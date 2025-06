Dit vinden tweakers van de Erazer Major X10- en Hunter X20-gamesystemen

De afgelopen tijd testte een Tweakers-testpanel de nieuwe Erazer Major X10-laptop en Erazer Hunter X20-desktop. De uitgebreide reviews lees je op Tweakers. Mocht je daar geen tijd voor hebben, dan vind je in dit artikel de belangrijkste bevindingen.

T_Verhoeven en Neo1771991 gingen aan de slag met de Erazer Hunter X20. De Erazer Major X10 is door iTouch, appieh4ck, Vliegenier04, maxomees en Drumsticker binnenstebuiten gekeerd. In dit artikel lees je over hun praktijkervaringen met de machines.

Bevindingen over de Erazer Major X10

De Erazer Major X10 is een laptop uit het hogere segment. Dat is zowel zichtbaar in de adviesprijs van inmiddels 1499 euro, als in de vormfactor. Het is een stevig apparaat dat 2,3kg weegt en op zijn zachtst gezegd aanwezig is op je bureau. Toch doet dit robuuste uiterlijk volgens tester Drumsticker niet onder voor de afwerking van de laptop. Hij schrijft: “Om van buiten naar binnen te beginnen: het is een mooie machine. De afwerkingen zijn netjes en Erazer koos voor een matzwarte aluminium behuizing. Die voelt premium en solide aan.”

Met een dikte van ruim 25mm is dit geen ultrabook te noemen, maar dat is volgens deelnemer iTouch eigenlijk wel een voordeel. Deze tester legde de laptop naast zijn Surface Book 2, en vervolgens werd het verschil snel duidelijk. Bij het typen is een dikkere laptop misschien iets minder prettig voor de polsen. “Maar wat wel fijn is aan de dikte van deze laptop, is dat het scherm hierdoor wat hoger ligt dan bij dunnere laptops. Dat is net wat prettiger tijdens het gebruik, omdat je een tikkeltje minder omlaag hoeft te kijken”, stelt iTouch.

Over het scherm zijn de reviewers het unaniem eens: het 16”-display is perfect om te gamen. iTouch noemt de verversingssnelheid van 165Hz als belangrijkste pluspunt, en appieh1ck noemt de 436cd/m² van het display “meer dan voldoende”. Maxomees moest bij het bekijken van videocontent wel even wennen aan de 16:10-beeldverhouding, maar vindt die verhouding juist een pluspunt bij het gamen.

Aansluiten op de voeding

De grootste uitdaging bij laptops met componenten die veel vermogen vragen, zoals de cpu en gpu, is natuurlijk de accu. Dat is bij de Erazer Major X10 niet anders. Tijdens intensief gebruik (voornamelijk gaming) rapporteren de testers dat de laptop het op een volle accu tussen de 45 en 90 minuten volhoudt. Volgens Vliegenier04 “gaat de accu ongeveer twee tot drie uur mee bij het afspelen van een YouTube-video.“ Zoals bij elke serieuze gaminglaptop is het ook bij dit product verstandig om tijdens intensief gebruik de laptop op de voeding aan te sluiten, zodat hij niet midden in een gamingsessie uitvalt.

Grafische prestaties

Het hoge energiegebruik is te verklaren door de stevige cpu en gpu waar de laptop mee is uitgerust. Daar hebben de testers dan ook weinig op aan te merken. Als cpu heeft Erazer de Core i7-12700H uit Intels Alder Lake-reeks ingebouwd. Deze high-end chip heeft veertien cores - waaronder zes prestatie- en acht efficiëntie-cores, en kan met behulp van Hyper-Threading tot twintig threads tegelijk verwerken. Een ‘uitstekende’ cpu dus, zoals Drumsticker dat mooi omschrijft.

Bij de gpu ligt het allemaal net iets genuanceerder. Ook hier heeft Erazer voor Intel gekozen. De Intel Arc-gpu’s zijn inmiddels beschikbaar voor laptops, en Erazer heeft de Major X10 uitgerust met een Intel Arc A730M. Dit soort nieuwe technologie heeft doorgaans nog wel wat kinderziektes, maar over het algemeen werd het testpanel aangenaam verrast door de prestaties van de Arc-gpu. Maxomees had slechter verwacht en schrijft dat games als GTA 5, Cities: Skylines en Planet Coaster op de hoogste instellingen heel soepel draaien. Bij sommige games, zoals Minecraft, viel het resultaat wat tegen; hierbij zakte de fps onder de 80, wat je niet verwacht bij een game als deze.

iTouch merkt eveneens op dat de gpu-lijn van Intel nog volwassen moet worden, en ook appieh4ck meldt dat games soms niet helemaal goed draaien. Zo kreeg hij in Battlefield 1 de foutmelding dat de driver ‘outdated’ was, ondanks dat hij de laatste versie gebruikte. Uiteindelijk is het probleem opgelost met een aanpassing in de registry, “maar dit is niet aangenaam”, aldus deze tester.

Conclusie

Het testpanel is het erover eens dat de Erazer Major X10 een goede gamelaptop is, mits je bereid bent door wat hoepels te springen met betrekking tot de Intel Arc-gpu. Mocht je de huidige adviesprijs van 1459 euro willen neerleggen, dan krijg je een stevige gaminglaptop met een prachtig display.

Een waardige opvolger: Erazer Major X20

In februari heeft Erazer de Major X20 uitgebracht. Dit is een 16"-laptop uitgerust met Nvidia's GeForce RTX 4070-gpu met 8GB geheugen. Het scherm heeft een qhd+-resolutie, een 16:10-beeldverhouding en een verversingssnelheid van liefst 240Hz.

De laptop ondersteunt G-SYNC, en heeft SteelSeries-luidsprekers en een mechanisch toetsenbord met Cherry MX Ultra Low Profile-switches. Als cpu is een Intel Core i9-13900HX ingebouwd. Verder heeft de laptop 32GB DDR5-geheugen en een 2TB grote PCIe Gen 4-ssd.

Deze laptop beschikt over twee USB 3.2 Gen 1-poorten en een USB 3.2 Gen 2-poort, alle type A. Verder zijn een Thunderbolt 4 type C-poort, HDMI 2.1-poort, ethernetpoort en 3,5mm-poort aanwezig. Tot slot heeft Erazer de Major X uitgerust met een Kensington Lock en SD-kaartslot.

Met de hierboven beschreven configuratie kost de Major X20 2499 euro. Daarnaast is er een variant met een i7-13700HX en 16GB werkgeheugen; die kost 2299 euro.

Review Erazer Hunter X20

Twee meer honkvaste leden van het Tweakers-testpanel mochten aan de slag met de desktopversie van de nieuwe Erazer-lijn: de Hunter X20.

“De bouwkwaliteit heeft mij verrast. Wellicht onterecht, maar bij mij had Erazer nog een reputatie van ‘budget-pc van de Aldi: slechte airflow, componenten die niet zijn te vervangen en een ondermaatse voeding. Dat is bij dit systeem totaal niet het geval. Er worden goede merken gebruikt en het is allemaal naar eigen wens aan te passen, mocht je dit willen”, schrijft T_Verhoeven. Dit komt volgens Neo1771991 vanwege het feit dat Erazer eigenlijk alleen de kast maakt en verder vooral componenten van andere fabrikanten gebruikt. “Hierdoor voelt de computer meer aan als een samengesteld systeem van bijvoorbeeld Alternate of Azerty, dan van een oem.”

De Nvidia RTX 3080 draait de meeste games soepel op 4k, schrijft T_Verhoeven. In zijn benchmarks van onder andere The Witcher 3 en Battlefield V in 4k is te zien dat de X20 deze games makkelijk op 60fps - en vaak nog hoger - draait. Neo1771991 testte ook games als Red Dead Redemption 2 en Horizon Zero Dawn op 1440p, en ook daarbij blijkt de X20 meer dan capabel om op deze resolutie de meeste moderne games zonder problemen op het scherm te toveren.

De Intel Core i7-12700K wordt gekoeld door een all-in-one-koeler die de warmte goed afvoert, blijkt uit de metingen van het testpanel. Zelfs bij zware taken hangt de temperatuur van de processor rond de 70 graden Celsius. De gpu komt niet veel verder dan 75 graden Celsius. Daarbij gaan de ventilatoren wel harder blazen. Voor Neo1771991 was dit een puntje van kritiek, zeker omdat de fans allemaal van rgb-verlichting zijn voorzien. Liever had hij gezien dat Erazer het budget voor de fans had ingezet om een stillere variant in te bouwen. Voor T_Verhoeven zijn de fans van deze Erazer-pc juist een upgrade ten opzichte van die in zijn vorige kast; ze zijn een stuk stiller. Wat geluidsproductie betreft, is het dus maar net wat je gewend bent.

Conclusie

De twee testers vinden de adviesprijs van 2450 euro aan de te hoge kant om te stellen dat je volledig waar voor je geld krijgt. Gezien dit prijskaartje is de hardware wat te verouderd, vindt Neo1771991. Ook T_Verhoeven vindt de prijs erg pittig. Toch concluderen beiden dat het een mooie desktop van goede kwaliteit is. Als je niet zelf een pc wil bouwen, is de Erazer Hunter X20 een aanrader als je van een beetje rgb houdt en een mooi afgewerkt systeem wil.

De Erazer Hunter X30 loert om de hoek

De Hunter X20 is inmiddels opgevolgd door de Hunter X30. Dit vlaggenschip is uitgerust met een Intel Core i9-13900K en GeForce RTX 4080. Er is ook een versie met een Intel Core i7-13700K beschikbaar. Beide modellen zijn uitgerust met 32GB DDR5-geheugen en een 1TB grote PCIe Gen 4-ssd.

Deze nieuwe desktop wordt voorzien van in totaal twaalf usb-aansluitingen: twee 3.2-poorten, drie 3.1-poorten en vier 2.0-poorten, alle type A. Daarnaast is er een USB-C 3.2-poort beschikbaar en zijn er drie DisplayPort 1.4-uitgangen, een HDMI 2.1-poort en een ethernetpoort.

Het model dat is uitgerust met de i7 is beschikbaar voor 3799 euro; het model met de i9 voor 3999 euro.