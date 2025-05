Tweakers zoekt een redacteur tv en audio om het reviewteam te versterken

Heb jij een voorliefde voor video- en audioproducten? Kun je haarfijn uitleggen wat het verschil tussen qd-oled en oled is? Heb je daarnaast een kritisch oor, vind je het leuk om technieken als noisecancellation uit te pluizen en kun je al je bevindingen ook nog eens snel en accuraat opschrijven? Dan komen we graag met je in contact, want we zijn op zoek naar een fulltime redacteur voor het reviewteam van Tweakers.

Wat ga je doen?

Als reviewredacteur met een focus op video- en audioproducten heb je de taak om televisies hoofdtelefoons en soundbars te recenseren, deze markten op de voet te volgen en trends te duiden. Samen met ons testlab keer je de nieuwste producten binnenstebuiten en kom je er alles over te weten. Zo houd jij onze lezers op de hoogte en geef je het beste advies. Dit doe je in de vorm van previews, reviews, achtergronden, round-ups en Best Buy Guides.

We zoeken iemand met een voorliefde voor beeld en geluid, met een scherp oor en een oplettend oog. Je reviewt televisies, de nieuwste headsets, oordoppen, connected speakers en soundbars. Je verdiept je ook graag in de manier waarop deze apparaten werken. Je kent de voor- en nadelen van miniled, woled en QD-oled, en staat te popelen om de kleurnauwkeurigheid van nieuwe televisies door te meten en een oordeel te vellen over de beeldverwerking van verschillende fabrikanten. Je duikt graag in de technologie van moderne audioapparatuur, gidst onze bezoekers door het woud aan mogelijkheden en technische standaarden, en je werkt samen met ons testlab om audioproducten door te meten op het gebied van frequentiekarakteristiek, vervorming en noisereduction.

Wie zijn wij?

Tweakers is het grootste technieuwsplatform van Nederland met een bereik van meer dan 75 miljoen pageviews per maand. De sfeer op onze redactie is los, maar ook gedreven, en je komt in een team te werken waarin iedereen een grote passie voor technologie heeft. Tussen het werk door is er genoeg ruimte om te ontspannen met onze RetroPie-arcadekast of om even te spelen met de nieuwste snufjes die hier binnenkomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere kranten als de Volkskrant en AD, titels als NU.nl en specialistische titels als Ouders van Nu en VTwonen.

Wat maakt jou de ideale kandidaat?

De ideale kandidaat is iemand die:

een passie heeft voor technologie in brede zin;

in het bijzonder geïnteresseerd is in alles wat met technische ontwikkelingen op het gebied van audio- en videoapparatuur te maken heeft;

de markt voor televisies met interesse volgt, weet welke ontwikkelingen er spelen en zich wil verdiepen in aspecten als kleurruimte, kleurfouten, kijkhoeken, hdr-weergave en imageprocessing, en deze aspecten gaat duiden voor onze bezoekers;

audioproducten subjectief kan beoordelen én daarnaast graag objectief verifieerbare testdata verzamelt en die duidt voor onze bezoekers;

affiniteit heeft met de doelgroep van Tweakers;

snel kan schrijven, maar dan wel foutloos en accuraat.

Journalistieke ervaring is een sterk voordeel, maar niet noodzakelijk.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. We roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen, en dat past dan weer goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent, en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij jou?

Wij bieden je een contract voor voltijd aan (36 uur), op basis van de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Je wordt ingeschaald in schaal J (salarisbandbreedte € 3203 - € 4625). Naast 8 procent vakantiegeld krijg je 4 procent aan keuzebudget. Een deel van dat budget kun je gebruiken om bijvoorbeeld vakantiedagen bij te kopen of een fiets met korting aan te schaffen. DPG Media heeft ook een winstdelingsregeling. Afhankelijk van hoever je van het Tweakers-kantoor woont, kun je aanspraak maken op een parkeerplaats. Autoreizigers ontvangen een kilometervergoeding en als je met het openbaar vervoer reist, krijg je een Business Card. Je krijgt daarnaast een thuiswerkvergoeding en een laptop (unmanaged, dus je mag lekker Arch draaien) en een telefoon van ons. DPG Media heeft een aantrekkelijk cursusprogramma waarin je je journalistieke skills kunt verbreden of je op andere manieren kunt ontwikkelen.

Concreet:

fulltime functie (36 uur)

8 procent vakantiegeld;

4 procent keuzebudget;

een jaarlijkse winstdelingsregeling;

een thuiswerkvergoeding;

een (unmanaged) laptop en telefoon;

flexibel thuiswerkbeleid;

veel interne cursusmogelijkheden.

Solliciteren, en dan?

Hebben we je interesse gewekt en denk jij dat je de perfecte toevoeging voor ons nieuwsteam bent? Solliciteer dan door je motivatie, cv en portfolio vóór 15 mei 2023 te sturen via dit formulier. Een of meer schrijfopdrachten zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. Eerst nog wat meer weten? Stuur dan een mailtje naar Eric van Ballegoie (eric@tweakers.net).

Onze recruiters doen enorm goed werk, we hebben daarom geen hulp nodig om onze vacatures in te vullen. Dank je wel!

Nog meer redenen om bij DPG Media te willen werken

Bij DPG Media werken we voor meer dan negentig sterke nieuwsmerken, magazines, televisieprogramma’s, radiostations en onlineservices zoals Qmusic, NU.nl, Tweakers, Libelle, Ouders van Nu en meer. We bereiken maandelijks ruim negentig procent van de Nederlanders en acht op de tien Vlamingen.

We bieden je een professionele werkomgeving waarin we vrijheid enorm belangrijk vinden. Door workshops en trainingen aan te bieden geven we je alle ruimte om aan je toekomst te werken. Voel je vrij om bij ons ondernemer, leerling en teamspeler te zijn, en vooral om jezelf te zijn. Bij DPG Media is iedereen welkom. Dus solliciteer, wat je achtergrond ook is. Er staan ruim 5500 slimme collega’s te popelen om je op te nemen in een team, of dat nou een projectteam, een pubquizteam of een sportteam is.