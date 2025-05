Doneer je oude hardware voor het project van medetweaker JJnl

Ben jij een tweaker die altijd het nieuwste van het nieuwste in huis haalt op het gebied van componenten, zoals een Raptor Lake of 7000-series-cpu, of misschien wel een RTX 4070? Of ben je sowieso veel met componenten in de weer? Dan heb je vast nog wel wat op de plank liggen van de generatie ervoor, of daarvoor. En ja, dat spul is inderdaad geld waard… maar misschien is het wel waardevoller om een keer wat anders met je oude hardware te doen.



Jorrit Jansen, ook wel bekend op Tweakers als JJnl, heeft ons benaderd omdat hij samen met de Tweakers-community een project wil ondernemen dat vergelijkbaar is met een initiatief wat hij in het verleden heeft opgezet. Met behulp van vrienden en familie heeft hij een Oekraïense jongen van 16 kunnen verrassen met een cadeau dat velen van jullie waarschijnlijk ook gaaf zouden vinden: een dag knutselen aan een eigen gaming-pc met alles erop en eraan. De volgende die hij graag zou willen verrassen, is een vriendin van deze jongen. Zij is onlangs Oekraïne ontvlucht en het zou mooi zijn als ze samen kunnen gamen. Bekijk hieronder zijn oproep aan jullie met daaronder de originele video van zijn eerste actie.

Hoe gaat het in zijn werk?

De vraag aan jullie is of jullie bereid zijn een oud stuk hardware te doneren. Met het oog op acties uit het verleden is de kans groot dat er veel meer hardware opgehaald kan worden en er dus meer pc’s gebouwd kunnen worden. Kijk alleen al naar het Buildfest, de IT4Kids-actie en het bewijs van de kracht van community toen we een 9-jarige enthousiasteling een megavette pc bezorgden. En dat is slechts een kleine greep uit de Tweakers-tijdmachine. Daarom willen we tegelijkertijd goed voorbereid zijn en een oproep doen om te laten weten wie het volgens jullie nog meer verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Wie weet mogen we hen ook met een mooie pc verrassen. Financiële bijdragen zijn ook mogelijk als je dit project met een klein bedrag wilt steunen, zodat bijvoorbeeld Windows-licenties en games betaald kunnen worden. Daarnaast kun je je ook aanmelden om met vrouw- en mankracht te helpen op logistiek of productievlak.

Doe mee!

Wil je bijdragen met een onderdeel en in de komende video’s zien waar bijvoorbeeld jouw moederbord terecht is gekomen? En vooral hoe blij je er iemand mee hebt gemaakt? Of wil je iemand aandragen die we mogen verrassen? Neem dan even een kijkje in het topic dat we speciaal voor deze actie hebben aangemaakt. Hier kun je alle instructies en details over de actie vinden.

Alvast bedankt aan iedereen die iets wil bijdragen. We hopen dat we samen voor vele blije gezichten mogen zorgen.