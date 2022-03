Digitale Abodag Tweakers en Hardware Info

Zoals elk jaar organiseren we weer een speciale dag voor tweakers die een Tweakers Hero- of Elite-abonnement hebben. En ja, gezien de omstandigheden zal het evenement digitaal plaatsvinden, zoals veel evenementen dit jaar. We maken van de nood een deugd, met een boordevol programma vol online activiteiten waar abonnees uit alle windstreken plezier aan zullen beleven. Bovendien combineren we de abodagen van Tweakers en Hardware Info, om zoveel mogelijk techliefhebbers virtueel bij elkaar te brengen. Verwacht online gaming, kijkjes achter de schermen, Q&A's en vooral veel gezelligheid.

Meer informatie vind je in het digitale-abodagtopic. Hier kun je je ook aanmelden en suggesties achterlaten als je zelf nog leuke ideeën hebt voor het programma.

Community bezorgt 9-jarige enthousiasteling megavette pc

De community van Tweakers helpt dagelijks talloze bezoekers met antwoorden op vragen, bij het maken van keuzes, tips voor aankopen, enzovoorts. Maar soms zijn er topics waarin de kracht van de community echt goed tot uiting komt. De reacties op de vraag van DannySan73 over advies om een nieuwe pc samen te stellen voor de 9-jarige zoon van een vriendin zijn hartverwarmend.

De tien jaar oude bak van het jongetje was nodig aan vervanging toe en niet meer toereikend voor de computertaken en games anno 2020. Het budget was beperkt maar DannySan73 had een mooi wensenlijstje samengesteld, waarna mede-tweakers vele suggesties voorstelden. Maar toen was daar ineens amamus die nog een MSI B450M Mortar Max-moederbord had liggen en dit doneerde. Dat openende mogelijkheden, helemaal toen hij ook een ssd toevoegde en Junia geld voor een voeding aanbood. Vervolgens besloot Arjant2 een monitor te sturen en zegde dylan111111 toe de videokaart te bekostigen. Boermansjo verstrekte het toetsenbord en muis, hackint0sh het geheugen en Holybuck de behuizing. mgizmo voegde nog een monitor toe en DeNachtwacht bood aan te helpen bij het bouwen, waarbij hij meteen een koeler zou meenemen.Toen bleef alleen de cpu over en die namen MAX3400 en Stoksbrood voor hun rekening. Dankzij donaties van onder andere koetsier88 was er zelfs geld over waarmee de jongen games kan kopen. En dan zijn er nog de nodige andere namen die ook hebben bijgedragen aan deze spontane actie.

Zoals DutchCrownNL het verwoordt: het doet goed om te zien dat een onschuldige hulpvraag dankzij de hulp van de Tweakers-community tot een systeem leidt waar de jongeman alleen maar van kon dromen. Zaterdag 1 augustus is de pc door DannySan73, DeNachtwacht en Jeroenzer in elkaar gezet. De actie leverde zo een prachtige complete build op die niets te wensen overlaat.

De moeder en de jongen zelf waren nog niet op de hoogte van de nogal omvangrijke upgrade ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Zondag vond de reveal plaats. Bij de eerste aanblik wisselden ongeloof, sprakeloosheid en blijdschap elkaar af bij de jongen. De kers op de slagroom was de toelichting en de dank die de moeder van de jongen op GoT plaatste. MamavanBeau: "Nogmaals wil ik iedereen bedanken uit de grond van mijn hart en met elke en iedere vezel in mijn lijf!"

Ook op deze plek nogmaals groot respect en dank aan alle tweakers die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen, en aan MamavanBeau: het is jullie van harte gegund!

Het topic: Nieuwe pc samenstellen voor 9-jarige enthousiasteling

Een Seat Ibiza in de slaapkamer als racesimulator

Wat doe je als je een zoontje hebt dat gek is van auto's en racegames en je hebt nog een knalgele Seat Ibiza TDI in je garage staan? HaerdenCliff leek het in ieder geval een goed idee om de Seat in stukken te zagen en deze op de slaapkamer om te bouwen tot racesimulator. Dat idee opperde hij eind vorig jaar al, en inmiddels is de user behoorlijk gevorderd.

Dat het plaatsen van de auto en het in het dashboard inbouwen van het racestuur, de pedalen en de pook nog geen eenvoudige klus was, is te zien in onderstaand topic waarin hij de vorderingen beschrijft. Mooi om te zien is dat de zoon bij alle onderdelen actief meehelpt en bijvoorbeeld onderdelen met de 3d-printer maakt zodat de knoppen in het dashboard passen. De Seat Ibiza is zelfs van rgb-verlichting voorzien!

Het topic: 1/4de Seat Ibiza als race simulator DIY

Uitgelichte Tweakblogs

Lotro op Linux - Leuk als je een uitdaging zoekt! door Niekleair Niekleair en zijn vrouw spelen regelmatig samen Lord of the Rings Online. Hij wilde het spel installeren op een wat oude pc die Linux Mint draaide. Met behulp van de handleiding van Myndariel’s Middle Earth lukte dat zonder problemen. Niekleair: "Ik hoefde geen extra fratsen uit te halen." Tot zover niks noemenswaardigs. Maar de reden waarom Lotro op een extra Linux-bak moest spelen, zal sommigen verbazen. Niekleair en zijn vrouw maken namelijk regelmatig samen muziek in het online fantasyspel. En voor complexere muziekstukken moet je vaak met vier partijen, en dus via vier Lotro-accounts, kunnen spelen. De user: "Omdat muziek erg belangrijk is in de wereld van Tolkien, is bij het ontwikkelen van de game besloten om een behoorlijk geavanceerde muziekspeler in te bouwen." Dit gaat via de plug-in Songbook om gesynchroniseerd muziek te kunnen afspelen. Het installeren van Songbook bezorgde Niekleair overigens wel de nodige hoofdbrekens.

Community interview en camper upgrades door _ferry_ Recent publiceerden we een interview met tweaker en moderator _ferry_, waarbij onder andere de verbouwing van zijn uit Californië afkomstige VW-busje uit 1972 ter sprake kwam. Hij wilde onder andere een keuken, slaapplaatsen, versterker, speakerset, subwoofer en ledverlichting inbouwen. In dit artikel geeft hij een update over het project, aangezien het interview al in 2018 werd gehouden. Hij heeft onder andere het motorblok moeten demonteren en opnieuw op moeten bouwen met schoongemaakte, gereviseerde en nieuwe onderdelen.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als ze gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Zo zien we dat onder andere een topic met een reisverslag door Bommes, die met zijn nieuwe Moto Guzzi V85TT naar Frankrijk reisde, met erg veel duimpjes werd gewaardeerd.

Wat de populairste topics betreft, is duidelijk te zien dat het F1-seizoen weer bezig is. Ook de next-gen consoles blijken het goed te doen bij discussies op Gathering of Tweakers.

Uitgelichte topics

Het grote zwembad-topic

Vorige week hadden we het topic 'Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp' al even aangestipt. Wat begon als een vraag in 2015 over het met solarmatten aandrijven van een zandfilterpomp voor een Intex-zwembad, mondde uit in een langlopend topic over zwembaden. Met name door de hitte van afgelopen week bleek dat topic zo populair, dat het een betere topicstart en naam verdiende. Dat plan bleek al langer te bestaan en vandaar dat Koffie afgelopen donderdag het heuse Grote zwembad-topic openden. Deel 2, want in feite was het Intex-topic dus al uitgegroeid tot een breed topic over zwembaden. Hier kun je terecht voor allerlei informatie over baden, waterkwaliteit, reiniging, enzovoorts.

Het grote zwembad topic - Deel 2

Microsoft Flight Simulator (2020)

Komende week is het zover. Dan verschijnt een nieuwe versie van Microsoft Flight Simulator. Groot nieuws voor de vele fans van deze software die hier reikhalzend naar uitkijken. Het nieuwe deel in de langlopende serie bevat enkele opvallende eigenschappen. Zo zijn de beelden van het aardoppervlak afkomstig van Bing Maps en vult clouddienst Azure met hulp van kunstmatige intelligentie ontbrekende details in. De game is afkomstig van het Franse Asobo Studio, aangezien Microsoft in 2009 zijn eigen Aces Game Studio sloot. Na de release zal uit de reviews en ervaringen moeten blijken of de studio goed werk heeft afgeleverd.

Microsoft Flight Simulator (2020)

Nette netwerken

Dit is een beetje een golden oldie wat betreft populaire topics op Gathering of Tweakers. De eerste posting dateert alweer uit 2003, onder de noemer -= Algemeen pats topic van nette netwerken =. Zoals uit de titel al blijkt kun je hier pronken met de kwaliteit van de afwerking en de gekozen componenten van je thuis- of bedrijfsnetwerk, maar het is natuurlijk ook de plek om te discussiëren en tips en ideeën uit te wisselen. Een echt tweakertopic dus, dat in de loop der jaren al veel mooie foto's van fraaie en bijzondere netwerkinstallaties heeft opgeleverd.

Het grote topic voor nette lan afwerking

De Pixel 4a: prijstopper?

Google heeft begin augustus de Pixel 4a-smartphone aangekondigd, die in Duitsland voor de relatief lage prijs van 340 euro zal worden aangeboden. Dat maakt de smartphone natuurlijk een interessante kandidaat voor prijsbewuste tweakers. Vanaf 10 september neemt Google pre-orders aan en vanaf 1 oktober start de levering, dus geïnteresseerden moeten nog even geduld hebben. Bovendien is er dus geen release in Nederland en België, maar uit dit topic blijkt dat er genoeg potentiële kopers zijn die even de trip over de grens willen maken.

[Google Pixel 4a] Ervaringen & Discussie