayerlay-out 2x2 1x1 1x1 2x2 Autofocus Ja - - - Ois Ja - - - Brandpunt in 35mm-equivalent 24mm 16mm N.b. 24mm Diafragma F/1.8 F/2.2 N.b. F/2.4 Video 4k/60fps 1080p/30fps - 1080p/30fps De andere camera's van de Nord 3 zijn veel minder geavanceerd. De ultragroothoekcamera heeft een simpele 8-megapixelsensor, die zelfs kleiner is dan de sensor in de gemiddelde frontcamera. Met een 16mm-beeldhoek is hij wat minder wijd dan sommige ultragroothoekcamera's op andere telefoons, wat volgens OnePlus tot minder vertekening leidt. Doordat de f/2.2-lens een vaste focus heeft, kun je geen macrofoto's maken met deze camera. Daarvoor dient de derde camera met een resolutie van slechts 2 megapixel en verder onbekende specificaties. De camera-app op de Nord 3 heeft niet de Hasselblad-extraatjes van het topmodel, waaronder enkele kleurfilters, de Xpan-modus waarin een brede foto wordt gemaakt, en de Raw+-functie, waarbij hdr-verwerking in een raw foto wordt gestopt. De sluiterknop is ook gewoon rood in plaats van hip oranje. Verder ziet de interface er ongeveer hetzelfde uit, met de gebruikelijke standen voor nacht, video, pro en portret. Het cameravenster bevat toggles voor de ultragroothoekcamera, hoofdcamera en twee keer digitale zoom. Om macro's te schieten moet je overschakelen naar de aparte stand. Het AI-knopje bovenaan de interface voegt over het algemeen vooral wat extra verzadiging toe. Je vindt tussen de instellingen ook een optie om met de hoofdcamera foto's in volledige 50-megapixelresolutie te maken. Is dat niet voldoende, dan kun je 108-megapixelfoto's nemen in de stand Extra HD. Beide standen zijn nutteloos, want de foto's bevatten vrijwel geen extra details boven standaard 12,5-megapixelopnamen, terwijl de bestandsgrootte sterk toeneemt. Cameratest Voor de praktijktest vergelijken we de OnePlus Nord 3 met de OnePlus 11 en de Google Pixel 7a, een in prijs vergelijkbaar toestel dat goede foto's schiet. In de galerijen hieronder zie je de toestellen telkens in de volgorde waarin ze hierboven worden opgesomd, behalve als dit anders is vermeld. Met hetzelfde cameraatje achterop produceert de OnePlus Nord 3 toch niet hetzelfde resultaat als de OnePlus 11 en in de meeste gevallen ben je met het topmodel logischerwijs beter af. Fijne details in de foto's van de OnePlus Nord 3 zien er vaak net wat minder scherp uit, mede doordat het topmodel het contrast in texturen verder aanzet. Wat overdag ook opvalt, is dat schaduwen veel meer ruis bevatten, vooral als de scène een groot verschil tussen donker en licht bevat. Kijk bijvoorbeeld naar de trap van ons kantoorgebouw op de eerste foto. De OnePlus 11 poetst alle spikkeltjes netjes weg en de Pixel 7a doet dat ook nog aardig, maar bij de OnePlus Nord 3 is in de linkerhoek van de foto een behoorlijke bak ruis te zien. Waar de OnePlus Nord 3 grotere helderheidsverschillen in de scène met wat meer contrast weergeeft, zet de OnePlus 11 helderheidsverschillen in afzonderlijke delen van de scène verder aan. Af en toe ogen foto's van de Nord 3 wat futloos doordat het toestel nauwelijks de uiteinden van het helderheidsbereik gebruikt. De hdr-modus levert vaker inconsistente resultaten dan bij de andere toestellen. Dat zie je bijvoorbeeld op de foto van de bloemen. Net als bij de Nord 2, die ook van een MediaTek-soc was voorzien, is de hdr-beeldverwerking weer niet het sterkste punt. Op het gebied van kleurweergave legt de Nord 3 vaak net wat andere accenten dan het topmodel en hij kiest soms ook een andere witbalans. Welke je mooier vindt, is een kwestie van smaak. De Nord 3 zet de kleurverzadiging over het algemeen wat verder aan dan de Pixel 7a, waarbij je eventueel nog vollere kleuren kunt kiezen via het AI-knopje. In de galerij hierboven zoomen we twee keer in, de galerij hieronder toont het resultaat van vijfmaal inzoomen Voor een toestel zonder aparte telecamera zijn de resultaten van twee keer inzoomen bij de Nord 3 best te pruimen. Het detail in de foto ligt hoger dan iets wat simpelweg achteraf digitaal is opgeblazen, waarvoor de extra resolutie van de sensor waarschijnlijk goed van pas komt. In de directe vergelijking lijkt de Pixel 7a nog iets scherper. Google is dan ook al jaren met slimme digitale zoom bezig en gebruikt een sensor met meer megapixels. Bij verder inzoomen dan 2x loopt de kwaliteit hard terug, waar de fotokwaliteit bij de OnePlus 11 met echte telecamera dan nog redelijk op peil blijft. Van het trio produceert de OnePlus Nord 3 verrassend genoeg de scherpste nachtfoto's, met bovendien minder ruis dan bij de OnePlus 11. Die maakt de kleuren ook erg blauw, waar de OnePlus Nord 3 juist naar een warme, gelige kleurweergave neigt. Net als bij hdr-opnamen overdag zien we dat de Nord 3 veel informatie in de middentonen van de afbeelding propt en het contrast in texturen minder versterkt. Highlights worden zelden (bijna) helemaal wit, wat vaker een fletse plaat oplevert. De foto's van de concurrentie hebben meer pep en dat ziet er naar mijn idee aantrekkelijker uit, ook al gaat daarmee soms wat doortekening of kleurverzadiging in de highlights verloren die de Nord 3 nog wel weet te vangen. Zoals OnePlus al aangaf, is de beeldhoek van de ultragroothoekcamera bij de Nord 3 kleiner dan bij de concurrentie. Daardoor is er inderdaad minder vertekening in de hoeken te zien en ook heeft de lens niet al te veel last van kleurschifting. Tegelijk is het leuke aan een ultragroothoekcamera de zeer brede hoek, dus ik zou toch liever een grotere beeldhoek hebben gehad. Op het gebied van de beeldkwaliteit blijkt de ultragroothoekcamera ook geen topper, hoewel de opnamen niet extreem slecht zijn, gelet op de basale specificaties van het cameraatje. Het dynamisch bereik is bijvoorbeeld niet onaardig, met een vergelijkbare weergave van higlights en schaduwen als bij de concurrentie. De detailweergave is niet heel goed. Kijk bijvoorbeeld naar de overkant van het water op de eerste foto. De huisjes aan de overkant en de oude spoorbrug in de verte worden door de Pixel 7a en OnePlus 11 scherper weergegeven. De andere toestellen hebben ook minder last van ruis, waar in de lucht bij de Nord 3 veel spikkeltjes te zien zijn. Als je met de Nord 3 overschakelt van hoofdcamera naar ultragroothoekcamera, valt ook op dat de kleuren van het secundaire cameraatje veel fletser zijn, met name rode en groene tinten. Dat valt zeker op bij het maken van nachtfoto's. Bij weinig licht bakt de ultragroothoekcamera van de Nord 3 er al snel vrij weinig meer van. Daarbij valt op dat het toestel zelfs al in situaties die niet heel donker zijn, overschakelt op de automatische nachtstand. Zie bijvoorbeeld de foto van het metrostation. Macrofotografie: OnePlus Nord 3 versus OnePlus 11. De Pixel 7a heeft geen macrofunctie. Technisch gezien doet de macrocamera van de Nord 3 wat hij belooft; je kunt er close-ups mee maken vanaf een centimeter of vier. Daarmee is het goede nieuws wel gezegd. Foto's hebben fletse kleuren, weinig details en veel ruis. Beter had OnePlus deze nutteloze camera weggelaten; nog beter had de fabrikant geïnvesteerd in een fatsoenlijke ultragroothoekcamera die van dichtbij kan focussen en waarmee wel mooie macro's kunnen worden gemaakt. Bij topsmartphones zoals de OnePlus 11 werkt de macrofunctie zo, maar een fabrikant als Motorola laat zien dat dat ook prima kan op middenklassetelefoons, bijvoorbeeld de Edge 40 en Edge 40 Neo. Als het gaat om de doortekening in heldere en donkere delen, houdt de frontcamera van de Nord 3 zich het best van de drie toestellen staande. Zelfs bij moeilijke, contrastrijke scènes zoals die hierboven blijft het detail in highlights bewaard. Grappig is dat ook de camerapreview van de Nord-frontcamera veel beter is dan bij de dure OnePlus 11, waarbij het lijkt alsof de foto compleet overbelicht raakt. Zoom je een stukje in op de 16-megapixelfoto van de Nord 3, dan blijkt al snel dat de opname niet bijster veel detail bevat. Mijn baardharen worden samengesmeerd tot een smoezelige brij. Zelfs de Pixel 7a, die toch ook niet van een heel goede frontcamera is voorzien, doet dat beter. Ik vind de weergave van huidtinten bij de andere toestellen ook wat geslaagder. De OnePlus Nord 3 kan videobeelden in 4k en 60fps schieten, maar alleen met de hoofdcamera; de ultragroothoek- en frontcamera gaan niet verder dan 1080p/30fps, waarbij je met de macrocamera helemaal geen filmpjes kunt maken. Teleurstellend en onverwacht voor een telefoon met een relatief high-end soc is dat elektronische stabilisatie alleen werkt voor 1080p-opnamen. De optische stabilisatie werkt voor 4k-video uiteraard nog wel. Voor bovenstaande videostills hebben we alle toestellen op 4k en 30fps gezet. Gelet op het gebrek aan elektronische stabilisatie in deze modus hoeft de Nord 3 geen stukje op de sensor te croppen, wat de andere toestellen wel doen, zodat je een minder 'ingezoomd' beeld overhoudt. Bovendien is het beeld zonder actieve stabilisatie erg scherp, zelfs in vergelijking met de OnePlus 11 en vooral de Pixel 7a, waarvan de stills er nog smoezeliger uitzien. De witbalans komt her en der minder goed uit de verf en ook valt het dynamisch bereik van de Nord 3 wat tegen. Bij de OnePlus 11 is de optie 'AI-highlight-video' een probaat middel om uitgebeten highlights te herstellen of donkere schaduwen op te helderen, ten koste van elektronische stabilisatie en een toename van de ruis. De Nord 3 heeft hetzelfde knopje, maar bij dit toestel werkt het alleen voor 1080p-video, wat nogal ten koste gaat van het detail. Ook hier lijkt de AI-knop niet samen te gaan met elektronische stabilisatie.

Software: OxygenOS 13

De OnePlus Nord 3 draait Android 13 met daaroverheen de OxygenOS-skin. Die bevat een stuk meer ingrijpende wijzigingen aan de standaard Android-interface dan een paar jaar geleden. Tegenwoordig is OxygenOS vooral een variant op de ColorOS-omgeving van OPPO, dat net als OnePlus deel is van het BBK-concern. Nog steeds zijn een paar elementen in de skin uniek voor OnePlus. Zo staat op het homescreen weer de bekende klokwidget met het rode eerste cijfer. Met een swipe naar beneden komt de Shelf tevoorschijn, een soort widgetcentrum vergelijkbaar met de Vandaag-weergave in iOS. Ook op andere plekken haalt Color OxygenOS inspiratie bij Apple, bijvoorbeeld voor de vorm van de iconen en de lay-out van het notificatiecentrum, maar een directe kopie is het zeker niet. Net als op de OnePlus 11 staat op de OnePlus Nord 3 niet al te veel bloatware en dat is fijn. Als het gaat om echte reclame, tellen we opnieuw alleen Netflix, een app die je eventueel makkelijk kunt verwijderen. OnePlus levert verder de nodige eigen apps mee. Zo heeft OxygenOS zijn eigen berichtenapp, bestandsbeheerapp, gamesapp, weerapp en galerijapp, plus een eigen winkel en communityapp. Daarnaast zijn er een eigen gameomgeving, een app die rustgevende geluiden afspeelt en een afstandsbedieningsapp voor de ingebouwde infraroodblaster. Ongetwijfeld zul je niet alle extraatjes nuttig kunnen gebruiken, maar er zit vast iets leuks voor je bij. Wat wel jammer is, is dat je verplicht bent om privacyvoorwaarden te accepteren voordat je met veel van de OnePlus-apps aan de slag kunt. Er wordt niet altijd gezegd wat voor data er precies wordt verzameld. Ook de launcher en het instellingenmenu van OxygenOS bevatten lekker veel extra opties en instelmogelijkheden die niet standaard in Android zitten, en waarmee je de interface helemaal persoonlijk kunt maken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een appdrawer aan of uit te zetten, maar ook de precieze vorm en grootte van de iconen bepalen, het lettertype veranderen, en een heel nieuw kleurenschema kiezen. Met de telefoon in stand-by kun je letters op de display tekenen om functies aan te roepen en desgewenst komt er met een lange druk op de vingerafdrukscanner een snelmenu met apps tevoorschijn. OxygenOS geeft keus uit diverse flitsende animaties die tijdens het ontgrendelen worden afgespeeld. Er zijn verder uitgebreide mogelijkheden om het always-ondisplay naar eigen wens in te richten, met verschillende klokstijlen en informatie die kan worden getoond. OnePlus belooft de Nord 3 van drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates te voorzien, wat betekent dat hij tot minstens juli 2027 wordt bijgewerkt. De OnePlus 11 krijgt een extra OS-upgrade en een jaar langer updates. In het middensegment is de updatebelofte van de Nord 3 evengoed niet slecht, hoewel er fabrikanten zijn die meer bieden. Google geeft zijn Pixel 7a bijvoorbeeld een jaar langer beveiligingsupdates, terwijl Samsung toestellen van 300 euro al voor vijf jaar up-to-date houdt. OnePlus heeft daarnaast niet de allerbeste naam als het gaat om het nakomen van updatebeloften. Over de Nord 2 zijn best wat klachten te vinden over updates die traag uitkomen of bugs bevatten. Nu verscheen de Nord 2 in de wat chaotische overgangsperiode tussen het oude OxygenOS en de nieuwe, op ColorOS gebaseerde variant, maar voor de toekomst blijft dit een aandachtspunt. Laat vooral op het forum weten wat jouw ervaringen zijn als je besluit om het toestel te kopen. Hoewel de bootloader van de Nord 3 kan worden ontgrendeld, zijn er op dit moment nog geen customroms beschikbaar bij de XDA-community. Voor fans van alternatieve software lijkt het gebruik van een MediaTek-soc roet in het eten te gooien.

Hardware: bomvol ram

Net als de OnePlus Nord 2 en 2T is de OnePlus Nord 3 voorzien van een MediaTek-soc, in dit geval de Dimensity 9000. Dat is voor een middenklassetoestel een behoorlijk snelle chip. De Dimensity 9000 is in prestaties vergelijkbaar met andere high-end socs van 2022, bijvoorbeeld de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en Tensor G2. Voor ongeveer 500 euro kun je wel een telefoon vinden met zo'n soc, maar er zijn voor dit bedrag genoeg andere toestellen met een minder geavanceerde processor. Je ziet bijvoorbeeld nog veel telefoons in deze prijsklasse met een Snapdragon 888, het intussen bijna twee jaar oude Qualcomm-topmodel of een moderne middenklassesoc. Die zijn vaak voorzien van minder snelle cpu-rekenkernen en een tragere gpu dan smartphonechips uit het hoogste segment. Volgens OnePlus wordt de Dimensity 9000-soc gekoeld door een grote vaporchamber. We hebben de 3DMark Wild Life Stresstest gedraaid om te bepalen hoe snel het toestel throttlet. Ondanks de koeloplossing blijken de prestaties in deze intensieve test sneller terug te lopen dan bij de OnePlus Nord 2 en 2T. Nu presteren die toestellen ook beduidend slechter in deze test, met een benchmarkscore die ongeveer half zo hoog ligt, dus misschien is die vergelijking niet helemaal eerlijk. Ook veel andere smartphones die in onderstaande grafiek beter scoren, bieden niet zulke goede prestaties als de Nord 3. Uitgerekend de OnePlus 10T laat echter zien dat zeer goede prestaties wel degelijk kunnen samengaan met weinig throttling. 3DMark Wild Life Unlimited Stress Test - Stabiliteit Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter) OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX 99,7 OPPO Reno10 Snapdragon 778G 99,7 Motorola Edge 40 Dimensity 8020 99,1 Poco F4 Snapdragon 870 90,5 OnePlus 10T 5G Snapdragon 8+ Gen 1 90,4 Google Pixel 7 Tensor G2 75,1 OnePlus Nord 2T Dimensity 1300 73,5 Google Pixel 7a Tensor G2 71,8 OnePlus Nord 2 Dimensity 1200-AI 71,7 Samsung Galaxy S22 Exynos 2200 68,8 OnePlus Nord 3 Dimensity 9000 62,0 Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1 61,9 OPPO Find X5 Snapdragon 888 56,8 Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 55,0 Xiaomi 12 Snapdragon 8 Gen 1 45,3 In de praktijk voelt de OnePlus Nord 3 vloeiend aan, mede dankzij de snelle interface. Ook als we gaan gamen, treden er geen grote framedrops of andere verstoringen op. De Dimensity 9000-soc is nog steeds meer dan snel genoeg voor hoge instellingen in recente games. Tijdens het spelen merken we wel dat het toestel erg warm wordt. Uiteraard is de OnePlus Nord 3 voorzien van 5G-ondersteuning, waarbij de simtray ruimte biedt aan twee kaartjes. Hoewel de Dimensity 9000-soc in principe Wi-Fi 6E aankan, heeft de Nord 3 kennelijk niet de benodigde antennes aan boord, want Wi-Fi 6 is bij dit toestel het maximale. Verder zijn Bluetooth 5.2 en NFC aanwezig. OnePlus heeft ook een infraroodblaster ingebouwd waarmee je het toestel als afstandsbediening kunt gebruiken. Een FM-radio, 3,5mm-poort of geheugenkaartlezer zit er niet op. De USB-poort biedt ondersteuning voor 2.0-snelheden. OnePlus voorziet de Nord 3 naar keuze van een zeer riante geheugenconfiguratie. Het basismodel heeft al een marktconforme 8GB Lppdr5x-werkgeheugen en 128GB UFS 3.1-opslag aan boord; de duurdere versie wordt met liefst 16GB ram en 256GB opslag uitgerust. Zelfs de echte topmodellen van andere fabrikanten, denk aan de Google Pixel 7 Pro of Galaxy S23 Ultra, zijn over het algemeen met maximaal 12GB werkgeheugen verkrijgbaar. De OnePlus 11, 10T en enkele ASUS-telefoons zijn de enige andere in Nederland verkrijgbare telefoons met 16GB of meer ram. Ik vraag me af of de gemiddelde gebruiker, zelfs de gemiddelde tweaker, de voordelen van zo'n enorme hoeveelheid werkgeheugen in de praktijk vaak zal merken. Aan de andere kant kun je er voor de komende jaren beter mee dan om verlegen zitten. Met zoveel werkgeheugen kan de Nord 3 veel apps of browsertabbladen op de achtergrond beschikbaar houden zonder ze opnieuw in te hoeven laden als de gebruiker erom vraagt. Haptiek en geluid Evenals de OnePlus Nord 2 en 2T heeft de Nord 3 stereoluidsprekers. De Dolby Atmos-equalizer kan niet voorkomen dat het geluid wat bas mist, waardoor het geheel een beetje dunnetjes klinkt in vergelijking met de Pixel 7a die we beschikbaar hadden, laat staan met een duurdere telefoon. De weergave van middentonen en hoge tonen is evengoed niet onaardig en bovendien gaan de luidsprekers lekker hard. OnePlus heeft gelukkig niet bespaard op een fijne trilmotor. De Nord 3 kan niet alleen hard genoeg trillen, maar geeft ook felle, nauwkeurige tikjes als dat moet. Leuk is dat OnePlus best wat interacties in het systeem heeft voorzien van een kleine trilling, zodat je de fijne haptische feedback ook vaak opmerkt. De optische vingerafdrukscanner zit bij de OnePlus Nord 3 vrij laag, net boven de onderrand van het scherm. Gelet op de grootte van het toestel is dat naar mijn idee een prima locatie, maar als je grotere handen hebt, vind je een locatie verder richting het midden misschien fijner. De scanner werkt in elk geval razendsnel. Je kunt eventueel ook gebruikmaken van gezichtsherkenning, al is dat bij deze telefoon geen erg betrouwbare optie, omdat hij gewoon op basis van de frontcamera werkt.

Accuduur en opladen

Aangezien de OnePlus Nord 3 een grotere behuizing heeft dan zijn voorgangers, is er ook ruimte voor een grotere accu. De capaciteit bedraagt 5000mAh, 10 procent meer dan bij de Nord 2. Zoals gebruikelijk voor een OnePlus-telefoon is de capaciteit verdeeld over twee cellen van 2500mAh om SuperVOOC-snelladen mogelijk te maken. Over opladen verderop meer, nu eerst de accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser over webpagina's scrollen die op onze lokale server staan. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones ook op vliegtuigmodus bij dezelfde helderheid en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels kunnen op een oledscherm uitgezet worden. In beide browsetests scoort de Nord 3 erg goed. Pas na een uur of vijftien gaat het scherm op zwart. Hoewel hij de Samsung Galaxy A54 daarmee net niet weet te verslaan, is het alsnog een van de beste resultaten in deze prijsklasse, een kwart tot een derde beter dan de gemiddelde telefoon. Opvallend is dat de Nord 3 ongeveer even goed of net iets beter scoort dan de originele Nord, voorzien van een veel kleinere 4115mAh-accu, maar ook een voor zijn tijd efficiënte Snapdragon 765G-soc. De Nord 3 doet het wel duidelijk beter dan de Nord 2 en Nord 2T. In de videotest doet de Nord 3 het niet beter dan de voorgangers, waarmee hij gemiddeld scoort in vergelijking met de rest van het testveld. Bij het bekijken van video speelt het energiegebruik van het scherm een grote rol. Het zal dan niet helpen dat het paneel van de nieuwe Nord 3 een stuk groter is dan dat van de voorgangers en bovendien meer pixels telt. Duurzaamheid Op het gebied van duurzaamheid lijkt OnePlus geen koploper. De verpakking van de Nord 3 is vrij van plastic, maar behoorlijk fors door alle meegeleverde extra's. Daaronder zijn de lader, allerlei papieren documentatie en een pasje voor de OnePlus-fanclub. Op de productpagina van de Nord 3 doet de fabrikant geen enkele claim over duurzaamheid. De algemene sectie Duurzaamheid op de OnePlus-website verwijst naar een rapport van drie jaar geleden. Opladen Net als de OnePlus 10T laadt de OnePlus Nord 3 met maximaal 80W, althans als je een compatibele SuperVOOC-lader bij de hand hebt. Die wordt bij dit toestel overigens nog gewoon meegeleverd, waar hij bij steeds meer andere fabrikanten uit het doosje verdwijnt om het milieu te sparen. Gebruik je een andere lader, dan gaat het opladen behoorlijk veel trager. Met een gewone USB-PD lader (we gebruikten een exemplaar dat in principe 125W moet kunnen leveren) valt de Nord 3 terug tot een maximale laadsnelheid van 19W. Daarmee duurt het opladen langer dan twee uur. Dat is erg jammer. Er zijn telefoons die met iedere standaard USB-PD-lader kunnen snelladen, bijvoorbeeld de Motorola Edge 40, die daar blijkens onderstaand overzicht niet gek veel langer voor nodig heeft dan de Nord 3. Voor SuperVOOC is maar weinig apparatuur geschikt. Denk bijvoorbeeld ook aan powerbanks; in onze laatste grote test van afgelopen zomer bleek geen enkele van de dertig testdeelnemers het protocol te ondersteunen. Gebruik je de meegeleverde lader, zoals wij dat voor onze laadtests standaard doen als er een in het doosje zit, dan staat er na dertig minuten aan de stekker alweer 92 procent op de meter. Volledig vol duurt dan nog een minuut of tien. Het supersnelle laden is een gebruikelijk voordeel van Chinese smartphones. De Koreaanse, Japanse en Amerikaanse concurrentie komt meestal niet verder dan een watt of dertig, wat OnePlus al voor elkaar kreeg bij de allereerste Nord. Bij die andere toestellen ben je daardoor meer dan een uur bezig om hem vol te krijgen; de Pixel 7a doet er zelfs meer dan twee uur over. De Pixel kan wel pronken met de mogelijkheid om draadloos op te laden. De Nord 3 ondersteunt dat niet, net als eerdere Nord-telefoons en de meeste andere middenklassesmartphones.

Conclusie