Schrijf je nu in voor de Tweakers FC Eredivisie Voetbalpool

Op 9 augustus begint het nieuwe seizoen van de eredivisie, de Nederlandse betaaldvoetbalcompetitie voor mannen. Dat lees je op Tweakers omdat we graag aandacht geven aan leuke communityinitiatieven. Een daarvan is de jaarlijkse voetbalpool die door een enthousiaste groep communityleden wordt georganiseerd. Wil je meedoen met het voorspellen van de uitslagen op het forum? Je kunt je nu inschrijven!



Naast plezier en eeuwige roem kun je ook wat winnen met je deelname. Wie aan het einde van het seizoen op nummer 1 staat, ontvangt een bol-cadeaubon en een mooie kortingsbon voor de Tweakers-merchandiseshop. Weekwinnaars slepen een gratis Hero-abonnement voor twee maanden in de wacht en de deelnemers in de top drie krijgen een trofee met hun username thuisgestuurd. Tweaker poes weet hier alles van, want die ging er vorig jaar met de winst vandoor.

Inschrijven is eenvoudig; verzin een clubnaam, voer als spelersnaam je Tweakers-username in bij je aanmelding op Voetbalpoules.nl en laat door middel van een reactie in het forumtopic weten dat je meedoet. In dat topic kun je gedurende het seizoen ook gezellig keuvelen over het verloop van de wedstrijden en de uitslagen, met de nadruk op gezellig. Het is niet de bedoeling om de toetsenbordhooligan uit te gaan hangen. Daarnaast benadrukt de organisatie dat ook vrouwelijke tweakers meer dan welkom zijn om mee te doen.

