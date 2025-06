Acht tweakers aan de slag met nieuwe ERAZER-gaminghardware van MEDION

Eind september deden Tweakers Partners en MEDION een oproep om tijdens GameForce in Utrecht aan de slag te gaan met nieuwe ERAZER-gamingproducten. Acht communityleden waren van de partij voor een eerste hands-on met de hardware. Daarnaast werd in een Rocket League-toernooi gestreden om een mooie hoofdprijs: een ERAZER-gaminglaptop, de allereerste gaminglaptop met een Intel Arc-videokaart. Tweakers was zelf ook van de partij, om een sfeerverslag te maken.

Na jarenlang een louter Belgisch aangelegenheid te zijn geweest, deed GameForce begin oktober eindelijk Nederland aan. Het was een mooie pitstop voor de ERAZER-trucktour van MEDION. Acht tweakers waren uitgenodigd op het game-evenement. In een grote, zwarte truck mochten ze hun gamingskills botvieren op de ERAZER Major X10, ERAZER Hunter X20 en ERAZER Beast X30.

Voor wie geen tijd heeft om deze terugblik van de MEDION ERAZER-gaminghardware op GameForce helemaal te lezen, was Tweakers aanwezig met een cameraploeg. We vroegen enkele van de aanwezige communityleden naar hun eerste indruk. Hieronder vind je het korte videoverslag.

Dit waren de drie nieuwe ERAZER-gamingproducten op GameForce

Door de acht communityleden kon zowel op een gamingdesktop als op twee laptops worden gespeeld.

De MEDION ERAZER Hunter X20, uitgerust met een Intel Core i7-12700K-processor, 32GB DDR5 4800Mhz-geheugen, een 1TB grote NVMe-ssd en een Nvidia GeForce RTX 3080-videokaart met 10GB GDDR6-vram, is gepositioneerd als een echte high-end gaming-pc. De ERAZER Beast X30 kan met zijn specificaties behoorlijk wedijveren met de Hunter-set-up: de X30 heeft een Intel Core i7-12700H-processor, 16GB DDR5 4800Mhz-geheugen, een 1TB grote NVMe-ssd en een Nvidia GeForce RTX 3070 Ti-videokaart met 8GB GDDR6-vram aan boord.

De ERAZER Major X10, ten slotte, is door MEDION gepositioneerd als een creator-laptop waar je ook keurig op kan gamen. Veel van de tweakers waren dan ook benieuwd naar de prestaties van de ingebouwde Intel Arc A730M-videokaart met 12GB GDDR6-vram.

Rocket League-toernooi

De ontknoping vond plaats tijdens een intens Rocket League-toernooi waarbij de tweakers elkaar onderling het vuur aan de schenen legden. Uiteindelijk ging tweaker Drumsticker er met de felbegeerde hoofdprijs vandoor. Hij was sowieso enthousiast over de dag: “Mooie producten, mooie materialen, en ik kan niet wachten om met mijn laptop aan de slag te gaan.”

Communitylid appieh4ck had op zijn eerste ervaring met de ERAZER Major X10 geen aanmerkingen, hij vond het een aangename ervaring. Wel is hij benieuwd hoe de nieuwe Intel Arc zich staande houdt en bij welke games deze gpu het goed en minder goed doet. Maxomees is voorzichtig enthousiast over de desktop-gaming-pc en kijkt ernaar uit om hem langer te gaan testen. Ondanks dat hij het Rocket League-toernooi niet heeft gewonnen, heeft hij het erg naar zijn zin gehad, zo vertelt hij.

Enthousiast geworden door de video van de community samen met MEDION op GameForce? Binnenkort kun je de uitgebreide reviews over de ERAZER-gaminghardware van de acht tweakers teruglezen op Tweakers, samen met alle ins & outs van hun gebruikerservaringen. Voor het testpanel zijn de ERAZER Hunter X20 en de ERAZER Major X10 geselecteerd. Heb jij aandachtspunten die je graag benoemd ziet worden in de tests? Laat het ons in de comments onderaan dit artikel weten.