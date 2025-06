Gezocht: tweaker die een Corsair-pc bouwt en onze muren kleurt met iCue Murals

Welk communitylid komt onze muren verven? Niet met saus en een roller natuurlijk, maar met een game-pc van Corsair, de nieuwe iCue Murals-software en slimme lichtoplossingen van Philips Hue. Als jij de vaardigheden hebt om in een middagje een solide pc in elkaar te sleutelen, meld je dan aan en maak kans op een kleurrijk prijzenpakket.

Corsair daagt een tweaker uit om met Corsair-componenten en de nieuwste iCue Murals-software de ultieme rgb-ervaring neer te zetten. Speciaal daarvoor zoeken we een tweaker die aan een middagje genoeg heeft om een game-pc in elkaar te sleutelen en daarna voor het oog van de camera te demonstreren hoe iCue Murals werkt. We sturen je uiteraard niet met lege handen naar huis. Wel met een aantal fijne producten van Corsair en Philips Hue.

Computercomponentenmaker Corsair heeft onlangs rgb-verlichting toegevoegd aan een aantal van zijn ventilatoren, cpu-koelers en behuizingen. De kleurrijke toevoeging blijft niet beperkt tot hardware en randapparatuur zoals toetsenborden en muizen. In combinatie met de iCue Murals software kleurt je hele kamer namelijk mee, onder andere dankzij smartverlichting van Philips Hue. Dat kan synchroon met de gamebeelden gebeuren, maar je kunt ook je persoonlijke instellingen opgeven. De een houdt van een subtiel palet, maar voor een ander kan het niet ‘kauwgombal en disco’ genoeg zijn. Ook fraai: met Dynamic AudioEQ maak je de geluidsinstellingen zichtbaar.

Voor deze klus zoeken we iemand uit onze community die ervaring heeft met het bouwen van pc’s en die deze klus in een middag kan klaren, zodat er naast het bouwen ook tijd overblijft voor een demonstratie van iCue Murals.

Dit zijn de bouwstenen die je tot je beschikking krijgt:

Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12G

Intel Core i7-13700K

Gigabyte B760 AORUS Elite AX

Corsair 4000D RGB Airflow

Corsair RM850x Shift

Corsair 32GB Vengeance RGB

Corsair MP600 Core XT 2TB

Corsair H150i Elite Capellix XT

Philips Hue-set

Als bedankje voor de prestatie mag de bouwer na afloop enkele Corsair randapparatuur en Philips Hue producten naar keuze, ter waarde van maximaal €449, mee naar huis nemen.

Op een rijtje:

De datum: zaterdag 27 mei 2023 in de ochtend en begin van de middag.

De plaats: bij Tweakers op de zaak, INIT-gebouw, Jacob Bontiusplaats 9 te Amsterdam

Je krijgt: Mooie spullen van Corsair en Philips Hue, lunch en vergoeding van al je (reis)kosten.

Ben jij de tweaker die we zoeken voor deze klus? Laat het ons weten via de poll en laat in de comments weten waarom het je leuk lijkt en wat jouw ervaring is met pc’s bouwen.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Corsair en Tweakers Partners met medewerking van Signify. Dit is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

