Nog een week om je in te schrijven voor de Tweakers FC Eredivisie Voetbalpool

Volgende week vrijdag 5 augustus start het nieuwe seizoen van de Eredivisie, de Nederlandse betaaldvoetbalcompetitie voor mannen. Waarom je dat op Tweakers leest? Op het forum voorspellen veel leden de uitslagen in Tweakers' eigen voetbalpool - je kunt je nu inschrijven!

Ieder jaar kun je op Gathering of Tweakers meedoen aan de pool, waarvoor de organiserende communityleden gebruikmaken van het platform Voetbalpoules.nl. Vorig jaar werd de Eredivisie-pool gewonnen door IntToStr, die met 1604 punten zelfs goed was voor een gedeelde tweede plek op het complete platform.

Naast plezier en eeuwige roem kun je ook wat winnen met je deelname. Wie aan het einde van het seizoen op nummer 1 staat, ontvangt een Bol.com-cadeaubon. Bovendien krijgt de top drie een trofee met hun username thuisgestuurd.

Je inschrijven is eenvoudig: verzin een club- en spelersnaam bij je aanmelding op Voetbalpoules.nl en laat weten dat je meedoet met een reactie in het forumtopic. In dat topic kun je door het seizoen heen ook gezellig keuvelen over het verloop van de wedstrijden en de uitslagen - met de nadruk op gezellig. Het is niet de bedoeling om de toetsenbordhooligan uit te gaan hangen. Daarnaast benadrukt de organisatie dat ook vrouwelijke tweakers meer dan welkom zijn om mee te doen.

Naar het forumtopic »