Dertig jaar geleden introduceerde Berners-Lee het World Wide Web

Dertig jaar geleden deelde Sir Tim Berners-Lee de code van zijn World Wide Web-project op internetnieuwsgroepen. Hierdoor konden geïnteresseerden buiten het CERN bijvoorbeeld toegang tot de code van de line-mode browser, hypertext webserver en libraries krijgen, om zelf mee te experimenteren.

Berners-Lee kwam in 1989 op het idee om bestaande samenwerkings- en archiveringstools uit de academische en wetenschappelijke wereld te combineren in een nieuw systeem. "Alles was al uitgevonden, ik moest enkel het idee van Hypertext combineren met het Transmission Control Protocol en een domeinnaamsysteem. Nadien had ik het wereldwijde web uitgevonden", zei de pionier in een interview. "Het kwam er dus op neer om een nieuwe, abstracte laag aan al bestaande delen toe te voegen."

Leden van het onderzoeksinstituut CERN hadden al eerder toegang gekregen tot het World Wide Web-project dat Berners-Lee in 1990 had ontwikkeld in samenwerking met de Belgische ingenieur Robert Cailliau. Op 20 december 1990 publiceerde hij dan ook de allereerste website. Op deze pagina kon je meer te weten komen over de technische details van het project en hoe je het als gebruiker zelf kon gebruiken om bijvoorbeeld een webpagina te publiceren. Het was pas op 6 augustus 1991 dat hij mensen van buiten het CERN uitnodigde om deel te nemen aan het project via een post op de nieuwsgroep alt.hypertext.