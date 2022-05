Tweakers FC Eredivisie Voetbalpool start op GoT met Plus-abo's als prijzen

Op Gathering of Tweakers is de Tweakers FC Eredivisie Voetbalpool 2021-2022 van start gegaan, in aanloop naar de start van de Eredivisie-competitie op 13 augustus. Winnaars komen onder andere in aanmerking voor een Plus-maandabonnement.

Al jarenlang organiseren leden van Gathering of Tweakers een voetbalpool voor de Eredivisie en ook dit jaar is er een topic gestart, voor komend seizoen: Tweakers FC Eredivisie Voetbalpool 2021-2022. Voor deelname is alleen een Tweakers-account vereist. Deelnemers dienen een zelfverzonnen clubnaam en hun spelersnaam annex Tweakers-accountnaam op te geven in het topic en zich aan te melden bij Voetbalpoules.nl.

Daarna is het scores invullen en kijken wie het hoogst in de ranglijst komt. Vorig jaar was dat MarkH69. Voor dit jaar heeft Tweakers 34 Plus-maandabonnementen beschikbaar gesteld als prijzen, waarbij elke speelronde een abo te winnen is. De uiteindelijke winnaar ontvangt een Bol.com-bon ter waarde van 20 euro en voor de Winterkampioen is er een bon van 10 euro. Bovendien stellen de initiatiefnemers heuse bokalen in het vooruitzicht voor de uiteindelijke nummers 1, 2 en 3 van de pool, net als bij de EK 2020 (2021)-pool.

Uiteindelijk draait het volgens de initiatiefnemers echter vooral om de lol bij het meedoen aan de pool. "Los van het feit dat het leuk is om te 'pochen' met je voetbal-voorspel-kennis geeft het vooral ook een leuk aspect om bepaalde teams wel of niet aan te moedigen of te hopen op dat ene gelijkspel waardoor jij Koning/Keizer/Admiraal Voetbal kunt worden qua voorspellen."

De bekers van de EK 2020 Pool

Update 10-08-2021 10:53 - Aanvankelijk stond er dat de prijzen Hero-abonnementen waren, maar dit klopt niet. Het gaat om Plus-abonnementen.