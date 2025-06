Werken als hardware engineer bij Nedap: “Wij maken de Fitbit voor koeien”

Met meer dan achthonderd medewerkers, vestigingen in tien landen en klanten over de hele wereld is het Nederlandse technologiebedrijf Nedap al bijna honderd jaar een gevestigde naam. Het bedrijf, opgericht in 1927, heeft inmiddels zeven marktgroepen. Hardware engineer Jeroen van Dijk is actief bij Nedap Livestock Management. Hij werkt al ruim twintig jaar met veel plezier bij het bedrijf in Groenlo en heeft aan de wieg gestaan van een aantal unieke technologieën.

Nedap - een samenstelling van de afkortingen ‘Nederlandsche’ en ‘Apparatenfabriek’ - ontwikkelt innovatieve technologie die wereldwijd wordt ingezet. “Wij maken technologie om het leven van mens en dier te verbeteren”, zegt Jeroen. “Met onze unieke producten zijn we marktleider. En daar zijn we trots op.”

Jeroen kwam bij Nedap terecht via een afstudeeropdracht aan de Universiteit Twente. Bij het technologiebedrijf deed hij onderzoek naar een nieuwe melkmeter. De ontwikkeling was een uitdaging: “Het was een weg vol obstakels, testen, herontwerpen, en weer opnieuw testen. Sowieso testen we onze oplossingen jaren voordat ze op de markt verschijnen.”

Nieuwe technieken voor melkmeting

Jeroen: “De metingen van een melkmeter moeten uitermate precies zijn, met een nauwkeurigheid van 1 procent. We willen zo exact mogelijk weten hoeveel melk een koe produceert. Voordat we dat voor elkaar kregen, waren we heel wat iteraties verder. Melk vormt om meerdere redenen een uitdaging: het is vloeibaar en bestaat uit heel veel verschillende bestanddelen, en je meet altijd onder wisselende omstandigheden. Melk bevat water, lucht, proteïne en vetten, en in de turbulente leidingen waar het doorheen vloeit, is het een complete chaos. We zijn afhankelijk van de hoeveelheid luchtbelletjes, de warmte, massa die uitzet en inkrimpt, en ga zo maar door. Onze uniek ontworpen vlotter meet de hoeveelheid melk en doet dat inmiddels tot op de micrometer nauwkeurig, met heel weinig energiegebruik. Doordat we de techniek in de vlotter hebben bevestigd in plaats van in de leidingen en melkmeter zelf, is deze toepassing heel klein en kunnen we hem goedkoop produceren. Toen dat lukte, hadden we echt ons eureka-moment. Het gaat hier om een heel klein product; een waterdichte, draadloze sensor die continu meet en zendt. Dat is behoorlijk nieuw en uniek.”

CowControl: Fitbit voor koeien

Nedap CowControl is een van de paradepaardjes binnen de afdeling Livestock Management. Het is een alles-in-één monitoringoplossing. Met behulp van Smarttags om de halzen van koeien wordt allerhande informatie opgehaald. Zo wordt nauwkeurig de real-time positie van individuele of meerdere koeien gevolgd en is die data direct op te vragen vanaf een pc, tablet of smartphone. Daarnaast geeft CowControl informatie over tekenen van tochtigheid, zoals verhoogde activiteit, snuffelen en ander bijbehorend gedrag. Het systeem produceert een duidelijke lijst van tochtige koeien en hun optimale inseminatiemoment, zodat er een grotere kans op bevruchting is. Andere data die CowControl in kaart brengt, zijn onder meer gezondheidsproblemen, afwijkend kuddegedrag en eetpatronen. Dat is allemaal erg handige informatie voor een veehouder.

Jeroen is binnen Nedap het brein achter de Smarttag: “Eigenlijk is het een soort Fitbit voor koeien”. Het betreft geavanceerde technologie waarmee boeren hun koeien heel precies en op afstand kunnen monitoren. Met de data weten boeren niet alleen waar de koeien zich bevinden, maar kunnen ze ook allerlei individuele kenmerken over de dieren achterhalen. Dat is erg handig wanneer je als veehouder over een kudde van duizenden dieren beschikt. Jeroen: “We zijn jaren bezig geweest met het ontwikkelen en verbeteren van dit product. We zijn nu bezig met de vierde generatie, die weer nauwkeuriger en beter is. Ik kan er omwille van de concurrentie nog niet al te veel over zeggen, maar ik verzeker je: het is heel spannend.”

De grote vooruitgang bij de derde generatie van CowControl zat in de positiebepaling van de koeien. Nedap heeft een uniek positiebepalingssysteem ontwikkeld. Jeroen: “We plaatsten in een stal meerdere bakens, met elk een eigen laagfrequent elektromagnetisch signaal. Door deze verschillende magnetische velden ontstaat een radiokaart van de stal. De velden worden door de Smarttag gemeten en berekend via een FFT-transformatie. Uiteindelijk weten we elke vijf seconden opnieuw waar de koeien zijn. De grote uitdaging lag erin om de tags zo energiezuinig mogelijk te maken, zodat ze jaren meegaan. Dat is gelukt. Het low-power design maakt het verschil. We werken met micro- en soms nano-ampères. Ieder stukje winst dat we boeken, is vooruitgang.”

Code meten met een oscilloscoop

“Daarnaast zitten in de Smarttag unieke neurale netwerken”, vervolgt Jeroen. “Hierdoor kunnen we het gedrag van koeien heel nauwkeurig volgen. Deze gegevens worden verzonden met een heel laag vermogen, maar kunnen toch op zeer grote afstanden worden ontvangen. De verschillende neurale netwerken zijn zelfs in Assembly geprogrammeerd. In deze stukjes code gaan we erg ver. Elke regel code kost immers energie. Tijdens het programmeren meten we deze energie met een oscilloscoop. Op deze manier weten we zeker dat we efficiënte code hebben geschreven.” Een gewone Fitbit kan ongeveer een week werken, terwijl de Smarttag van Nedap op een kleine coincel-batterij werkt die meer dan tien jaar meegaat.

Jeroen: “Eigenlijk is een product nooit af. Er is altijd ruimte voor verbetering. Misschien kunnen we onze Smarttags nóg zuiniger maken, of het bereik vergroten. Ook valt er nog veel meer data uit het gedrag van koeien te halen. Hierbij moet je denken aan zaken als de hartslag en ademhaling. We zijn voorlopig nog niet uitontwikkeld.” Tegelijkertijd kijken Jeroen en zijn team naar andere toepassingen. “Kuddes in Zuid-Amerika en China zijn soms zo groot dat je misschien wel met drones moet gaan werken om die dieren goed te kunnen blijven monitoren. Als je de ambitie hebt om deze landen te bezoeken voor onderzoek, liggen er mogelijkheden.” Daarnaast wordt er bij Nedap momenteel getest met augmented reality. Jeroen: “De toepassingen staan vooralsnog in de kinderschoenen, maar ze bieden veel mogelijkheden. Stel dat je met behulp van een AR-bril in één keer koeien eruit kan pikken die ziek zijn of gemolken moeten worden, doordat ze met een rode kleur oplichten. Dat scheelt enorm veel tijd. Voor een biologische boer met 50 koeien is dat niet zo relevant, maar voor een bedrijf met 5000 koeien zou dat een uitkomst zijn.”

Werken bij Nedap

Het is opvallend dat Jeroen met zijn lange loopbaan, zonder tussentijds over te stappen, zeker geen uitzondering bij het bedrijf is. “De samenstelling van ons personeelsbestand is divers, maar de meeste mensen die het naar hun zin hebben, blijven hier heel lang. De sfeer is goed, we werken met gemotiveerde, slimme mensen en maken vernuftige producten die over de hele wereld worden gebruikt.”

Jeroen weidt uit: “Ik voel me verantwoordelijk voor het product waar ik aan werk, en bij Nedap krijg ik de ruimte om die verantwoordelijkheid te pakken. Niemand houdt bij hoe laat ik binnenkom of vertrek en hoeveel vakantiedagen ik opneem, of vertelt mij hoe ik mijn werk moet doen. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen. Die wisselwerking maakt dat ik zelfs na twintig jaar nog met plezier naar mijn werk ga.”

“Ook leer ik nog altijd bij in mijn dagelijks werk. Ik zoek continu naar nieuwe wegen en krijg de ruimte om mijn ideeën te onderzoeken. Het kunnen ‘willie-wortelen’ zorgt ervoor dat ik mij kan blijven ontwikkelen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen; samen met collega’s zorg ik ervoor dat de kwaliteit van onze producten hoog blijft. We werken in multidisciplinaire teams, bestaande uit hardware engineers, (embedded) software developers, mechanical engineers, product owners en test engineers. We voegen allemaal iets toe vanuit ons eigen vakgebied, en dat zorgt door synergie”, aldus Jeroen.

Een leuke extra is het kantoor van Nedap. Het heeft een strak interieur en een luxe, moderne uitstraling. Er is gebruikgemaakt van designmeubels, grote banken, veel glas en veel groen, en het is ruimtelijk ingericht. De Japanse tuin buiten het kantoor is voorzien van fraaie flora en fauna, waarbij ook koikarpers niet ontbreken. “We hebben zelfs een klimwand”, lacht Jeroen. Er is een restaurant dat gezonde maaltijden aanbiedt, fruit en soep zijn gratis, en er zijn diverse leuke koffiebarretjes. “Zo kun je nog eens een gesprek aanknopen met mensen van andere afdelingen.”

