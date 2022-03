Community Update

Doe mee met de Tweakers Voetbalpool voor het EK 2021 op GoT

Al enkele jaren zijn de topics voor voetbalpools op Tweakers erg populair. Dit jaar krijgt in ieder geval een van die topics een boost en uiteraard is dat die voor het EK 2021, oftewel Euro 2020. Deelname is gratis en ook als je niet zo'n grote voetbalfan bent, is dit een mooie gelegenheid om eens met je mede-Tweakers actief te zijn, nieuwe vrienden te maken en het EK met een dagelijks overzicht van stats en winnaars, vaak met de nodige humor, net wat spannender te maken. Mocht dat nog niet voldoende aanleiding zijn: de organisatoren hebben enkele prijzen in het vooruitzicht gesteld, waaronder die voor de actiefste onderaan eindigende deelnemer.

Aanmelden kan in het topic Tweakers FC Euro 2020 (EK2021) Voetbalpool en ook vind je hier de spelregels. Het toernooi begint op 11 juni en zoals gezegd, het is gratis om mee te spelen.

Ook voor de Eredivisie

Mocht je de smaak te pakken hebben: er komt ook weer een voetbalpool voor de Eredivisie 2021/2022. Deze competitie start 14 augustus. Deelname aan deze pool is eveneens gratis en winnaars komen in aanmerking voor een van 34 Tweakers Hero-abonnementen.

Houd voor de opening van het topic voor de Tweakers FC Eredivisie Voetbalpool 2021/2022 het Sport-onderdeel van General Chat in de gaten.

Daag jezelf uit met foto-challenges

Nu we allemaal weer meer naar buiten gaan, zijn er ook meer mogelijkheden om mooie kiekjes te schieten. Bij Foto & Video Media vind je een reeks uitdagingen om foto's te maken rond bepaalde thema's, en de resultaten met je mede-tweakers te delen voor complimenten en feedback.

Denk dan bijvoorbeeld aan onderwerpen als Stilte, Recht omhoog of, de meest recente, Kader in kader. Aan die laatste kun je als je snel bent nog even meedoen. Elke uitdaging blijft een week actief en begint op maandag en eindigt op zondag aan het einde van de dag.

Foto uit Uitdaging Recht omhoog

De crew levert dus elke week een technische- of conceptuele uitdaging om iedereen te triggeren er toch op uit te gaan nu alle parken, evenementen en dingen als bruiloften een jaartje niet door gingen. De uitdaging kan vrij divers zijn en het is aan je eigen creativiteit hoe die in te vullen. Hoe meer verschillende ideeën en resultaten hoe beter. Het is dan ook niet zozeer een wedstrijd, maar gewoon een uitdaging waarbij Tweakers elkaar willen aanmoedigen om meer te durven en meer te proberen. Uiteraard kun je de topics ook volgen om gewoon te genieten van het werk van anderen.

Topicreeks: Foto-uitdagingen

Inzendingen van, van links naar rechts, Contrast, Complementaire kleuren en Stilleven.

Een nieuwe laptop in een oud jasje

Casemods zien we in allerlei soorten en maten en het plaatsen van een pc in een compacte behuizing is daarbij erg populair. 4g0ny gaat nog een stapje verder en besloot een systeem in een oude laptop in te bouwen. Een heel oude 'laptop' want hij vond de Toshiba T3100S voor een tientje, een laptop uit 1987 die in die tijd als het summum van portabiliteit werd gezien.

De uitdaging: hoe plaats je een AMD Ryzen 9 3900, Gigabyte B550I Pro AX, 32GB ram, WD Blue-ssd en 150W-accu in het bejaarde beestje? En last but not least: hoe vervang je het monochrome scherm door een 1080p-kleurenvariant? In zijn uitgebreide buildlog beschrijft 4g0ny zijn project, dat in november vorig jaar van start ging en met vallen en opstaan gepaard ging.

Inmiddels draait het systeem maar vertoont dit wel wat heat creep omdat de Alpenföhn Black Ridge v2 niet helemaal toereikend is en de warmte moeilijk uit de behuizing kan. Nog even de puntjes op de i zetten voor 4g0ny dus. "De cpu mag 95 graden worden maar dan is de omgeving van de laptop niet meer aangenaam. Onder andere de tafel wordt echt heel warm. Als je per ongeluk de heatsink aanraakt dan brand je letterlijk je handen."

[CiP] "The Spacesaver" 1987 laptop total conversion

Tweakblogs

Ransomware, Die Eerste Keer door Blokker_1999 Als we als redactie willen, kunnen we dagelijks meerdere nieuwsberichten over ransomware publiceren. Het onderwerp is relevanter dan ooit, maar nieuw is het zeker niet. Sterker nog, in 1989 werden twintigduizend floppies de wereld in gestuurd met informatie over de ziekte AIDS, maar ook met malware die bedoeld was om geld afhandig te maken van computergebruikers door hen de toegang te ontzeggen tot hun bestanden. Achter deze eerste gedocumenteerde ransomware-aanval gaat een interessant verhaal schuil waarin onder andere Flying Doctors en QuickBASIC 3.0 een rol spelen, en dat Blokker_1999 hier optekent.

Een Pi Zero docker cluster door synoniem Gebruiker synoniem had nog een voorraadje Raspberry Pi Zero W-bordjes liggen en wat is dan het eerste dat bij een tweaker opkomt? Het idee om daar een cluster van te maken. Dat lijkt onzinnig, maar is dat niet volgens Synoniem: "Enig praktisch nut heeft zo weinig rekenkracht natuurlijk niet, maar om iets te leren van containers met nodes, services en scaling is het een van de goedkoopste clusters die je kunt hebben." Hij liet mountingbrackets 3d-printen, maar uiteindelijk bleek van een Pi de wifi niet betrouwbaar zodat het rack niet helemaal gevuld kon worden en er een niet in de bracket passende Pi 2B werd toegevoegd. De volgende stappen waren onder andere het laten draaien van orchestrationsoftware en de Boinc-client.

Er is veel te doen om cryptovaluta, en dan natuurlijk met name om de waardestijgingen dan wel -dalingen, en dat is te zien op het forum, waar de topics hierover op warme belangstelling kunnen rekenen. Daarnaast de usual suspects zoals F1 en coronavirus en een opvallende nieuwkomer, het topic over de Škoda Enyaq iV.

Uitgelichte topics

Synology DSM 7.0, dan toch

Synology kondigde versie 7.0 van DSM in 2018 aan, maar nam daarna de tijd om de software te optimaliseren. Binnenkort lijkt het dan toch te gaan gebeuren en gaat de finalversie 7.0 van DiskStationManager verschijnen. De software krijgt onder andere de app Photos voor fotobeheer, maar er zijn op tal van vlakken veranderingen doorgevoerd. In dit topic bespreken gebruikers hun ervaringen met de draaien van de testversies al en ook lees je het hier waarschijnlijk als eerste als de definitieve release plaatsvindt.

[Synology] Nieuws en discussie

Satellietinternet van Musk

Wereldwijd satellietinternet voor een concurrerende prijs, waarmee gebruikers in afgelegen gebieden online kunnen met goede snelheden, dat is de belofte van Starlink van SpaceX. Met de opbrengsten hoopt Musk ruimtevaartmissies te financieren. Liefhebbers van sterren kijken zijn niet al te blij met de satelliettreintjes die de nachtelijke hemel doorkruisen, maar het concept van satellietinternet voor de massa is interessant. Hoe het in de praktijk bevalt en welke snelheden en latency op dit moment behaald kunnen worden, lees je in dit topic.

[SpaceX Starlink] Ervaringen & Discussie

Eeks, malware!

Cybersecurity lijkt bij alles en iedereen hoog op de agenda te staan, maar de hoogtijdagen van de anti-virussuites lijkt alweer een flink aantal jaren achter ons te liggen. Is dat terecht? Heb je aan bijvoorbeeld Windows Defender voldoende? Welke suites zijn er eigenlijk en hoe presteren die? Heb je een beveiligingspakket nodig met een Mac? Er valt nog genoeg over te discussiëren.

[Virusscanners] Discussietopic deel 4

Een computer op je fiets

Je kunt natuurlijk je smartphone op je stuur plakken, of helemaal niks meten, maar er zijn ook vele dedicated fietscomputers. Die kunnen tal van factoren meten, zoals snelheid, afstand, pedaalomwentelingen, enzovoorts, en bieden natuurlijk uitgebreide navigatiemogelijkheden. Daarnaast zijn er extra's als route-opties en trainingsschema's. Welke er allemaal zijn, welke mogelijkheden ze bieden en welke ervaringen je mede-tweakers er mee hebben? Dat lees je in dit topic.

Het grote fietscomputer topic

Alles over laadpalen

De eerste zin van het openingstopic zegt het eigenlijk al 'In dit topic kan je helemaal losgaan over het laden van je elektrische auto of motor.' Het gaat hier dus veel over Ampères, spanningen en vooral over kiloWatts (kW) en KiloWattHours (kWh). Een bepaalde mate van basiskennis over elektriciteit is handig, maar niet strikt noodzakelijk om mee te kunnen praten over laadpalen, sockets, snelladers, laadpassen en providers.

[EV] Openbare laadpalen, laadpassen en providers - Deel 2