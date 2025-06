Bètatest vernieuwd reviewformulier - Development-iteraties #258/259

In de afgelopen sprint hebben onze developers gewerkt aan het gereedmaken voor bètatesten van het vernieuwde productreviewformulier. Daarnaast hebben we gewerkt aan voorbereidingen voor een interne test van een native dark mode.

Vernieuwd reviewformulier

Een jaar geleden hebben we onderzocht hoe we het schrijven van productreviews door gebruikers kunnen verbeteren. Via een enquête en reacties op .plans hebben we toen inzichten opgehaald die zijn vertaald in een concept voor een vereenvoudigd reviewformulier. Dit concept is succesvol beproefd in een usabilitytest, waarover we in een eerdere .plan een terugkoppeling hebben gegeven.

Het heeft even geduurd voordat we ruimte in onze planning konden vinden om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het bouwen van het nieuwe formulier. Inmiddels zijn we er een aantal sprints mee bezig en zijn we zover dat het nieuwe formulier als bètafeature toegankelijk is gemaakt. Er zijn nog een paar technische puntjes om op de i te zetten voordat we het oude formulier definitief kunnen vervangen. Voordat dit werk is opgeleverd, willen we alvast feedback ophalen door middel van een release als bèta. De bètafeature kun je aanzetten in je instellingen.

De belangrijkste verandering in het nieuwe formulier is dat het nu wordt weergeven als slide-in-overlay op de desktop, zodat je een review kunt schrijven op de pagina waar de reviewknop staat. In eerdere sprints hebben we het reviewformulier al overzichtelijker gemaakt door losse beoordelingen voor criteria als beeldkwaliteit, prestaties en koppelingen met relevante andere producten weg te halen. Ook hebben we eerder het maximale aantal woorden van de korte toelichting uitgebreid van 50 naar 150, zodat je meer mogelijkheden hebt voor het maken van korte reviews.

Uit het onderzoek dat we vorig jaar hebben gedaan, bleek dat jullie de meeste waarde hechten aan plus- en minpunten. Het invoeren hiervan hebben we wat makkelijker gemaakt door automatisch een extra veld voor een plus- of minpunt toe te voegen als de zichtbare velden zijn ingevuld.

Een leuke manier om aan de slag te gaan met het reviewformulier is door de inventarissen in je profiel te updaten en vandaaruit reviews toe te voegen. Dankzij de slide-in kun je namelijk ook direct vanuit je inventaris reviews schrijven.

We zijn benieuwd wat je vindt van het nieuwe formulier. Feedback kun je achterlaten in de reacties onder deze .plan en dit forumtopic over productreviewbeteringen.

Verdere ontwikkeling dark mode

Ook is verder gewerkt aan de ontwikkeling van een native dark mode. De resultaten van de voorkeurstest die we een aantal weken geleden hebben uitgevoerd, waren duidelijk genoeg om mee verder te gaan. Ruim twee derde van de respondenten in die test koos voor de grijze variant (zie onderstaande grafiek).

Niet verrassend kregen we bij de grijze variant vaak te horen dat deze wel wat donkerder zou mogen. Met die en andere feedback zijn we aan de slag gegaan en we verwerken dit in het definitieve ontwerp.

In de komende weken plannen we een interne release hiervan voor testen door HQ en crew. Nadat deze test is voltooid en alle openstaande bugjes zijn gemeld en opgelost, zullen we met jullie communiceren over de uiteindelijke openbare release.

Verder: