Wil jij Tweakers-merch met jouw username? Dat kan vanaf nu!

Eind vorig jaar introduceerden we TweakersGear: onze officiële merchandise, bestaande uit verschillende soorten kleding. Dat was natuurlijk al tof, maar nu gaan we een stapje verder: nieuwe items die je kunt personaliseren met jouw username. Zo wordt jouw T-shirt, jacket of sweater écht uniek.

We gaan van start met een ruim assortiment van sweaters, een baseballjacket, T-shirts en handige accessoires, zoals een kabeletui en laptopsleeve (13 of 15 inch). Je kunt jouw username laten drukken in witte of groene opdruk, afhankelijk van het product. Het design per item varieert van schematische chip- en pcb-sporen tot aan een SQL-query. Bij deze gepersonaliseerde collectie zijn nu ook grotere maten beschikbaar van 2XL tot aan 5XL, weer afhankelijk van het product.

Je vindt de gepersonaliseerde lijn in onze bestaande webshop. Bij deze producten vind je op de productpagina een invoerveld waar je jouw username kunt invoeren. Wees hierbij secuur: eventuele fouten en hoofdletters worden gedrukt zoals opgegeven in het invoerveld. Omdat de items gepersonaliseerd worden, is het niet mogelijk ze te retourneren, dus nog meer reden om goed te controleren dat je de juiste tekst hebt ingevoerd. Heb je een gepersonaliseerd Tweakers-item binnen? Show het dan vooral aan je medetweakers in het forumtopic.

Ga naar de webshop

Q&A

Hoelang duurt het voordat ik mijn merch binnen heb?

De levertijd van alle gepersonaliseerde items is twee weken.

Ik ben Tweakers-abonnee. Levert dat nog voordeel op?

Jazeker! Ook voor de gepersonaliseerde lijn krijgen abonnees 10 procent korting op het volledige assortiment. Lees ook ons bestaande topic voor meer informatie.

Wie is POP?

Wij werken samen met POP. Zij doen de personalisatie en behandelen jouw bestelling.

Ik heb een suggestie voor een product dat goed in de shop zou passen.

Laat je suggestie vooral achter in de reacties, want we lezen mee. Als blijkt dat de collectie aanslaat, gaan we kijken naar uitbreiding van het aanbod.