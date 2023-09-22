Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 06:00 118

Middenklasser met maatje meer

OnePlus Nord 3 Review

22-09-2023 • 06:00

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Inleiding

In het kort

De OnePlus Nord 3 is een midrangesmartphone met goede specificaties voor het geld. De herkenbaar ogende behuizing voelt luxe aan, maar is niet volledig waterdicht. Het scherm is een hoogtepunt; het is niet alleen erg groot voor een telefoon in deze prijsklasse, maar ook bovengemiddeld scherp en helder, en het heeft een uitstekende kleurafstelling. Ook de accuduur is erg goed, waarbij de Nord 3 zoals gebruikelijk voor een OnePlus-toestel snel kan opladen, maar niet met alle laders. De cameraprestaties zijn wisselend. De hoofdcamera is goed, zij het niet zo goed als bij de OnePlus 11, maar de overige cameraatjes zijn matig tot slecht. De MediaTek Dimensity 9000-soc is een van de snelste opties in deze prijsklasse, en de duurste Nord 3-uitvoering heeft een zeer royale 16GB ram en 256GB opslag. OxygenOS voelt vloeiend aan, heeft veel mogelijkheden en ontvangt updates tot Android 16 en de zomer van 2027.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

OnePlus Nord 3 5G, 16GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 512,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 379,99

Bekijk alle uitvoeringen (4)

Toen de eerste OnePlus Nord in 2020 uitkwam, had het smartphonemerk een hit te pakken: een middenklassetelefoon met competitieve prijs, vlotte algehele ervaring, prima scherm en goede accuduur. Natuurlijk moest je ten opzichte van de steeds duurder wordende OnePlus-topmodellen van die tijd wat concessies doen, maar de fabrikant had de juiste keuzes gemaakt om een toestel te bouwen dat voor velen interessant was.

OnePlus Nord 3

Na het succes van de eerste Nord volgde niet alleen een opvolger, de Nord 2, de Nord-merknaam werd uitgebouwd tot een complete serie toestellen. Daarmee wilde OnePlus naast het middensegment ook de budgetkoper bedienen. Zeker de allergoedkoopste instappers misten nogal het karakter van een typische OnePlus-telefoon. Niet alleen de kenmerkende schuifknop ontbrak bij anonieme budgetmodellen als de Nord N10 en N100, met hun trage instapsocs, matige displays, karige camera's en erg korte softwareondersteuning waren ze bovendien ver verwijderd van het aloude motto 'Never Settle'.

Dit jaar heeft OnePlus het productaanbod gestroomlijnd, waarmee wat van de focus terugkeert die de fabrikant in eerdere jaren is kwijtgeraakt. Zo verschenen geen twee of zelfs drie topmodellen, zoals in de afgelopen jaren, maar slechts één OnePlus 11. Bij dat model, ten opzichte van de duurste toestellen van andere fabrikanten eerder een subtopper, kwam afgelopen zomer een nieuwe Nord-telefoon: de Nord 3.

Net als de Nord en Nord 2 kost de duurste uitvoering van de Nord 3 weer zo'n 500 euro; een goedkopere variant met minder opslag en werkgeheugen is met 430 euro enkele tientjes duurder dan voorheen. Daarvoor lijkt de OnePlus Nord 3 alles in huis te hebben om weer een hit te worden. Aan de zijkant zit de bekende OnePlus-schuifknop, vooraan een groot, scherp en fel scherm. De hoofdcamera is rechtstreeks geleend van de OnePlus 11. Binnenin zit een van de snelste socs van vorig jaar, de MediaTek Dimensity 9000, met een royale hoeveelheid geheugen en een 5000mAh-accu met snellaadfunctie. De specs van de nieuwe Nord zijn op papier kortom voor elkaar, maar levert dat ook weer een fijne telefoon op? In deze review zoeken we dat uit.

Glazen behuizing met uitstekend scherm

De OnePlus Nord en Nord 2(T) hadden een vergelijkbare vormgeving, maar de Nord 3 heeft een iets ander ontwerp. Het frame is wat afgeplatter, in lijn met de trend van de afgelopen jaren. Dat geeft meer grip dan de spitse zijkanten van de oudere OnePlus Nord-telefoons. Het frame van de Nord 3 loopt met een afgeschuind randje over in de achter- en voorkant, waarbij het glas aan de achterkant enigszins gebold is aan de zijkanten, zodat het toestel prettig in de hand ligt. De voorkant is volledig vlak.

OnePlus Nord 3OnePlus Nord 3OnePlus Nord 3OnePlus Nord 3

OnePlus heeft de Nord 3 voorzien van een riant 6,7"-scherm, een stuk groter dan het 6,4"-scherm van de voorgaande Nord-toestellen. Het is dus maar goed dat de schermranden bij de Nord 3 erg smal zijn, veel smaller dan bij de Google Pixel 7a bijvoorbeeld. Daardoor, en door de vrij langgerekte 20:9-schermverhouding, oogt de Nord 3 niet als een enorm grote telefoon. Evengoed is hij nog iets breder en langer dan het huidige OnePlus-topmodel: de OnePlus 11. Telefoons in hetzelfde prijssegment zijn ook vaak kleiner doordat ze meestal een kleiner scherm hebben. Zoek je een compacte smartphone, dan ben je bij de Nord 3 kortom aan het verkeerde adres.

OnePlus Nord 3 OnePlus Nord 2 OnePlus Nord
Hoogte (mm) 162 159,1 158,3
Breedte (mm) 75,1 73,3 73,3
Dikte (mm) 8,2 8,3 8,2
Gewicht 194g 189g 184g
Schermdiagonaal 6,74" 6,43" 6,43"

Luxe smartphones hebben vaak een glazen achterkant en een metalen frame aan de zijkanten, maar in de middenklassetoestellen zien we vaker dat een van beide onderdelen van plastic is gemaakt. De Google Pixel 7a heeft bijvoorbeeld wel een metalen frame, maar een achterkant van plastic. OnePlus kiest bij de Nord 3 de omgekeerde weg: wel een glazen achterkant, maar een plastic frame. Voor de stevigheid lijkt dat geen grote gevolgen te hebben. Ook de Nord 3 voelt stevig aan als je het toestel probeert te verbuigen en de glazen achterkant geeft ook niet mee. OnePlus geeft bij de Nord 3 geen informatie over het gebruikte glas, in tegenstelling tot bij het topmodel OnePlus 11, waarvoor met Gorilla Glass Victus wordt geadverteerd. Naar verluidt is OnePlus voor de Nord 3 overgestapt op Dragontrail-glas van het Japanse Asahi om de display tegen krassen te beschermen. De achterkant zou wel van het overbekende Gorilla Glass versie 5 zijn gemaakt.

OnePlus Nord 3Ons testmodel is uitgevoerd in de kleur Misty Green, die in de praktijk meer naar lichtblauw neigt. Het glas aan de achterzijde heeft een glanzende finish. In de praktijk wordt dat wel heel snel vies. Zonder voorraad poetsdoekjes ziet het toestel er binnen de kortste keren niet meer zo mooi uit als op de foto's. De zwarte uitvoering van de Nord 3 heeft een matte, glinsterende afwerking, vergelijkbaar met die van de zwarte OnePlus 11, waarop vette vingervegen en stofjes waarschijnlijk niet zo snel zichtbaar zijn.

De drie camera's aan de achterkant zijn gevat in twee aparte, ronde verhogingen, die gelukkig niet al te ver uitsteken. Rechts van iedere bobbel zit een uitsparing in de achterkant; de bovenste bevat de flits, maar de onderste doet zo op het oog niets. Wellicht zit daar de kleurtemperatuursensor die OnePlus op het specificatieblad belooft. Naast de cameralenzen zit een schuifknop met drie standen, waarmee het toestel direct in trilmodus of in volledig stille modus gezet kan worden. Voor (duurdere) OnePlus-toestellen is dat een gebruikelijk extraatje, maar behalve Apples iPhones zijn er weinig andere smartphones met zo'n knop.

OnePlus Nord 3
De bekende schuifknop zit aan de rechterkant van de Nord 3

De OnePlus Nord 3 heeft een IP54-certificaat, wat betekent dat het toestel spatwaterdicht is en bestand tegen stof, maar niet volledig waterdicht. De vorige Nord-toestellen hadden geen IP-rating, dus dat is in zekere zin een verbetering. Aan de andere kant kun je in de middenklasse telefoons vinden met IP67- of IP68-rating die onderdompeling moeten kunnen overleven, bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A54, Google Pixel 7a en Motorola Edge 40.

Fel en scherp scherm met uitstekende kleurafstelling

Het oledscherm van de Nord 3 is niet alleen groter dan dat van voorgaande toestellen, het heeft ook een hogere resolutie: 2272 bij 1240 pixels, ook wel 1200p, waar de meeste smartphones behalve de duurste modellen een verlengde 1080p-resolutie hebben. De beeldscherpte is dus lekker hoog: 450ppi. OnePlus belooft een piekhelderheid van 1450cd/m², hdr-ondersteuning (HDR10 en HLG, geen Dolby Vision) en een refreshrate van 120Hz. Het scherm kan terugzakken tot 40, 45, 60 of 90Hz om stroom te besparen. De Nord 3 heeft ook een always-on-displayfunctie, maar geen automatisch aanpassende kleurtemperatuur, zoals de OnePlus 11.

We hebben het scherm van de OnePlus Nord 3 doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. We vergelijken het in de grafieken hieronder en op de volgende pagina's met dat van andere telefoons in de prijsklasse tussen 350 en 600 euro. De originele OnePlus Nord, OnePlus Nord 2 en OnePlus Nord 2T van de afgelopen jaren staan ook in het overzicht, voor het gemak uitgelicht met een geel balkje.

Met ingang van dit jaar meten we niet alleen de weergave van grijstinten en verzadigde kleuren, maar ook de weergave van een aantal veelvoorkomende kleurtinten op de colorcheckertestkaart. Die test hebben we nog niet op veel smartphones gedraaid, waardoor die grafiek wat korter is.

  • Piekhelderheid (33%)
  • Piekhelderheid (100%)
  • Minimale helderheid
  • Kleurtemperatuur
  • Gem. grijsafwijking
  • Gem. kleurafwijking
  • DCI-P3-kleurdekking
  • Colorchecker
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Google Pixel 7a 2400x1080 6,1"
1.245
Samsung Galaxy A54 2340x1080 6,4"
1.214
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
1.212
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
1.175
Poco F4 2400x1080 6,67"
1.157
OnePlus Nord 3 2772x1240 6,74"
1.141
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1.126
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
1.123
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 6,55"
981
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
936
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
926
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
920
OnePlus Nord 2400x1080 6,44"
881
Xiaomi 12T 2712x1220 6,67"
879
OPPO Reno10 2412x1080 6,7"
866
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
848
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
835
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
743
OnePlus Nord 2T 2400x1080 6,43"
713
OnePlus Nord 2 2400x1080 6,43"
700
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 6,6"
550
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
1.021
OnePlus Nord 3 2772x1240 6,74"
1.014
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
999
Google Pixel 7a 2400x1080 6,1"
991
Samsung Galaxy A54 2340x1080 6,4"
922
Poco F4 2400x1080 6,67"
916
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
905
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
904
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 6,55"
883
Xiaomi 12T 2712x1220 6,67"
875
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
835
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
814
OPPO Reno10 2412x1080 6,7"
784
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
770
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
754
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
738
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
724
OnePlus Nord 2400x1080 6,44"
706
OnePlus Nord 2T 2400x1080 6,43"
586
OnePlus Nord 2 2400x1080 6,43"
577
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 6,6"
549
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
1,62
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 6,55"
1,70
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
1,75
Samsung Galaxy A54 2340x1080 6,4"
1,81
Xiaomi 12T 2712x1220 6,67"
1,84
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
1,89
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1,91
OnePlus Nord 3 2772x1240 6,74"
1,92
OnePlus Nord 2 2400x1080 6,43"
1,95
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
1,96
OnePlus Nord 2T 2400x1080 6,43"
1,98
OPPO Reno10 2412x1080 6,7"
1,98
Poco F4 2400x1080 6,67"
2,02
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
2,03
Google Pixel 7a 2400x1080 6,1"
2,11
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
2,15
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
2,25
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
2,38
OnePlus Nord 2400x1080 6,44"
4,26
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
4,33
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 6,6"
5,49
Kleurtemperatuur wit
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde graden in kelvin (lager is beter)
Poco F4 2400x1080 6,67"
6.185
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
6.194
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
6.260
Samsung Galaxy A54 2340x1080 6,4"
6.275
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
6.291
Xiaomi 12T 2712x1220 6,67"
6.316
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 6,55"
6.336
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
6.404
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
6.469
OnePlus Nord 3 2772x1240 6,74"
6.471
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
6.591
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
6.644
Google Pixel 7a 2400x1080 6,1"
6.653
OnePlus Nord 2T 2400x1080 6,43"
6.749
OnePlus Nord 2400x1080 6,44"
6.811
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
6.980
OnePlus Nord 2 2400x1080 6,43"
7.176
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
7.344
OPPO Reno10 2412x1080 6,7"
7.354
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
7.454
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 6,6"
7.901
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus Nord 3 2772x1240 6,74"
1,23
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
1,30
Xiaomi 12T 2712x1220 6,67"
1,50
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1,54
Google Pixel 7a 2400x1080 6,1"
1,92
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
2,10
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
2,10
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
2,10
Samsung Galaxy A54 2340x1080 6,4"
2,12
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 6,55"
2,56
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
2,80
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
3,40
OnePlus Nord 2T 2400x1080 6,43"
3,40
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
3,84
OPPO Reno10 2412x1080 6,7"
3,96
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
4,20
Poco F4 2400x1080 6,67"
4,30
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
4,86
OnePlus Nord 2400x1080 6,44"
5,80
OnePlus Nord 2 2400x1080 6,43"
6,30
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 6,6"
7,00
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus Nord 3 2772x1240 6,74"
0,66
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
0,80
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
1,11
Xiaomi 12T 2712x1220 6,67"
1,30
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 6,55"
1,42
Google Pixel 7a 2400x1080 6,1"
1,42
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
1,56
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
1,72
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
1,98
Poco F4 2400x1080 6,67"
2,53
Samsung Galaxy A54 2340x1080 6,4"
2,56
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
2,61
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
2,69
OPPO Reno10 2412x1080 6,7"
2,80
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
3,40
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
4,36
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 6,6"
5,51
Maximale gamut coverage - percentage DCI-P3
Smartphone Resolutie Schermdiagonaal Gemiddelde bereik in % (hoger is beter)
Poco F4 2400x1080 6,67"
100,0
OnePlus 10T 5G 2412x1080 6,7"
100,0
Motorola Edge 40 2400x1080 6,55"
100,0
OPPO Reno10 2412x1080 6,7"
100,0
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 6,67"
99,9
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 6,4"
99,6
Samsung Galaxy S22 2340x1080 6,1"
99,4
OnePlus Nord 3 2772x1240 6,74"
98,8
OPPO Find X5 2400x1080 6,55"
98,7
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 6,55"
98,5
Xiaomi 12T 2712x1220 6,67"
98,0
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 6,7"
97,5
Xiaomi 12 2400x1080 6,28"
97,5
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 6,6"
96,9
Samsung Galaxy A54 2340x1080 6,4"
96,8
OnePlus Nord 2 2400x1080 6,43"
96,2
OnePlus Nord 2T 2400x1080 6,43"
96,2
Sony Xperia 10 V 2520x1080 6,1"
95,9
Google Pixel 7a 2400x1080 6,1"
91,1
Google Pixel 7 2400x1080 6,3"
85,5
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Smartphone Resolutie Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus Nord 3 2772x1240 OLED
1,16
Xiaomi 13 Lite 2400x1080 OLED
1,45
Google Pixel 7a 2400x1080 OLED
1,46
Google Pixel 7 2400x1080 OLED
1,73
Samsung Galaxy S22 2340x1080 OLED
1,87
Samsung Galaxy A54 2340x1080 OLED
2,07
OPPO Reno10 2412x1080 OLED
2,83
Motorola Edge 40 2400x1080 OLED
3,06
Sony Xperia 10 V 2520x1080 OLED
3,91

De Nord 3 scoort erg goed in onze schermtests. Dat begint met een hoge maximale helderheid, waardoor hij goed afleesbaar is in de zon. Het scherm van de originele OnePlus Nord was erg fel voor een middenklasser van zijn tijd. De Nord 2 en 2T deden het opvallend genoeg wat minder goed, maar met de Nord 3 vindt OnePlus weer aansluiting bij de kopgroep van dit jaar. Het is zelfs het op een na best scorende toestel als we kijken naar de helderheid van een volledig wit scherm, waar concurrenten dan iets terugzakken. Net als bij de OnePlus Nord 2 en 2T is de minimale helderheid bij de Nord 3 lager dan 2cd/m², waar de OnePlus Nord wat fel bleef met de helderheid op de laagste stand.

OnePlus heeft duidelijk gewerkt aan de kleurafstelling, want die is bij de Nord 3 een heel stuk beter dan bij de voorgangers. We hebben de kleurafstelling zoals gebruikelijk doorgemeten in de kleurmodus waarin sRGB-kleuren het best worden weergegeven. In het geval van de Nord 3 is dat Natuurlijk. Door de goede gamma-afstelling en een kleurtemperatuur die de gewenste 6500 kelvin dicht benadert, resulteert een erg lage gemiddelde grijsafwijking. Ook de gemiddelde kleurafwijking is zeer laag, omdat het toestel het brede kleurbereik van het scherm vrijwel exact terugregelt tot de sRGB-kleurruimte. Het mag geen verrassing heten dat het scherm ook mengkleuren goed weergeeft, zoals blijkt uit het resultaat in de colorcheckertest.

Uiteraard kan het scherm van de Nord 3 zoals alle oledschermen vrijwel de volledige DCI-P3-kleurruimte laten zien, met name relevant voor het afspelen van hdr-videomateriaal. We meten bijna 99 procent dekking in de stand Levendig.

Goede hoofdcamera, maar de rest...?

Op cameragebied gaat alle aandacht bij de Nord 3 uit naar de hoofdcamera, die dezelfde specificaties heeft als bij het topmodel: de OnePlus 11. Dat betekent een Sony IMX890-sensor van 50 megapixel met een oppervlakte van ongeveer 50mm², voorzien van geavanceerde dualpixelautofocus en een optisch gestabiliseerde f/1.8-lens. 4-in-1-pixelbinning resulteert bij deze camera in 12,5-megapixelopnamen. Van een toestel onder de 500 euro is er weinig meer dat je kunt wensen, al betekent de vergelijkbare camerahardware niet dat de foto's van de Nord 3 er hetzelfde uitzien als bij de OnePlus 11, zoals verderop ook zal blijken. De Nord 3 heeft immers een andere soc en beschikt ook niet over de Hasselblad-beeldverwerking van het topmodel.

Camera's OnePlus Nord 3 Primair Ultragroothoek Macro Front
Sensor Sony IMX890 Sony IMX355 N.b. Sony IMX471
Resolutie 50Mp 8Mp 2Mp 16Mp
Sensorgrootte 50mm² 10mm² N.b. 16mm²
Pixelgrootte 1μm 1,12μm N.b. 1μm
Bayerlay-out 2x2 1x1 1x1 2x2
Autofocus Ja - - -
Ois Ja - - -
Brandpunt in 35mm-equivalent 24mm 16mm N.b. 24mm
Diafragma F/1.8 F/2.2 N.b. F/2.4
Video 4k/60fps 1080p/30fps - 1080p/30fps

De andere camera's van de Nord 3 zijn veel minder geavanceerd. De ultragroothoekcamera heeft een simpele 8-megapixelsensor, die zelfs kleiner is dan de sensor in de gemiddelde frontcamera. Met een 16mm-beeldhoek is hij wat minder wijd dan sommige ultragroothoekcamera's op andere telefoons, wat volgens OnePlus tot minder vertekening leidt. Doordat de f/2.2-lens een vaste focus heeft, kun je geen macrofoto's maken met deze camera. Daarvoor dient de derde camera met een resolutie van slechts 2 megapixel en verder onbekende specificaties.

OnePlus Nord 3 - Camera-appOnePlus Nord 3 - Camera-appOnePlus Nord 3 - Camera-appOnePlus Nord 3 - Camera-app

De camera-app op de Nord 3 heeft niet de Hasselblad-extraatjes van het topmodel, waaronder enkele kleurfilters, de Xpan-modus waarin een brede foto wordt gemaakt, en de Raw+-functie, waarbij hdr-verwerking in een raw foto wordt gestopt. De sluiterknop is ook gewoon rood in plaats van hip oranje. Verder ziet de interface er ongeveer hetzelfde uit, met de gebruikelijke standen voor nacht, video, pro en portret. Het cameravenster bevat toggles voor de ultragroothoekcamera, hoofdcamera en twee keer digitale zoom. Om macro's te schieten moet je overschakelen naar de aparte stand. Het AI-knopje bovenaan de interface voegt over het algemeen vooral wat extra verzadiging toe. Je vindt tussen de instellingen ook een optie om met de hoofdcamera foto's in volledige 50-megapixelresolutie te maken. Is dat niet voldoende, dan kun je 108-megapixelfoto's nemen in de stand Extra HD. Beide standen zijn nutteloos, want de foto's bevatten vrijwel geen extra details boven standaard 12,5-megapixelopnamen, terwijl de bestandsgrootte sterk toeneemt.

Cameratest

Voor de praktijktest vergelijken we de OnePlus Nord 3 met de OnePlus 11 en de Google Pixel 7a, een in prijs vergelijkbaar toestel dat goede foto's schiet. In de galerijen hieronder zie je de toestellen telkens in de volgorde waarin ze hierboven worden opgesomd, behalve als dit anders is vermeld.

Cameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdagCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera overdag

Met hetzelfde cameraatje achterop produceert de OnePlus Nord 3 toch niet hetzelfde resultaat als de OnePlus 11 en in de meeste gevallen ben je met het topmodel logischerwijs beter af. Fijne details in de foto's van de OnePlus Nord 3 zien er vaak net wat minder scherp uit, mede doordat het topmodel het contrast in texturen verder aanzet. Wat overdag ook opvalt, is dat schaduwen veel meer ruis bevatten, vooral als de scène een groot verschil tussen donker en licht bevat. Kijk bijvoorbeeld naar de trap van ons kantoorgebouw op de eerste foto. De OnePlus 11 poetst alle spikkeltjes netjes weg en de Pixel 7a doet dat ook nog aardig, maar bij de OnePlus Nord 3 is in de linkerhoek van de foto een behoorlijke bak ruis te zien.

Waar de OnePlus Nord 3 grotere helderheidsverschillen in de scène met wat meer contrast weergeeft, zet de OnePlus 11 helderheidsverschillen in afzonderlijke delen van de scène verder aan. Af en toe ogen foto's van de Nord 3 wat futloos doordat het toestel nauwelijks de uiteinden van het helderheidsbereik gebruikt. De hdr-modus levert vaker inconsistente resultaten dan bij de andere toestellen. Dat zie je bijvoorbeeld op de foto van de bloemen. Net als bij de Nord 2, die ook van een MediaTek-soc was voorzien, is de hdr-beeldverwerking weer niet het sterkste punt.

Op het gebied van kleurweergave legt de Nord 3 vaak net wat andere accenten dan het topmodel en hij kiest soms ook een andere witbalans. Welke je mooier vindt, is een kwestie van smaak. De Nord 3 zet de kleurverzadiging over het algemeen wat verder aan dan de Pixel 7a, waarbij je eventueel nog vollere kleuren kunt kiezen via het AI-knopje.

Cameratest OnePlus Nord 3 - 2x inzoomenCameratest OnePlus Nord 3 - 2x inzoomenCameratest OnePlus Nord 3 - 2x inzoomen

In de galerij hierboven zoomen we twee keer in, de galerij hieronder toont het resultaat van vijfmaal inzoomen

Cameratest OnePlus Nord 3 - 5x inzoomenCameratest OnePlus Nord 3 - 5x inzoomenCameratest OnePlus Nord 3 - 5x inzoomen

Voor een toestel zonder aparte telecamera zijn de resultaten van twee keer inzoomen bij de Nord 3 best te pruimen. Het detail in de foto ligt hoger dan iets wat simpelweg achteraf digitaal is opgeblazen, waarvoor de extra resolutie van de sensor waarschijnlijk goed van pas komt. In de directe vergelijking lijkt de Pixel 7a nog iets scherper. Google is dan ook al jaren met slimme digitale zoom bezig en gebruikt een sensor met meer megapixels. Bij verder inzoomen dan 2x loopt de kwaliteit hard terug, waar de fotokwaliteit bij de OnePlus 11 met echte telecamera dan nog redelijk op peil blijft.

Cameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodusCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera nachtmodus

Van het trio produceert de OnePlus Nord 3 verrassend genoeg de scherpste nachtfoto's, met bovendien minder ruis dan bij de OnePlus 11. Die maakt de kleuren ook erg blauw, waar de OnePlus Nord 3 juist naar een warme, gelige kleurweergave neigt. Net als bij hdr-opnamen overdag zien we dat de Nord 3 veel informatie in de middentonen van de afbeelding propt en het contrast in texturen minder versterkt. Highlights worden zelden (bijna) helemaal wit, wat vaker een fletse plaat oplevert. De foto's van de concurrentie hebben meer pep en dat ziet er naar mijn idee aantrekkelijker uit, ook al gaat daarmee soms wat doortekening of kleurverzadiging in de highlights verloren die de Nord 3 nog wel weet te vangen.

Cameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - UltragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - Ultragroothoekcamera

Zoals OnePlus al aangaf, is de beeldhoek van de ultragroothoekcamera bij de Nord 3 kleiner dan bij de concurrentie. Daardoor is er inderdaad minder vertekening in de hoeken te zien en ook heeft de lens niet al te veel last van kleurschifting. Tegelijk is het leuke aan een ultragroothoekcamera de zeer brede hoek, dus ik zou toch liever een grotere beeldhoek hebben gehad.

Op het gebied van de beeldkwaliteit blijkt de ultragroothoekcamera ook geen topper, hoewel de opnamen niet extreem slecht zijn, gelet op de basale specificaties van het cameraatje. Het dynamisch bereik is bijvoorbeeld niet onaardig, met een vergelijkbare weergave van higlights en schaduwen als bij de concurrentie. De detailweergave is niet heel goed. Kijk bijvoorbeeld naar de overkant van het water op de eerste foto. De huisjes aan de overkant en de oude spoorbrug in de verte worden door de Pixel 7a en OnePlus 11 scherper weergegeven. De andere toestellen hebben ook minder last van ruis, waar in de lucht bij de Nord 3 veel spikkeltjes te zien zijn.

Cameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera versus ultragroothoekcameraCameratest OnePlus Nord 3 - Primaire camera versus ultragroothoekcamera

Als je met de Nord 3 overschakelt van hoofdcamera naar ultragroothoekcamera, valt ook op dat de kleuren van het secundaire cameraatje veel fletser zijn, met name rode en groene tinten. Dat valt zeker op bij het maken van nachtfoto's. Bij weinig licht bakt de ultragroothoekcamera van de Nord 3 er al snel vrij weinig meer van. Daarbij valt op dat het toestel zelfs al in situaties die niet heel donker zijn, overschakelt op de automatische nachtstand. Zie bijvoorbeeld de foto van het metrostation.

Cameratest OnePlus Nord 3 - MacrocameraCameratest OnePlus Nord 3 - MacrocameraCameratest OnePlus Nord 3 - MacrocameraCameratest OnePlus Nord 3 - MacrocameraCameratest OnePlus Nord 3 - MacrocameraCameratest OnePlus Nord 3 - Macrocamera

Macrofotografie: OnePlus Nord 3 versus OnePlus 11. De Pixel 7a heeft geen macrofunctie.

Technisch gezien doet de macrocamera van de Nord 3 wat hij belooft; je kunt er close-ups mee maken vanaf een centimeter of vier. Daarmee is het goede nieuws wel gezegd. Foto's hebben fletse kleuren, weinig details en veel ruis. Beter had OnePlus deze nutteloze camera weggelaten; nog beter had de fabrikant geïnvesteerd in een fatsoenlijke ultragroothoekcamera die van dichtbij kan focussen en waarmee wel mooie macro's kunnen worden gemaakt. Bij topsmartphones zoals de OnePlus 11 werkt de macrofunctie zo, maar een fabrikant als Motorola laat zien dat dat ook prima kan op middenklassetelefoons, bijvoorbeeld de Edge 40 en Edge 40 Neo.

Cameratest OnePlus Nord 3 - FrontcameraCameratest OnePlus Nord 3 - FrontcameraCameratest OnePlus Nord 3 - Frontcamera

Als het gaat om de doortekening in heldere en donkere delen, houdt de frontcamera van de Nord 3 zich het best van de drie toestellen staande. Zelfs bij moeilijke, contrastrijke scènes zoals die hierboven blijft het detail in highlights bewaard. Grappig is dat ook de camerapreview van de Nord-frontcamera veel beter is dan bij de dure OnePlus 11, waarbij het lijkt alsof de foto compleet overbelicht raakt. Zoom je een stukje in op de 16-megapixelfoto van de Nord 3, dan blijkt al snel dat de opname niet bijster veel detail bevat. Mijn baardharen worden samengesmeerd tot een smoezelige brij. Zelfs de Pixel 7a, die toch ook niet van een heel goede frontcamera is voorzien, doet dat beter. Ik vind de weergave van huidtinten bij de andere toestellen ook wat geslaagder.

OnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - VideostillsOnePlus Nord 3, OnePlus 11 en Google Pixel 7a - Videostills

De OnePlus Nord 3 kan videobeelden in 4k en 60fps schieten, maar alleen met de hoofdcamera; de ultragroothoek- en frontcamera gaan niet verder dan 1080p/30fps, waarbij je met de macrocamera helemaal geen filmpjes kunt maken. Teleurstellend en onverwacht voor een telefoon met een relatief high-end soc is dat elektronische stabilisatie alleen werkt voor 1080p-opnamen. De optische stabilisatie werkt voor 4k-video uiteraard nog wel.

Voor bovenstaande videostills hebben we alle toestellen op 4k en 30fps gezet. Gelet op het gebrek aan elektronische stabilisatie in deze modus hoeft de Nord 3 geen stukje op de sensor te croppen, wat de andere toestellen wel doen, zodat je een minder 'ingezoomd' beeld overhoudt. Bovendien is het beeld zonder actieve stabilisatie erg scherp, zelfs in vergelijking met de OnePlus 11 en vooral de Pixel 7a, waarvan de stills er nog smoezeliger uitzien. De witbalans komt her en der minder goed uit de verf en ook valt het dynamisch bereik van de Nord 3 wat tegen. Bij de OnePlus 11 is de optie 'AI-highlight-video' een probaat middel om uitgebeten highlights te herstellen of donkere schaduwen op te helderen, ten koste van elektronische stabilisatie en een toename van de ruis. De Nord 3 heeft hetzelfde knopje, maar bij dit toestel werkt het alleen voor 1080p-video, wat nogal ten koste gaat van het detail. Ook hier lijkt de AI-knop niet samen te gaan met elektronische stabilisatie.

Software: OxygenOS 13

De OnePlus Nord 3 draait Android 13 met daaroverheen de OxygenOS-skin. Die bevat een stuk meer ingrijpende wijzigingen aan de standaard Android-interface dan een paar jaar geleden. Tegenwoordig is OxygenOS vooral een variant op de ColorOS-omgeving van OPPO, dat net als OnePlus deel is van het BBK-concern. Nog steeds zijn een paar elementen in de skin uniek voor OnePlus. Zo staat op het homescreen weer de bekende klokwidget met het rode eerste cijfer. Met een swipe naar beneden komt de Shelf tevoorschijn, een soort widgetcentrum vergelijkbaar met de Vandaag-weergave in iOS. Ook op andere plekken haalt ColorOxygenOS inspiratie bij Apple, bijvoorbeeld voor de vorm van de iconen en de lay-out van het notificatiecentrum, maar een directe kopie is het zeker niet.

OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3
OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3

Net als op de OnePlus 11 staat op de OnePlus Nord 3 niet al te veel bloatware en dat is fijn. Als het gaat om echte reclame, tellen we opnieuw alleen Netflix, een app die je eventueel makkelijk kunt verwijderen. OnePlus levert verder de nodige eigen apps mee. Zo heeft OxygenOS zijn eigen berichtenapp, bestandsbeheerapp, gamesapp, weerapp en galerijapp, plus een eigen winkel en communityapp. Daarnaast zijn er een eigen gameomgeving, een app die rustgevende geluiden afspeelt en een afstandsbedieningsapp voor de ingebouwde infraroodblaster. Ongetwijfeld zul je niet alle extraatjes nuttig kunnen gebruiken, maar er zit vast iets leuks voor je bij. Wat wel jammer is, is dat je verplicht bent om privacyvoorwaarden te accepteren voordat je met veel van de OnePlus-apps aan de slag kunt. Er wordt niet altijd gezegd wat voor data er precies wordt verzameld.

Ook de launcher en het instellingenmenu van OxygenOS bevatten lekker veel extra opties en instelmogelijkheden die niet standaard in Android zitten, en waarmee je de interface helemaal persoonlijk kunt maken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een appdrawer aan of uit te zetten, maar ook de precieze vorm en grootte van de iconen bepalen, het lettertype veranderen, en een heel nieuw kleurenschema kiezen. Met de telefoon in stand-by kun je letters op de display tekenen om functies aan te roepen en desgewenst komt er met een lange druk op de vingerafdrukscanner een snelmenu met apps tevoorschijn. OxygenOS geeft keus uit diverse flitsende animaties die tijdens het ontgrendelen worden afgespeeld. Er zijn verder uitgebreide mogelijkheden om het always-ondisplay naar eigen wens in te richten, met verschillende klokstijlen en informatie die kan worden getoond.

OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3OxygenOS 13 op de OnePlus Nord 3

OnePlus belooft de Nord 3 van drie OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates te voorzien, wat betekent dat hij tot minstens juli 2027 wordt bijgewerkt. De OnePlus 11 krijgt een extra OS-upgrade en een jaar langer updates. In het middensegment is de updatebelofte van de Nord 3 evengoed niet slecht, hoewel er fabrikanten zijn die meer bieden. Google geeft zijn Pixel 7a bijvoorbeeld een jaar langer beveiligingsupdates, terwijl Samsung toestellen van 300 euro al voor vijf jaar up-to-date houdt. OnePlus heeft daarnaast niet de allerbeste naam als het gaat om het nakomen van updatebeloften. Over de Nord 2 zijn best wat klachten te vinden over updates die traag uitkomen of bugs bevatten. Nu verscheen de Nord 2 in de wat chaotische overgangsperiode tussen het oude OxygenOS en de nieuwe, op ColorOS gebaseerde variant, maar voor de toekomst blijft dit een aandachtspunt. Laat vooral op het forum weten wat jouw ervaringen zijn als je besluit om het toestel te kopen.

Hoewel de bootloader van de Nord 3 kan worden ontgrendeld, zijn er op dit moment nog geen customroms beschikbaar bij de XDA-community. Voor fans van alternatieve software lijkt het gebruik van een MediaTek-soc roet in het eten te gooien.

Hardware: bomvol ram

Net als de OnePlus Nord 2 en 2T is de OnePlus Nord 3 voorzien van een MediaTek-soc, in dit geval de Dimensity 9000. Dat is voor een middenklassetoestel een behoorlijk snelle chip. De Dimensity 9000 is in prestaties vergelijkbaar met andere high-end socs van 2022, bijvoorbeeld de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en Tensor G2. Voor ongeveer 500 euro kun je wel een telefoon vinden met zo'n soc, maar er zijn voor dit bedrag genoeg andere toestellen met een minder geavanceerde processor. Je ziet bijvoorbeeld nog veel telefoons in deze prijsklasse met een Snapdragon 888, het intussen bijna twee jaar oude Qualcomm-topmodel of een moderne middenklassesoc. Die zijn vaak voorzien van minder snelle cpu-rekenkernen en een tragere gpu dan smartphonechips uit het hoogste segment.

Volgens OnePlus wordt de Dimensity 9000-soc gekoeld door een grote vaporchamber. We hebben de 3DMark Wild Life Stresstest gedraaid om te bepalen hoe snel het toestel throttlet. Ondanks de koeloplossing blijken de prestaties in deze intensieve test sneller terug te lopen dan bij de OnePlus Nord 2 en 2T. Nu presteren die toestellen ook beduidend slechter in deze test, met een benchmarkscore die ongeveer half zo hoog ligt, dus misschien is die vergelijking niet helemaal eerlijk. Ook veel andere smartphones die in onderstaande grafiek beter scoren, bieden niet zulke goede prestaties als de Nord 3. Uitgerekend de OnePlus 10T laat echter zien dat zeer goede prestaties wel degelijk kunnen samengaan met weinig throttling.

3DMark Wild Life Unlimited Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
OPPO Reno8 Pro Dimensity 8100-MAX
99,7
OPPO Reno10 Snapdragon 778G
99,7
Motorola Edge 40 Dimensity 8020
99,1
Poco F4 Snapdragon 870
90,5
OnePlus 10T 5G Snapdragon 8+ Gen 1
90,4
Google Pixel 7 Tensor G2
75,1
OnePlus Nord 2T Dimensity 1300
73,5
Google Pixel 7a Tensor G2
71,8
OnePlus Nord 2 Dimensity 1200-AI
71,7
Samsung Galaxy S22 Exynos 2200
68,8
OnePlus Nord 3 Dimensity 9000
62,0
Motorola Edge 30 Ultra Snapdragon 8+ Gen 1
61,9
OPPO Find X5 Snapdragon 888
56,8
Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888
55,0
Xiaomi 12 Snapdragon 8 Gen 1
45,3

In de praktijk voelt de OnePlus Nord 3 vloeiend aan, mede dankzij de snelle interface. Ook als we gaan gamen, treden er geen grote framedrops of andere verstoringen op. De Dimensity 9000-soc is nog steeds meer dan snel genoeg voor hoge instellingen in recente games. Tijdens het spelen merken we wel dat het toestel erg warm wordt.

Uiteraard is de OnePlus Nord 3 voorzien van 5G-ondersteuning, waarbij de simtray ruimte biedt aan twee kaartjes. Hoewel de Dimensity 9000-soc in principe Wi-Fi 6E aankan, heeft de Nord 3 kennelijk niet de benodigde antennes aan boord, want Wi-Fi 6 is bij dit toestel het maximale. Verder zijn Bluetooth 5.2 en NFC aanwezig. OnePlus heeft ook een infraroodblaster ingebouwd waarmee je het toestel als afstandsbediening kunt gebruiken. Een FM-radio, 3,5mm-poort of geheugenkaartlezer zit er niet op. De USB-poort biedt ondersteuning voor 2.0-snelheden.

OnePlus Nord 3

OnePlus voorziet de Nord 3 naar keuze van een zeer riante geheugenconfiguratie. Het basismodel heeft al een marktconforme 8GB Lppdr5x-werkgeheugen en 128GB UFS 3.1-opslag aan boord; de duurdere versie wordt met liefst 16GB ram en 256GB opslag uitgerust. Zelfs de echte topmodellen van andere fabrikanten, denk aan de Google Pixel 7 Pro of Galaxy S23 Ultra, zijn over het algemeen met maximaal 12GB werkgeheugen verkrijgbaar. De OnePlus 11, 10T en enkele ASUS-telefoons zijn de enige andere in Nederland verkrijgbare telefoons met 16GB of meer ram. Ik vraag me af of de gemiddelde gebruiker, zelfs de gemiddelde tweaker, de voordelen van zo'n enorme hoeveelheid werkgeheugen in de praktijk vaak zal merken. Aan de andere kant kun je er voor de komende jaren beter mee dan om verlegen zitten. Met zoveel werkgeheugen kan de Nord 3 veel apps of browsertabbladen op de achtergrond beschikbaar houden zonder ze opnieuw in te hoeven laden als de gebruiker erom vraagt.

Haptiek en geluid

Evenals de OnePlus Nord 2 en 2T heeft de Nord 3 stereoluidsprekers. De Dolby Atmos-equalizer kan niet voorkomen dat het geluid wat bas mist, waardoor het geheel een beetje dunnetjes klinkt in vergelijking met de Pixel 7a die we beschikbaar hadden, laat staan met een duurdere telefoon. De weergave van middentonen en hoge tonen is evengoed niet onaardig en bovendien gaan de luidsprekers lekker hard.

OnePlus heeft gelukkig niet bespaard op een fijne trilmotor. De Nord 3 kan niet alleen hard genoeg trillen, maar geeft ook felle, nauwkeurige tikjes als dat moet. Leuk is dat OnePlus best wat interacties in het systeem heeft voorzien van een kleine trilling, zodat je de fijne haptische feedback ook vaak opmerkt. De optische vingerafdrukscanner zit bij de OnePlus Nord 3 vrij laag, net boven de onderrand van het scherm. Gelet op de grootte van het toestel is dat naar mijn idee een prima locatie, maar als je grotere handen hebt, vind je een locatie verder richting het midden misschien fijner. De scanner werkt in elk geval razendsnel. Je kunt eventueel ook gebruikmaken van gezichtsherkenning, al is dat bij deze telefoon geen erg betrouwbare optie, omdat hij gewoon op basis van de frontcamera werkt.

Accuduur en opladen

Aangezien de OnePlus Nord 3 een grotere behuizing heeft dan zijn voorgangers, is er ook ruimte voor een grotere accu. De capaciteit bedraagt 5000mAh, 10 procent meer dan bij de Nord 2. Zoals gebruikelijk voor een OnePlus-telefoon is de capaciteit verdeeld over twee cellen van 2500mAh om SuperVOOC-snelladen mogelijk te maken.

Over opladen verderop meer, nu eerst de accutests. Bij de browsetest met wifi en 4G laten we Android-smartphones in de Chrome-browser over webpagina's scrollen die op onze lokale server staan. We noteren na hoeveel minuten de telefoon uitvalt. In de videotest zetten we smartphones ook op vliegtuigmodus bij dezelfde helderheid en laten we ze een specifieke video herhaaldelijk afspelen. Toestellen met oledscherm zijn hierbij in het voordeel, want een video bevat vaak veel donkere delen en de pixels kunnen op een oledscherm uitgezet worden.

  • Browesetest Wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy A54 5.000mAh Exynos 1380
17u6m
Sony Xperia 10 V 5.000mAh Snapdragon 695
15u39m
OnePlus Nord 3 5.000mAh Dimensity 9000
15u10m
OnePlus Nord 4.115mAh Snapdragon 765G
15u8m
OPPO Reno10 5.000mAh Snapdragon 778G
15u
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
13u54m
Google Pixel 7a 4.385mAh Tensor G2
13u12m
OnePlus Nord 2 4.500mAh Dimensity 1200-AI
12u59m
Xiaomi 13 Lite 4.500mAh Snapdragon 7 Gen 1
12u15m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 4.050mAh Snapdragon 778G
12u9m
Poco F4 4.500mAh Snapdragon 870
11u59m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u54m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
11u52m
OnePlus 10T 5G 4.800mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u52m
Xiaomi 12T 5.000mAh Dimensity 8100 Ultra
11u42m
OnePlus Nord 2T 4.500mAh Dimensity 1300
11u31m
Xiaomi 12 4.500mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u18m
Motorola Edge 40 4.400mAh Dimensity 8020
11u13m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
10u56m
OPPO Find X5 4.800mAh Snapdragon 888
10u35m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
10u26m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy A54 5.000mAh Exynos 1380
15u20m
OnePlus Nord 3 5.000mAh Dimensity 9000
15u
Sony Xperia 10 V 5.000mAh Snapdragon 695
14u9m
OnePlus Nord 4.115mAh Snapdragon 765G
13u2m
Xiaomi 12T 5.000mAh Dimensity 8100 Ultra
13u
OnePlus 10T 5G 4.800mAh Snapdragon 8+ Gen 1
12u49m
Poco F4 4.500mAh Snapdragon 870
12u3m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u52m
OPPO Reno10 5.000mAh Snapdragon 778G
11u29m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
11u27m
OnePlus Nord 2 4.500mAh Dimensity 1200-AI
11u13m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
11u12m
OnePlus Nord 2T 4.500mAh Dimensity 1300
11u9m
Xiaomi 13 Lite 4.500mAh Snapdragon 7 Gen 1
11u9m
Google Pixel 7a 4.385mAh Tensor G2
11u7m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 4.050mAh Snapdragon 778G
10u29m
Motorola Edge 40 4.400mAh Dimensity 8020
10u28m
OPPO Find X5 4.800mAh Snapdragon 888
10u17m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
9u53m
Xiaomi 12 4.500mAh Snapdragon 8 Gen 1
9u48m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
9u35m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OPPO Reno10 5.000mAh Snapdragon 778G
1d4u15m
Sony Xperia 10 V 5.000mAh Snapdragon 695
1d38m
OnePlus 10T 5G 4.800mAh Snapdragon 8+ Gen 1
1d30m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
1d20m
Google Pixel 7a 4.385mAh Tensor G2
23u38m
Samsung Galaxy A54 5.000mAh Exynos 1380
23u11m
OnePlus Nord 2T 4.500mAh Dimensity 1300
23u4m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
22u36m
OnePlus Nord 4.115mAh Snapdragon 765G
22u16m
OnePlus Nord 2 4.500mAh Dimensity 1200-AI
21u33m
OnePlus Nord 3 5.000mAh Dimensity 9000
21u31m
OPPO Find X5 4.800mAh Snapdragon 888
21u7m
Poco F4 4.500mAh Snapdragon 870
19u42m
Xiaomi 12T 5.000mAh Dimensity 8100 Ultra
18u40m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
17u47m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
16u58m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
16u27m
Xiaomi 12 4.500mAh Snapdragon 8 Gen 1
15u55m
Xiaomi 13 Lite 4.500mAh Snapdragon 7 Gen 1
15u39m
Motorola Edge 40 4.400mAh Dimensity 8020
12u23m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 4.050mAh Snapdragon 778G
12u16m

In beide browsetests scoort de Nord 3 erg goed. Pas na een uur of vijftien gaat het scherm op zwart. Hoewel hij de Samsung Galaxy A54 daarmee net niet weet te verslaan, is het alsnog een van de beste resultaten in deze prijsklasse, een kwart tot een derde beter dan de gemiddelde telefoon. Opvallend is dat de Nord 3 ongeveer even goed of net iets beter scoort dan de originele Nord, voorzien van een veel kleinere 4115mAh-accu, maar ook een voor zijn tijd efficiënte Snapdragon 765G-soc. De Nord 3 doet het wel duidelijk beter dan de Nord 2 en Nord 2T.

In de videotest doet de Nord 3 het niet beter dan de voorgangers, waarmee hij gemiddeld scoort in vergelijking met de rest van het testveld. Bij het bekijken van video speelt het energiegebruik van het scherm een grote rol. Het zal dan niet helpen dat het paneel van de nieuwe Nord 3 een stuk groter is dan dat van de voorgangers en bovendien meer pixels telt.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid lijkt OnePlus geen koploper. De verpakking van de Nord 3 is vrij van plastic, maar behoorlijk fors door alle meegeleverde extra's. Daaronder zijn de lader, allerlei papieren documentatie en een pasje voor de OnePlus-fanclub. Op de productpagina van de Nord 3 doet de fabrikant geen enkele claim over duurzaamheid. De algemene sectie Duurzaamheid op de OnePlus-website verwijst naar een rapport van drie jaar geleden.

Opladen

Net als de OnePlus 10T laadt de OnePlus Nord 3 met maximaal 80W, althans als je een compatibele SuperVOOC-lader bij de hand hebt. Die wordt bij dit toestel overigens nog gewoon meegeleverd, waar hij bij steeds meer andere fabrikanten uit het doosje verdwijnt om het milieu te sparen.

Gebruik je een andere lader, dan gaat het opladen behoorlijk veel trager. Met een gewone USB-PD lader (we gebruikten een exemplaar dat in principe 125W moet kunnen leveren) valt de Nord 3 terug tot een maximale laadsnelheid van 19W. Daarmee duurt het opladen langer dan twee uur. Dat is erg jammer. Er zijn telefoons die met iedere standaard USB-PD-lader kunnen snelladen, bijvoorbeeld de Motorola Edge 40, die daar blijkens onderstaand overzicht niet gek veel langer voor nodig heeft dan de Nord 3. Voor SuperVOOC is maar weinig apparatuur geschikt. Denk bijvoorbeeld ook aan powerbanks; in onze laatste grote test van afgelopen zomer bleek geen enkele van de dertig testdeelnemers het protocol te ondersteunen.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Maximaal vermogen snelladen bedraad Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OnePlus 10T 5G 4.800mAh 160W
100
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh 125W
99
Xiaomi 12T 5.000mAh 120W
99
OnePlus Nord 2 4.500mAh 65W
95
OnePlus Nord 2T 4.500mAh 80W
95
OPPO Find X5 4.800mAh 80W
94
OnePlus Nord 3 5.000mAh 80W
92
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh 80W
90
Xiaomi 12 4.500mAh 67W
84
Motorola Edge 40 4.400mAh 68W
82
Poco F4 4.500mAh 67W
72
OPPO Reno10 5.000mAh
70
Xiaomi 13 Lite 4.500mAh
68
Samsung Galaxy S22 3.700mAh 25W
53
OnePlus Nord 4.115mAh 30W
52
Samsung Galaxy A54 5.000mAh 25W
52
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh 25W
48
Google Pixel 7 4.355mAh 30W
46
Google Pixel 7a 4.385mAh 18W
41
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 4.050mAh
31
Sony Xperia 10 V 5.000mAh
30
Laadtijd
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Maximaal vermogen snelladen bedraad Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
OnePlus 10T 5G 4.800mAh 160W
27m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh 125W
31m
OPPO Find X5 4.800mAh 80W
39m
Xiaomi 12T 5.000mAh 120W
41m
OnePlus Nord 3 5.000mAh 80W
41m
OnePlus Nord 2 4.500mAh 65W
44m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh 80W
48m
Xiaomi 12 4.500mAh 67W
48m
Poco F4 4.500mAh 67W
49m
OnePlus Nord 2T 4.500mAh 80W
50m
Motorola Edge 40 4.400mAh 68W
51m
Xiaomi 13 Lite 4.500mAh
52m
OPPO Reno10 5.000mAh
55m
OnePlus Nord 4.115mAh 30W
1u7m
Samsung Galaxy A54 5.000mAh 25W
1u27m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh 25W
1u40m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh 25W
1u42m
Google Pixel 7 4.355mAh 30W
1u56m
Google Pixel 7a 4.385mAh 18W
2u4m
Sony Xperia 10 V 5.000mAh
2u19m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 4.050mAh
2u20m

Gebruik je de meegeleverde lader, zoals wij dat voor onze laadtests standaard doen als er een in het doosje zit, dan staat er na dertig minuten aan de stekker alweer 92 procent op de meter. Volledig vol duurt dan nog een minuut of tien. Het supersnelle laden is een gebruikelijk voordeel van Chinese smartphones. De Koreaanse, Japanse en Amerikaanse concurrentie komt meestal niet verder dan een watt of dertig, wat OnePlus al voor elkaar kreeg bij de allereerste Nord. Bij die andere toestellen ben je daardoor meer dan een uur bezig om hem vol te krijgen; de Pixel 7a doet er zelfs meer dan twee uur over. De Pixel kan wel pronken met de mogelijkheid om draadloos op te laden. De Nord 3 ondersteunt dat niet, net als eerdere Nord-telefoons en de meeste andere middenklassesmartphones.

Conclusie

De Nord 3 is, afhankelijk van hoe je telt, zeker de tiende telefoon in de OnePlus Nord-serie, die de afgelopen jaren steeds verder is uitgedijd. Net als de Nord 2 en de eerste OnePlus Nord uit 2020 is de goedkopere geheugenvariant voor ongeveer 400 euro te koop en de duurdere versie voor zo'n 500 euro. Daarvoor heeft de fabrikant keuzes moeten maken, maar die pakken over het algemeen goed uit. De Nord 3 laat nergens grote steken vallen en voor het geld dat je ervoor betaalt, krijg je een telefoon met goede specificaties.

Uiterlijk is de Nord 3 een stuk spannender dan de wat saaie Nord 2(T). Het ontwerp met twee aparte camerabulten oogt herkenbaar. Natuurlijk is het materiaalgebruik, met een plastic frame, wat minder luxe dan bij duurdere telefoons en bovendien is de behuizing weer niet echt waterdicht. De welbekende schuifknop die OnePlus uit kostenbesparing helaas weglaat op goedkopere telefoons, is bij de Nord 3 gelukkig wel aanwezig. De haptische feedback voelt fijn aan en de vingerafdrukscanner reageert snel. Het scherm heeft een zeer smalle rand en dat is maar goed ook, want de Nord 3 heeft een groter scherm dan zijn voorgangers. Wie graag een kleine telefoon wil, vist achter het net. Voor de rest is de display zeker een van de hoogtepunten van de derde Nord. De scherpte is bovengemiddeld, de maximale helderheid hoog en de kleurafstelling uitstekend.

Ondanks het gebruik van dezelfde lens en sensor voor de hoofdcamera als de OnePlus 11, zijn de cameraprestaties van de Nord 3 niet even goed. Of het nu aan het ontbreken aan het Hasselblad-logo ligt of aan de andere soc, de hdr-functie werkt minder goed, waardoor foto’s soms wat futloos ogen. De Nord 3 heeft bovendien meer last van ruis. Voor een middenklasser levert hij evengoed foto’s die prima kunnen meekomen, tenminste die van de hoofdcamera. OnePlus heeft naar ons idee te veel bespaard op de overige cameraatjes, wat weinig gedetailleerde selfies, ultragroothoekopnamen met futloze kleuren en over de hele linie slechte macrofoto’s oplevert.

De Nord 3 heeft een bovengemiddeld goede accuduur, die beter is dan bij de Nord 2. Snel opladen kan hij ook weer, maar alleen met een lader die OnePlus’ eigen protocol ondersteunt, en dat zijn er niet veel. De Mediatek Dimensity 9000-soc is in de prijsklasse van de Nord 3 een van de snelste opties. Naar keuze wordt hij voorzien van een wel zeer royale geheugenconfiguratie met 16GB ram, zelfs in het topsegment een nog nauwelijks verkrijgbare hoeveelheid werkgeheugen. Ondanks de vaporchamber throttlet de telefoon behoorlijk. Bij langere belasting, bijvoorbeeld als je gaat gamen, wordt hij ook nogal warm, maar de prestaties op zich zijn niet slecht. De OxygenOS-interface voelt vloeiend aan, heeft veel instelopties, bevat weinig echte reclame en krijgt updates tot 2027. Sommige fabrikanten geven langer ondersteuning maar erg kort is het ook weer niet. Het is wel te hopen dat nieuwe software geregelder zal arriveren en minder fouten bevat dan bij de Nord 2.

De OnePlus Nord 3 is kortom een mooie allrounder geworden. Over de Nord 2 schreef Tweakers twee jaar geleden dat het een prachtpakket met een paar voetnoten was, en hetzelfde is weer van toepassing op het nieuwe model. Een Great Value-award is daarom op zijn plaats.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

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OnePlus Nord 3 5G

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Reacties (118)

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Largamelion 22 september 2023 06:53
Deze of de Pixel 7a, welke zouden jullie kiezen?

Voor mij is de keuze snel gemaakt vrees ik, de OnePlus Nord 3 is me echt een maatje te groot met z'n bijna 7" 😯.
platvoet @Largamelion22 september 2023 07:04
Pixel 7a, heb eigenlijk niets dan frustratie met mijn Nord 2. Vooral de software is echt dramatisch.
eettjjuuhh @platvoet22 september 2023 07:53
Ik herken dit niet. Geen problemen gehad tot heden
!GN!T!ON @eettjjuuhh22 september 2023 09:41
Ik had geen enkel probleem met mijn Nord2, maar sinds de update naar Android 13 is het drama (en ik weet niet of dat aan Android 13 ligt of aan de implementatie op de telefoon).

Inconsistent UI wijzigingen, zoals bijvoorbeeld ene keer unlock je het scherm en dan moet je eerst omhoog swipen om je vingerafdruk te kunnen gebruiken, andere keer weer niet. Notificaties die bijna onmogelijk weg te swipen zijn in een soepele beweging (bouncen weer terug), zit nu echt met regelmatig swipe, nee, swipe nee, swipe nee. notificaties van battery management e.d. die ik telkens opnieuw kan snoozen maar steeds weer terugkomen. Camera auto focus werkt niet lekker meer en zo nog wat meer kleiner spul.

Ik heb echt enorm spijt dat ik die Android 13 update geinstalleerd heb eigenlijk, ik heb echt merkbaar minder plezier in het gebruik van mijn telefoon sindsdien.
Jorrie @!GN!T!ON22 september 2023 10:10
Heb ik ook met mijn OnePlus 8. Eigenlijk was het met Android 11 nog prima. Vanaf Android 12 vaker te maken gehad met bugs en onduidelijkere UI. Heel jammer want OP stond vroeger bekend om hun schone UI waar weinig mee aan de hand was.
NeverSettle @Jorrie22 september 2023 17:05
Android 12 was over het algemeen dramatisch, ook bij andere merken. OxygenOS 13.1 (gebaseerd op Android 13) heeft vele (kleine) bugs opgelost voor mijn OP8 Pro.
Dial_Up @Jorrie22 september 2023 11:31
En aansluitend is dit ook het geval met de OnePlus 7T bij de recente Android update. De invloed - ofte copy/pasta - van Oppo doet de software updates geen goed. Dit zie je in de software, maar ook in de batterijduur en de connectivity. De cleane UI, die naar ik vernam Nothing wel in ere houd, is een gemis.
Berlinetta @Dial_Up22 september 2023 11:46
En aansluitend ik die problemen had met de One Plus 6 en touch latency nadat Android 9? uit kwam.
Telefoon onbruikbaar om snel te typen en als je dan net van een iPhone afkomt was dit verschil ontzettend merkbaar.

Heeft lang geduurd voor dat het probleem weg was.
Zeurkool @platvoet22 september 2023 12:01
Ik heb de Nord 2 en herken totaal niet wat je beschrijft. Is gewoon een hele goede telefoon. Ook met de software is niet veel mis. Het is geen stock, maar dat heeft bijna geen een merk.
platvoet @Zeurkool22 september 2023 13:01
Dat is heel erg fijn! Ik heb constant issues met Bluetooth en mijn netwerk crasht regelmatig waardoor ik regelmatig niet te bellen ben. Toestel wordt vandaag vervangen.
Zeurkool @platvoet22 september 2023 14:14
Succes met je nieuwe telefoon.
Strikertje @platvoet22 september 2023 09:56
Vooral de camera software op mijn Nord 2 CE 5G was slecht, met elke update leek het wel minder te worden, vooral met veel of weinig natuurlijk licht. Super blij met de overstap naar de Pixel 7a.
Mijn vrouw heeft een Samsung A52S en die maakt veel mooiere foto's, terwijl de camera hardware gelijkwaardig is.
iddbbi @Strikertje22 september 2023 10:12
De Nord 2 CE 5G is een serieuze downgrade van de gewone Nord 2.
Saph @platvoet22 september 2023 10:11
Waar loop je dan precies tegen aan? Ik heb gebruik mijn Nord 2 al 2 jaar met veel plezier.
Mavamaarten @Largamelion22 september 2023 08:40
Ik heb mijn Nord 2 de (spreekwoordelijke) vuilbak in gemikt en ben nog voor deze de geest gaf over gegaan op een Pixel 7a. Niet voor het formaat, wel voor de vreselijke software. Zoals in het artikel staat is de Nord 2 een beetje het zondekind van de transitie tussen OxygenOS en ColorOS, maar ColorOS was de druppel.

Met de Pixel 7a ben ik ondertussen een heel aantal maanden tevreden, al is de batterij wel echt even slecht als de reviews aangeven. Een dag kom je door, maar dan is je batterij ook wel ongeveer leeg.
nietorigineel @Mavamaarten22 september 2023 12:00
gewoon nieuwsgierig, maar wat is er mix met coloros? Ik heb het op mijn oppo draaien, en vond het juist een vrij clean os vergeleken met wat ik eerder heb gezien bij bijvoorbeeld huawei en samsung?
Mavamaarten @nietorigineel22 september 2023 12:49
Het scherm ging de helft van de tijd niet aan omdat het lockscreen moest "nadenken", dat was de grootste frustratie. Vaak druk je dan nog eens, dan gaat hij weer uit, dan nog eens en dan wil hij wel. Dat heeft hij nooit gehad en zelfs een factory reset later nog steeds. Daarnaast kwam er nog een grote frustratie bij: om je vingerafdruk te scannen na het aanklikken van een notificatie moest je altijd eerst een pin-scherm wegvegen. Vroeger was het gewoon vinger op het scherm en klaar. PIN moet een fallback zijn voor als de fingerprint het niet doet, niet andersom. Daar was geen setting voor te vinden.

Daarnaast waren er opeens heel veel iOS-y UI elementen die niet allemaal even goed werkten. De notificaties, bijvoorbeeld, waren na de ColorOS update heel afgerond en heel vaak werden de quick actions erdoor afgeknipt waardoor ze niet goed werkten. Het waren vooral veel nodeloze aanpassingen die meer stuk maakten dan toevoegden.
Largamelion @Mavamaarten22 september 2023 08:48
Bedankt voor de feedback, daar heb ik zeker wat aan. Ik lees net ook nog iets teveel minpuntjes aan de Pixel 7a, maar een goede camera primeert voor mij en dat zit bij Google altijd wel goed.

Ik wacht nog even af, op zich gaat m'n Pocophone F1 na 5 jaar nog goed mee, maar de batterij begint stilletjes aan te degraderen waardoor ik ook niet meer de dag door geraak.

Met OnePlus heb ik persoonlijk geen ervaring, wel een aantal collega's hier die er best tevreden mee zijn. Maar het formaat kan ik niet mee om, ik heb liever een handzamer toestel. Heb momenteel ook een Samsung A32 van het werk en die is met z'n 6,5" scherm al te groot voor mij.

[Reactie gewijzigd door Largamelion op 22 juli 2024 13:17]

realmpie @Largamelion22 september 2023 10:14
Ik zit in precies het zelfde bootje, gebruik een pocophone f1 maar de SOT van 3 uur begint een beetje te irriteren. Alle telefoon op dit moment rond €400 zijn het net niet.. Pixel heeft langzaam laden en slechte accuduur, poco f5 heeft top hardware maar slechte camera en enorm veel bloatware, nord 3 verschillen de meningen ook weer zeer sterk over, dan heb je nog de xiaomi 12(t) maar die heeft weer problemen met een hete chip. Ik heb een f5 op mijn bureau liggen, maar ik denk toch dat ik die terug stuur en gewoon nog een half jaar of heel jaar wacht. Er zit niets tussen wat nou echt goed voelt zoals de f1 destijds met oke camera, goede accuduur, goede chip, 3.5mm poort en acceptabele software.
Largamelion @realmpie22 september 2023 10:21
Ik heb 'n beetje hetzelfde gevoel :). Ik wacht nog de acties rond Black Friday af en als er 'n mooie tussen zit voor de Pixel 7a zou ik mss wel durven. Ben zelf een beetje klaar met het rooten en de custom ROM's vooral omdat het steeds moeilijker wordt om de root/custom ROM detectie van sommige apps te omzeilen. Heb nu meerdere apps die enkel werken zonder root en 'n aantal die enkel werken mét root + Zygisk. Is compleet debiel om te zitten switchen tussen root/unroot om apps te doen werken en ik heb daar geen zin meer in.

Een goede camera primeert voor mij omdat ik graag/veel foto's trek met m'n smartphone en daarom staat de Pixel bovenaan m'n lijstje eigenlijk.
realmpie @Largamelion22 september 2023 10:28
Er staat wel een pixel 7a voor 410 nieuw op V&A maar als ik amper de dag door kom met een keer opladen en als de laadtijd tot 2 uur is dan voelt het bijna als een downgrade.. Rom en rooten is ook al een heel gedoe bij xiaomi met wachttijd en accounts die niet willen verbinden dus daar begin ik al helemaal niet aan. Ik hoop dat er binnenkort een nieuw toestel komt die wel past, anders heb ik wel een probleem :( Laat wel goed zien hoe geweldig de f1 is dat de telefoon het nu nog uitstekend doet en zeer snel blijft, daarom gaat de voorkeur altijd uit naar een telefoon met een top chip ipv middensegment van quelcomm. Gaat een stuk langer mee.
twkr18526 @realmpie22 september 2023 21:18
@Largamelion Zowel de pixel 7 als 7a zijn nu €336 bij belsimpel met bijv een KPN abo. En dan komt er nog een cash back van respectievelijk €100 en €50 erbij. €226 voor een nieuwe Pixel 7, als je toevallig nog een abo nodig hebt. Is een goede deal.

[Reactie gewijzigd door twkr18526 op 22 juli 2024 13:17]

realmpie @twkr1852623 september 2023 05:22
Niet echt, je betaald 36pm 16 voor toestel 20 voor abbo. Voor zelfde abbo sim only met meer data betaal je 10 euro bij youfone. 24 x 36 = €864 dus €764 met cashback. Youfone betaal je 24x10 €240 + los toestel a 569 totaal €809. Geen geweldige aanbieding dus..
twkr18526 @realmpie23 september 2023 07:03
Het hangt er idd van af welke abo je nodig hebt. Als je een onbeperkt GB abo nodig hebt, betaal je in 1x €336 minus €100 cash back. Ik betaal de telefoon altijd in 1x af, ipv 2 jaar lang elke maand. Onbeperkt GB zijn er niet voor minder dan €25 per maand dacht ik.
gupfishy @realmpie22 september 2023 11:47
ik heb de Xiaomi12T en hij wordt alleen warm als die op 120 watt aan het laden is. zelfs bij langdurig gamen nergens last van wat hitte betreft
realmpie @gupfishy22 september 2023 11:50
Klopt, de 12 werd warm maar 12t niet dacht ik, echter heb je weer een stuk mindere mediatek chip er in. Heb toch graag een quelcomm i.v.m. custom rom in toekomst bij xiaomi telefoons
gupfishy @realmpie22 september 2023 11:54
aha ok. de chip is razendsnel die erin zit. maar voor custom roms wel minder ja. helemaal eens.
zelf vind ik de gui van Xiaomi ook niet de beste.
curkey @Largamelion22 september 2023 12:43
Qua camera is de Xiaomi 13 erg interessant, met een joekel van een sensor en een Qualcomm CPU.
Ik zit alleen in dubio of ik voor deze wil gaan, want ik wil gewoon soepele Android Auto en Google Pay kunenn gebruiken, en dat gaat niet met alle ROM's / versies die op de markt zijn. Of ze missen weer een bepaalde frequentieband die KPN wel gebruikt.
RRRobert @Mavamaarten22 september 2023 10:52
Met de Pixel 7a ben ik ondertussen een heel aantal maanden tevreden, al is de batterij wel echt even slecht als de reviews aangeven. Een dag kom je door, maar dan is je batterij ook wel ongeveer leeg.
Wat mij tegen houdt de Pixel 7a te kopen als opvolger is de maximale opslag van 128 Gb. Voor nu is dat weliswaar voldoende, maar ik wil dat een telefoon minstens vier jaar meegaat en ik verwacht dat die 128 Gb over een of twee jaar niet meer genoeg is.
Thyrosis @Largamelion22 september 2023 07:12
Mijn Nord (1) is aan vervanging toe, dus zit met dezelfde vraag. Ik denk dat ik toch naar deze Nord 3 ga.

Vorig jaar de Pixel 6a in huis gehaald. Eerst zelf een paar weken gebruikt, daarna doorgegeven aan mijn vrouw. Hoewel een prima toestel, voelt het toch "minder" aan dan mijn Nord. Zal vast ook een kwestie zijn van wennen, ik ben erg gecharmeerd van het OxygenOS. Voor de huidige Nord had ik een OnePlus 6, dus zit al even in het ecosysteem.

Dus tja, keuzestress 😁 als het de keuze makkelijker maakt: bij Bol.com is het 128GB model nu in de aanbieding en krijg je er nieuwe oordopjes bij.
rayfano @Thyrosis22 september 2023 07:28
Houd er rekening mee dat de huidige versie van Oxygen OS t.o.v. de Nord of 1+6 wel heel erg is veranderd.
Ik zou zelf even kijken of je een toestel met huidige OS in je handen kan krijgen (Coolblue ofzo) en kan proberen. Voor mij is de software (maar ook hardware) van OnePlus dusdanig veranderd dat ik ben overgestapt naar Samsung.
Thyrosis @rayfano22 september 2023 09:42
Oei, serieus? Ik heb mijn Nord draaien op OxygenOS 12 (Android 12 dus).

Zit er zo'n groot verschil tussen OxygenOS 12 en 13, en straks 14?
Xfade @Thyrosis22 september 2023 12:32
Ik vond dat enorm meevallen op mijn 10 Pro toen ik van 12 naar 13 ging. Kon alles nog net zo snel vinden en geen gekke dingen tegengekomen.
rayfano @Thyrosis22 september 2023 13:21
Ik vind persoonlijk dat er tussen Oxygen OS 12 en Oxygen OS 13 veel verschil zit. Voor mij is versie 11 echt de laatste 'OnePlus' versie geweest, 12 ging nog wel maar ik vind inmiddels 13 te veel 'Oppo software'. Voor sommigen is dat geen probleem maar voor mij was het na 12 wel echt het omslagpunt waarop ik afscheid heb genomen van OnePlus.

Verder wat @Xfade zegt klopt hoor, qua functionaliteit is er niet extreem veel op aan te merken, voor mij ging het vooral om de esthetiek van de OS en de nostalgie die gewoon weg is. Dus nogmaals, voor sommige mensen hoeft dat geen probleem te zijn, maar ik kon er persoonlijk niet aan wennen.
Thyrosis @rayfano22 september 2023 15:36
Bedankt voor jullie reacties!

Ik heb nog nooit een Oppo-telefoon gehad, dus daar kan ik dan weer niet over meepraten. Ik geloof niet dat de Nord die ik heb nog naar 13 gaat, maar kan allicht eens een keer in een winkel gaan kijken waar die beschikbaar is om wat indrukken op te doen.
andreetje @Thyrosis22 september 2023 13:48
Ik zit hetzelfde. Eigenlijk bevalt mijn Nord nog zo goed dat ik overweeg om er LineageOS op te zetten en een nieuwe accu laat inbouwen. Dan kan-ie weer jaren vooruit met z'n 12 GB ram.

De Pixel 7 zie ik echt niet zitten vanwege de accuduur. Dan zou het de Pixel 8 (pro) worden. Die is echter stukken duurder.
Thyrosis @andreetje22 september 2023 15:15
Mij viel bij de Pixel 6a vooral het opladen tegen.

Wat is het heerlijk dat ik 's ochtends m'n Nord tijdens het koffie zetten bijna leeg aan de lader kan leggen en een half uur later met een bijna volle accu van huis kan gaan.

Bij de Pixel was er dan net 20% bij ofzo... En dat zal bij de Pixel 7/7a niet anders zijn. Dat is echt wel een dingetje.
Lexxie01 @Thyrosis23 september 2023 06:10
Mijn pixel 6a laad ik gewoon s nachts op met adaptieve laden. Is 'ie 100% nog voor koffie drinken.

Handig dat snelladen tegenwoordig, maar lijkt mij qua duurzaamheid van de accu niks.
Thyrosis @Lexxie0123 september 2023 13:06
Dat is natuurlijk ook een optie, alleen ligt die van mij altijd naast m'n bed als wekker. En laat ik nou daar net geen stopcontact hebben...

Maar goed, ook daar zijn natuurlijk oplossingen voor ;)
SannrHerr @Largamelion22 september 2023 07:00
Zenfone 10 👌🏻

Helaas wel een stuk duurder...
Vincedf @Largamelion22 september 2023 09:22
Mijn vrouw heeft sinds een aantal weken de Pixel 7a en ik heb de Nord 3. Zelf vind ik juist de grootte van Nord 3 perfect (m'n duimen zijn nogal dik dus om te typen is wat groter scherm makkelijker). Ligt dus ook een beetje aan je handen wat je fijn vind. Pixel 7a is wat kleiner en heeft over het algemeen wat betere camera's merk ik. Qua batterijduur en snelheid heb ik nog weinig verschil kunnen merken.
In dit geval zou ik dus je keuze laten afhangen of je een wat groter scherm wilt of niet en met de Pixel 7a ben je natuurlijk gegarandeerd de eerste met Android updates.
andreetje @Vincedf22 september 2023 19:43
Hoe belangrijk is de snelheid van de updates nu helemaal? Zelfs van een nieuwe Android-versie merk ik nauwelijks iets. Het enige waarom ik een Pixel zou nemen is de camera. Maar daar moet ik veel geheugen, een lange accuduur, de slider, de hoge laadsnelheid, een mooi groot scherm, 16 GB geheugen en meer geld voor inleveren.
adje123 @Largamelion22 september 2023 09:49
Pixel.
Voor mij persoonlijk kan geen enkele telefoon tippen aan de Pixel telefoons.
RRRobert @Largamelion22 september 2023 10:48
Deze of de Pixel 7a, welke zouden jullie kiezen?

Voor mij is de keuze snel gemaakt vrees ik, de OnePlus Nord 3 is me echt een maatje te groot met z'n bijna 7" 😯.
Precies dit. Helaas wordt dit schermformaat schijnbaar voor alle nu uit te brengen OnePlus telefoons toegepast. Ik heb de eerste generatie Nord nog steeds met veel plezier in gebruik, maar de opvolger wordt toch een telefoon van gelijke of iets compactere afmetingen.
OxygenOS (...) ontvangt updates tot Android 16 en de zomer van 2027
Eerst zien, dan geloven. De eerste Nord kwam met Android 11 en zou 12 én ook 13 ontvangen. Deze is echter blijven steken op 12. Ook is jl. juli de laatste bug fixes/security update uitgebracht. Jammer, want ook na een kleine drie jaar intensief gebruik (zowel privé als zakelijk, met twee simkaarten) vind ik de telefoon nog heel goed functioneren; zelfs de accu presteert nog heel behoorlijk.
Thyrosis @RRRobert22 september 2023 15:50
Eerst zien, dan geloven. De eerste Nord kwam met Android 11 en zou 12 én ook 13 ontvangen. Deze is echter blijven steken op 12. Ook is jl. juli de laatste bug fixes/security update uitgebracht.
Ik heb versie 12 via de 3rd party Oxygen Updater moeten updaten omdat het reguliere update-proces niet functioneerde. Dat is gelukt, de security patches kwamen vervolgens ook door. Maar die is inderdaad op juli blijven steken.
Jammer, want ook na een kleine drie jaar intensief gebruik (zowel privé als zakelijk, met twee simkaarten) vind ik de telefoon nog heel goed functioneren; zelfs de accu presteert nog heel behoorlijk.
Daar zit ook mijn zorg. Nieuwe Android versies vind ik nog niet eens zo heel spannend, maar als de security updates ook al uitblijven dan begin ik toch rond te kijken naar een ander model...

Update: ik lees net op forumtopic: [OnePlus Nord] Ervaringen & Discussie dat het toestal al in juli 2020 is uitgekomen en juli 2023 dus het einde van de 3 jaar ondersteuning is... Dat wordt toch maar overstappen naar LineageOS dan?

[Reactie gewijzigd door Thyrosis op 22 juli 2024 13:17]

andreetje @Thyrosis22 september 2023 19:44
Is er ervaring met LineageOS op de Nord? Ik kan er weinig over vinden.
RRRobert @Thyrosis22 september 2023 22:13
[...]


Ik heb versie 12 via de 3rd party Oxygen Updater moeten updaten omdat het reguliere update-proces niet functioneerde. Dat is gelukt, de security patches kwamen vervolgens ook door. Maar die is inderdaad op juli blijven steken.


[...]


Daar zit ook mijn zorg. Nieuwe Android versies vind ik nog niet eens zo heel spannend, maar als de security updates ook al uitblijven dan begin ik toch rond te kijken naar een ander model...

Update: ik lees net op forumtopic: [OnePlus Nord] Ervaringen & Discussie
(..)

Dat wordt toch maar overstappen naar LineageOS dan?
Nee. Dat komt er een vervanger. De werkgever betaalt mee. Waarschijnlijk de Pixel 7, of de Galaxy A54.
lucade2210 @Largamelion22 september 2023 15:32
Fairphone 5. 540eu via een belsimpel achtige shop.
MvdW- @Largamelion22 september 2023 20:38
Ik zou voor de Pixel gaan, op zeker!
Tervueren @Largamelion26 september 2023 20:30
Heb de Nord 2.
Op zich niks mis mee.
Draait nog altijd snel en probleemloos.
Update's zoude wel vlotter kunnen ( en langer)
Maar inderdaad het formaat....
Voor mij is de N2 al over de limiet ik zou dus voor een Pixel 7A gaan
Tadango 22 september 2023 09:01
Ik vindt het een groot minpunt dat ze niet maximaal snel opladen met een normale PD "lader". Alleen met die van het merk zelf is het echt snel. Waarom? Zodat ze hun eigen adapter verkopen? Is een groot min punt voor mij.
RvRijn @Tadango22 september 2023 10:09
Helemaal mee eens, snel laden enkel met de proprietary lader en kabel zou een zwaar min punt moeten zijn.
We willen toch niet dat je voor elk telefoonmerk een apparte lader en kabel nodig heb om fatsoenlijk te kunnen laden.
kid1988 @RvRijn22 september 2023 10:35
dit is een technologische beperking.
Waar Qualcom (en USB-PD) de spanning verhogen bij grotere vermogens, hebben OnePlus&OPPO gekozen voor een enorme stroom bij relatief lagere spanningen.
Bij grote stromen zijn er meer verliezen in kabels (warmte). De kabels hebben dus grotere geleiders om dit enigsinds te bestrijden.
Bijkomend moet er dus ook een trafo gebruikt worden die veel vermogen op lagen spanningen kan leveren (buiten de PD spec).

Onderbouwing hiervoor is dat er volgens de fabrikanten het grote vermogen niet in de telefoon getransformeerd hoeft te worden, maar in de adapter, wat de warmte productie verplaatst buiten de telefoon.
Ik kan me voorstellen met deze enorme vermogens in kleine batterijtjes stoppen, dat alle kleine beetjes helpen.
RvRijn @kid198822 september 2023 13:13
dit is een technologische beperking.
Onderbouwing hiervoor is dat er volgens de fabrikanten het grote vermogen niet in de telefoon getransformeerd hoeft te worden, maar in de adapter, wat de warmte productie verplaatst buiten de telefoon.
Dat is een leuk excuus van OPPO/OnePlus, maar als ik naar de specificaties van de SUPERVOOC 160W Type-C Adapter van OnePlus kijk gebruikt deze 20V om hoge vermogens (boven de 80W) te leveren. Deze spanning is hetzelfde als de 20V die USB C PD 3.0 gebruikt om 45W to 100W te leveren.
Dit betekent dat om telefoons zoals de OnePlus 10T 5G te laden met de opgegeven 150W wordt er ook gebruik gemaakt van de hogere spanning (20V) en wordt het bijna twee keer zo hoge vermogen als de OnePlus Nord 3 (80W vs 150W) wel in de telefoon zelf getransformeerd.

Fabrikanten die gewoon maar iets roepen om extra proprietary laders en kabels te verkopen moeten in reviews niet blind gelooft worden en beloond worden met een pluspunt.
kid1988 @RvRijn22 september 2023 13:23
Mijn onePlus warp charger doet ook gewoon PD, dus het is wel degelijk compatable. Alleen de geadverteerde vermogens worden niet gehaald, omdat PD beperkt is tot 5A, en de hogere spanningen niet worden getransformeerd. Wellicht dat het een kostenbesparing is zonder in te leveren op vermogen.

De WARP charder doet bijvoorbeeld 6,5A op 10v om 65watt te halen. Diezelfde lader doet max 2,25a op 20V PD (45 Watt)
SUPERVOOC duwt 7,3A op 11V en 8A op 20V, ook allebei buiten de PD spec.
De SUPERVOOC oplader ondersteunt ook gewoon PD, tot 20V of 3A.

Voor 150 watt zou je minimaal 36v nodig hebben volgens de PD spec. (of 28v voor 140watt)

Volgens de PD spec mag er maar maximaal 5A door de kabel worden gepushed.

Dus het is niet enkel een "excuus", er wordt wel degelijk buiten de PD spec geopereerd, waardoor het dus per definitie niet aan de standaard voldoet, waardoor de lader moet nagaan of de kabel en het aangesloten apparaat wel meer dan 5A kunnen verwerken, waardoor er onderscheid moet worden gemaakt tussen *proprietary* en USBPD, en dus eigenlijk ook per definitie proprietary is als het dus niet PD is.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 22 juli 2024 13:17]

RvRijn @kid198822 september 2023 13:41
De OnePlus charger kan zowel SUPERVOOC als PD staat ook netjes in de specificaties.
Mijn probleem zit hem in dat de telefoon niet allebei ondersteunt, zoals in de review aangegeven doet de telefoon 19W met een PD lader in plaats van 80W.
Claimen dat het probleem zit in het hoge vermogen transformeren in de telefoon is niet waar, OnePlus heeft de technologie om nog hogere vermogens op 20V te transformeren dan de 80W die voor deze telefoon nodig is.
USB power delivery 3.1 gaat tot 240W en ondersteund 28V, 36V, en 48V op 5A, of deze spanningen transformeren in een telefoon echt problemen oplevert is zover ik kan vinden niet aangetoond.

Controleren of een kabel 3A of 5A aankan doet USB PD al, OnePlus heeft ook al een manier gevonden om te detecteren of er een SUPERVOOC cable is aangesloten of niet.
Dit maakt het wel mogelijk om op PD boven de 19W te gaan die ze nu doen.

Zoals ik hierboven probeer te zeggen voor de 80W van deze telefoon hoef je niet buiten PD te gaan, maar is ervoor gekozen om PD te limiteren of niet verder te implementeren dan 19W.

[Reactie gewijzigd door RvRijn op 22 juli 2024 13:17]

kid1988 @RvRijn22 september 2023 13:58
Touche,
Maar welke budget range telefoon doet wel PD dan? Qualcom Quickcharge wijkt ook af van de standaard en QC4 doet ook maar 27watt via PD, de samsungs in mijn huis ondersteunen ook geen PD. iPhones kunnen we het beter helemaal niet over hebben... Mijn laatste telefoon welke PD volgens de spec ondersteunde was een Sony Experia XZ3 (2A x 9V), en sony staat in mijn boekje bekend om het netjes volgen van standaarden.

vraag me niet waarom men niet gewoon PD ondersteund, maar OppoPlusOne zijn niet de enige, maar ze bieden wel snelladen aan op een budget toestel, en ik denk dat dat is wat de reviewer prijst.

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 22 juli 2024 13:17]

RvRijn @kid198822 september 2023 14:19
Maar welke budget range telefoon doet wel PD dan?
Dat zou ik niet weten maar we moeten stoppen met belonen van bedrijven voor het implementeren van custom dingen als de standaard hetzelfde zonder problemen kan.
Qualcom Quickcharge wijkt ook af van de standaard
Ja dat klopt, maar Qualcom Quickcharge 4.0 is compatible met power delivery en Qualcom Quickcharge 5.0 is volledig cross-compatible.
vraag me niet waarom men niet gewoon PD ondersteund, maar OppoPlusOne zijn niet de enige...
Ik wil ook niet claimen dat Oppo/OnePlus de enige zijn maar ik wil dat een proprietary lader implementatie en een limitering van de standaard niet als een Pluspunten aangeschreven wordt in een review. helemaal niet als wat ermee gedaan wordt ook met een standaard bereikt kan worden.
Als we fabrikanten positieve punten in reviews blijven geven blijven ze consument onvriendelijke dingen doen.

Als fabrikanten custom implementaties gebruiken om iets extra te bieden en tegelijkertijd de standaard ondersteunen dan zou ik het ook geen probleem vinden daarmee drijf je innovatie.

[Reactie gewijzigd door RvRijn op 22 juli 2024 13:17]

CLB
22 september 2023 10:35
Begin juli gepresenteerd, eind september een review publiceren...
Wat is daarvan dan het nut of de noodzaak vraag ik me af, dat ontgaat me ietwat?
Hivendo @CLB22 september 2023 12:23
Vermoedelijk neemt de redactie van Tweakers ook al eens vakantie tijdens de zomermaanden en moeten er dan keuzes gemaakt worden... Bijkomend vind ik het wel aangenaam dat ik in de reacties al veel gebruikerservaringen kan lezen nu deze toch al even uit is.
Auteurdeepvreezo Redacteur @CLB22 september 2023 16:10
We zijn inderdaad laat met dit toestel, reden is oa vakantie zoals Hivendo ook al dacht :). Gelet op de goede resultaten in onze tests en prijs/prestatieverhouding denk ik dat deze voorlopig relevant blijft, dus vond ik het toch de moeite waard om ‘m nog even te bespreken.
CLB
@deepvreezo22 september 2023 16:11
Dank Friso!
eettjjuuhh 22 september 2023 07:55
In de conclusie staat prima update beleid en dat wordt vervolgens als minpunt opgenomen?

Ik ben tevreden over mijn nord 2. Vooral het snelladen is geweldig. De Nord 3 is voor mij niet echt vernieuwend. Of ik weer een OnePlus zou aanschaffen hangt af van wat de concurrentie te bieden heeft, niet alleen van mijn overwegend positieve ervaringen met de nord 2.

[Reactie gewijzigd door eettjjuuhh op 22 juli 2024 13:17]

Auteurdeepvreezo Redacteur @eettjjuuhh22 september 2023 16:11
Dat is inderdaad krom, heb de tekst van de conclusie aangepast om aan te sluiten bij de scorekaart.
toxictooms 22 september 2023 08:26
Ik heb de nord 3 (16RAM,256Gb) gekocht ter vervanging van mijn OP5t ,die nog perfect werkt. Ik ben voorlopig heel tevreden over het toestel. Supersnel,heel mooie display,mooie foto's,snelladen is echt super.
Ik had wat schrik van colorOS maar ik ondervind geen problemen.
Ik wou eerst wachten op de OP12 maar heb de nord toch een kans gegeven en voor wat ik verwacht van een smartphone,heeft hij alles in huis. Voor mij een perfecte allrounder voor een goede prijs ( ik betaalde 400€ voor het zwaarste model) waarschijnlijk koop ik binnenkort voor mijn vrouw ook een nord 3
Loller1 22 september 2023 09:08
De OxygenOS-interface voelt vloeiend aan, heeft veel instelopties, bevat weinig echte reclame en kent een prima updatebeleid met updates tot 2027.
Ik vind dit update beleid eigenlijk helemaal niet zo "prima". 3 OS upgrades voor een €500 toestel is eigenlijk al aan de lage kant als je ziet dat Samsung begin dit jaar al 4 OS upgrades aanbood voor goedkopere toestellen. Ten tweede is 1 van die 3 upgrades al verspilt aan Android 14 wat volgende maand uitkomt (in tegenstelling tot die Samsung Galaxy A34 die begin dit jaar met Android 13 uit kwam).

Het s vreemd dat het "prima" wordt genoemt maar alsnog als een minpunt beschreven staat.
Anonymoussaurus
22 september 2023 19:45
@deepvreezo
De derde OnePlus Nord is een midrangesmartphone met goede specificaties voor het geld.
Niet helemaal; ik snap de verwarring, maar het is toch echt de vierde OnePlus Nord:
  1. OnePlus Nord
  2. OnePlus Nord 2
  3. OnePlus Nord 2T
  4. OnePlus Nord 3
Auteurdeepvreezo Redacteur @Anonymoussaurus25 september 2023 10:15
Da's waar ook, fixed!
NuStyle 24 september 2023 01:00
Had hem besteld maar teruggestuurd. Die schil over Android heen is echt niet mooi. En werkt ook niet prettig. Vandaag nieuwe Motorola ontvangen met stock Android (en 1 extra Moto app). Stuk beter!
tagersenim 22 september 2023 06:43
Een goede en duidelijke review, bedankt! Het blijkt wel weer dat er telefoons zijn met goede kwaliteiten, ook buiten het Apple ecosysteem. Wellicht wordt dit wel de opvolger als mijn iPhone 11 de geest geeft.
Uruk-Hai @tagersenim22 september 2023 07:31
Zit je dan niet in over de beperktere termijn waarop je updates blijft ontvangen? Bij een iPhone is dat veel langer.
Sieginator @Uruk-Hai22 september 2023 07:57
Je moet er maar zin aan hebben, maar door LineageOS erop te zetten, kan je de telefoon blijven gebruiken nadat de updates officieel gestopt zijn.

Mijn vrouw heeft de one plus 5 met LineageOS en ontvangt nog steeds updates. Ik zelf heb de one plus 8 met LineageOS en ontvang nog updates.
Uruk-Hai @Sieginator22 september 2023 08:23
Tja, dat is dan inderdaad wel een voordeel dat je met een iPhone niet hebt.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:17]

asing @Sieginator22 september 2023 09:00
Ik heb een OnePlus 6T en na de laatste OxygenOS ben ik overgestapt op custom ROMs. Na één of 2 missers LineageOS erop gezet.

Ik moet zeggen, behalve een ietwat buggy camera app is het een prima ROM en ik update 1 keer per maand, zo rond de 20e. Dan heb je de security updates van Android ook meteen mee.

Helaas is er alleen een ROM voor de Nord, niet voor de Nord2 en ik denk ook niet dat de Nord3 zal komen.
SadisticPanda @asing22 september 2023 10:13
Mediatek Socs roms zijn niet bepaald populair jammer genoeg
RepareerDroid @SadisticPanda22 september 2023 13:10
MediaTek maakt dat er naar door broncodes niet openbaar te maken zodat het maken van custom ROMs veel meer werkt vereist op een MediaTek SoC telefoon.
Uruk-Hai @GT-R22 september 2023 10:00
Waar heb jij het over? Ik behoor tot geen enkele "clan".

Dat ik nu een iPhone heb wil niet zeggen dat ik die in de toekomst blijf kopen. Tot een bepaald prijspunt vind ik een iPhone de beste prijs/kwaliteit, maar er zit een grens aan wat ik voor een smartphone over heb.

Daarom kijk ik ook naar de concurrentie, maar die moet zich wel kunnen meten met wat ik nu al heb. Ik vind vier jaar updates al erg netjes voor een Android toestel, maar een iPhone ontvangt gemiddeld langer updates, vandaar dat ik daar over begon.

Naast updates kijk ik ook naar de kwaliteit van de camera en ois (optical image stabilisation) wat relevant is voor het maken van video's waarin met de camera heen en weer bewogen wordt. Wat dat betreft volg ik nauwgezet de smartphones van Motorola, want dat merk stopt steeds betere camera's met steeds betere stabilisatie in relatief goedkope smartphones. Helaas laat het update beleid van Motorola nog te wensen over, anders zou ik nu een Motorola in mijn wensenlijstje hebben.

Een Android toestel dat ik inmiddels wel in mijn wensenlijstje heb staan is de Google Pixel 7a.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 22 juli 2024 13:17]

adriaan84 22 september 2023 07:37
En hoe staat die tegenover de Motorola Edge 40 Neo?
RepareerDroid @adriaan8422 september 2023 13:26
De Nord 3 is 100 euro duurder (de 256GB variant vergeleken met de Neo die enkel beschikbaar is met 256GB opslag), maar dan krijg je wel een jaar langer updates en een veel betere accuduur.

De 40 Neo heeft daarentegen IP68 waterdichtheid en veel betere ultragroothoek, macro en selfie camera mogelijkheden.

De Nord 3 heeft een beter scherm, maar dat van de Neo is ook prima en heeft bovendien een (nog) hogere vernieuwingsfrequentie van 144hz.

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