Gebruikersreviews verbeteren: bevindingen en conclusies usabilitytest

Na de survey over de gebruikersreviews op Tweakers hebben we een usabilitytest gedaan met een nieuw ontwerp van het productreviewformulier. We informeren jullie graag over onze bevindingen en de beoogde richting waarin we de productreviews willen doorontwikkelen.

Bevindingen van de survey

In maart hebben we een survey gehouden om te achterhalen wat jullie wensen en behoeften zijn als het gaat om de gebruikersreviews op Tweakers. De uitkomsten van de survey hebben we eerder gedeeld in een .plan. Uit de resultaten bleek dat jullie veel belang hechten aan de gebruikersreviews. Belangrijke speerpunten zijn de onafhankelijkheid van de reviews en de behoefte aan veel reviews van verschillende gebruikers. Een goede scanbaarheid van de review door plus- en minpunten, een samenvatting en beoordelingen op specifieke criteria worden ook belangrijk gevonden.

Als grootste obstakels bij het schrijven van een review werden gebrek aan tijd en de te hoge verwachtingen van lezers genoemd.

Concept

We zijn aan de slag gegaan met deze inzichten en hebben een nieuw ontwerp gemaakt van het reviewformulier met als doel om het schrijven van reviews laagdrempeliger te maken. In de usabilitytest hebben we een werkend prototype van dit formulier getest, waarin de volgende veranderingen zijn gedaan:

Op desktop wordt het formulier weergegeven in een slide-inoverlay, zodat het formulier getoond kan worden binnen de context van de omgeving waar je op de button voor het schrijven van een review klikte. Je kunt bijvoorbeeld vanuit je inventaris vlug even wat reviews schrijven van producten die in je bezit zijn of een review schrijven op de reviewtab van een product, terwijl je in de achtergrond kunt spieken wat anderen in hun review hebben geschreven.

De velden voor een korte en een uitgebreide toelichting zijn samengevoegd zodat er geen harde grens meer is tussen een korte en uitgebreide review. Jij bepaalt hoe lang of kort je review wordt. We hopen dat het hiermee laagdrempeliger wordt om een beknopte review te schrijven.

De eindscore en beoordeling van losse beoordelingscriteria, zoals beeldkwaliteit en accuduur, bepaal je door sterren aan te klikken in plaats van sliders te bewegen. Deze weergave is overzichtelijker en verlaagt de visuele load.

De koppeling met gerelateerde producten is verwijderd.

Jij maakt de keuze tussen een beknopte en uitgebreide review. Met een keuze voor een uitgebreide review maak je het voor anderen mogelijk om te reageren op je review.

In de weergave van de reviews op de reviewtab hebben we ook wat onderdelen gewijzigd:

In de feedback op de survey gaven veel mensen aan dat zij een 0- of +1-moderatie voor een beknopte review demotiverend vinden. In het prototype hebben we het 0/+1/+2/+3-systeem waarmee je reviews van anderen kunt waarderen daarom vervangen door een simpele thumbs-up.

De toelichting van een review kan uitgeklapt worden als deze langer is dan drie regels.

Resultaten

De usabilitytest werd uitgevoerd onder zes respondenten in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. Alle respondenten waren regelmatige bezoekers en twee van hen hadden eerdere ervaring met het schrijven van reviews.

De respondenten gaven aan dat ze veel waarde hechten aan reviews op Tweakers, met name vanwege de kwaliteit en het kennisniveau van de schrijvers. Tegelijkertijd werd de hoge kwaliteit van de gebruikersreviews als reden aangedragen om zelf geen reviews te schrijven. Diverse respondenten hadden het gevoel dat hun eigen review weinig toegevoegde waarde zou hebben of dat het te veel tijd en moeite zou kosten om een review te schrijven die van een ‘waardig’ niveau zou zijn. Tegelijkertijd gaven de respondenten aan zowel lange als beknopte reviews nuttig te vinden. In de reacties op het .plan en forumtopic over de survey hoorden we vergelijkbare geluiden.

Wat gebruikservaring betreft vormde het reviewformulier geen belemmering bij het schrijven van een review. Sterren werden wat prettiger gevonden dan sliders voor het beoordelen van het product. Ook was er een lichte voorkeur voor een thumbs-up boven een 0/+1/+2/+3-moderatie van reviews vanwege de eenvoud van een thumbs-up.

De belangrijkste uitkomst voor ons was dat mentale barrières de grootste belemmeringen vormen bij het schrijven van reviews. Vooral hoge verwachtingen zorgen ervoor dat mensen niet aan het schrijven van een review toekomen. Wat verder werd aangegeven, is dat bezoekers op Tweakers onvoldoende worden verleid en aangemoedigd om een review te schrijven, bijvoorbeeld vanuit een wenslijst, inventaris of prijsalert.

Vervolg

Ons voornemen is om de verbeteringen van het formulier binnenkort in te plannen in een developmentsprint om daarna onze aandacht te kunnen verleggen naar oplossingen om het schrijven van reviews (kort, uitgebreid en alles ertussenin) te stimuleren. Hierover brengen we jullie uiteraard graag weer op de hoogte als het moment daar is.

Laat je mening weten

We horen graag wat jij vindt van de voorgestelde wijzigingen. We krijgen ook graag feedback over de vraag of je het prettig vindt om zelf te kunnen bepalen of het mogelijk is om te reageren op jouw review. Onze aanname is dat dit de schroom om een beknopte review te schrijven uit angst voor kritische reacties zou kunnen wegnemen. Laat het weten via de onderstaande poll.