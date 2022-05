Community Update

De digitale Meet-up Smarthome was met meer dan duizend ingelogde bezoekers een groot succes en veel tweakers bleven na afloop nog uren hangen in de chat om verder te discussiëren over domotica. Inmiddels staat de volgende Meet-up op de agenda. Deze gaat over privacy en security en vindt plaats op zaterdag 7 november van 13:00 tot 17:30 uur. We hebben weer een uitstekend programma samengesteld, met onder andere Christiaan Triebert, onderzoeksjournalist bij The New York Times en betrokken bij onderzoekscollectief Bellingcat, Daniël Verlaan, securityjournalist bij RTL, Bert Hubert van PowerDNS en de ethische hacker Victor Gevers over responsible disclosure en bughunting.

Bioscoop in je huis

Regelmatig komen we op Tweakers thuisprojecten tegen die het uitlichten waard zijn. Onlangs was dat het project van een user die het bouwen van zijn eigen thuisbioscoop beschrijft. Bij het betrekken van een nieuwe woning was er een kamer 'over', waardoor de lang gewenste thuisbioscoop binnen handbereik kwam. Na het verlagen van het plafond, het compleet in het zwart uitvoeren van de ruimte en het plaatsen van luxe fauteuils, begon het erop te lijken. Vervolgens maakten de apparatuur en een heuse Popcorn-machine het geheel tot een prima alternatief voor de bioscoop om de coronatijd door te komen:

JVC DiLA X5500-projector

100"-Adeo Plano-projectiescherm

Denon X4500H-receiver

XTZ 99.36 MKII-fronts, 99.26 MKI-fronts en center en 4x S2 Atmosphere-hoogtespeakers

JL Audio 12W7-subwoofer op een Crown XLS2000-versterker

Oppo BD93-blu-rayspeler

Panasonic UB424-UHD-blu-rayspeler

Sony PS4

Gebruikersreview over een gebruiker

Op Tweakers reviewen we wat af. Producten, software, diensten: alles bespreken en beoordelen we. Maar wat vinden we eigenlijk van elkaar? World Citizen had een zeer goede ervaring bij een koop via V&A en wilde graag wat meer doen dan de simpele 'prima verkoper, snelle levering'-beoordelingen die bij het platform staan. "Deze jongen verdient veel meer dan een plat stukje tekst en dat is me pas drie keer overkomen sinds ik lid van T.net ben. Ik wil echt heel graag tijd in deze review steken." De opmaakmogelijkheden om een uitgebreide review over verkopers op V&A te plaatsen zijn echter beperkt. Je kunt bijvoorbeeld geen afbeeldingen plaatsen. Het verzoek van World Citizen hiervoor loopt nog. In de tussentijd is de zeer uitgebreide review het lezen waard. Die ging over ght908, die World Citizen niet alleen de gekochte EK Water Blocks-koeling leverde, maar tal van extra's in de doos stopte. "Deze uitpakervaring mocht wat mij betreft een uur duren en ik wist dat ik gedurende dat uur zeker tien keer een glimlach ging krijgen. Ik voelde me ineens dertig jaar jonger, alsof ik mijn eerste legotrein onder de kerstboom vandaan haalde."

Tweakblog: bouw je eigen arcadekast

Arcade Gaming @ Home door sys64738 Retrogaming is behoorlijk populair en wie net een stapje verder wil gaan dan spelen met al dan niet opnieuw uitgebrachte oude consoles, komt al gauw bij arcadekasten uit. Tegenwoordig kun je hele bouwpakketten kopen, zodat je de arcadekast alleen nog in elkaar hoeft te schroeven. Zo niet user sys64738: "Aangezien ik klussen veel te leuk vind en graag dingen zelf ontdek, had ik besloten vanaf scratch te beginnen. Geen bouwpakket voor mij dus." De monitor en luidsprekers heeft hij via V&A hier op Tweakers gekocht, de joysticks en controllers komen van Amazon, de Raspberry Pi had hij nog liggen en de rest haalde hij bij de bouwmarkt. Uiteindelijk kostte het hem naast de nodige tijd zo'n 275 euro. Hij heeft wat punten die hij bij een tweede keer anders zou doen, maar het was hoe dan ook een geslaagd project. "Niet alleen mijn kinderen en hun vrienden spelen er graag op. Ik zet hem zelf ook regelmatig aan en buren en vrienden komen niet meer voor mij, maar alleen maar voor die kast "

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als ze gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Top 10 karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het forum Hoogste gemiddelde reactiescores op de frontpage supersnathan94

pclinde

Blokker_1999

VECTOR ®

Vipeax

Djarune

ravw

WhatsappHack

Mexel

bbob1970 supersnathan94

SuperDre

bbob1970

Blokker_1999

K-aroq

WhatsappHack

theduke1989

monojack

snefkens

mjtdevries hooibergje

Q

Koeitje

snefkens

EnigmaNL

Blokker_1999

Enchantress

DigitalExorcist

Finraziel

andreetje Vipeax

MAX3400

DaniëlWW2

bram1984

MikeyMan

Donstil

ravw

Phusebox

sjaool

99ruud99 Balance

vosManz

Wom

Arnoud Engelfriet

Niosus

tympie

Tommy_K

MaestroMaus

gday

!mark

Gathering of Tweakers

Uitgelichte topics

De hele nieuwe iPhone-reeks

Half oktober aangekondigd: de iPhone 12-modellen. Het gaat om vier modellen met een nieuw ontwerp: de iPhone 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max. De iPhone 12 en 12 Pro gaan deze maand in de verkoop, de 12 mini en 12 Pro Max volgen in november. In dit topic lees je alles over onder andere de eerste ervaringen.

[iPhone 12 (mini, Pro, Pro Max)] Ervaringen & Discussie

Meer homecinema's van je medetweakers

Mocht naar aanleiding van bovenstaande thuisbouwbioscoop je interesse in homecinema-opstellingen aangewakkerd zijn: deze wordt beschreven in het al langlopende topic waarin tweakers hun kamers met audiovisuele pracht en praal tonen. Hier kun je onder andere inspiratie opdoen voor het inrichten van je eigen set-up met scherm, luidsprekers en overige apparatuur.

Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 49

Freeeeedom!

Hoe staat het eigenlijk met Freedom Internet? De provider is opgericht uit onvrede over het voornemen van KPN om XS4ALL te ontbinden. Zo zijn de actiegroep XS4ALL moet blijven en mensen die dicht bij XS4ALL stonden, na een succesvolle crowdfunding in november 2019 de nieuwe internetprovider begonnen, die dezelfde idealen nastreeft als XS4ALL voorheen. Inmiddels zijn de diensten in heel Nederland beschikbaar en hier lees je de ervaringen.

[Freedom] Ervaringen & Discussie

De niet-Tesla

Veel autofabrikanten hebben inmiddels een elektrische auto in hun assortiment, maar weinigen zijn zo populair als Tesla. De Polestar 2 heeft echter niet te klagen over aandacht. Polestar is een dochtermerk van Volvo. De prijs ligt net onder de 60.000 euro, waardoor de wagen nog binnen het bereik van veel leaserijders valt en direct concurreert met de Tesla Model 3 en de aanstaande Ford Mustang Mach-E. Het is de eerste auto met Android Automotive OS.

Het grote Polestar 2 / XC40 P8 topic