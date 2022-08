Star Trek-actrice Nichelle Nichols (89) overleden

De Amerikaanse actrice Nichelle Nichols is op 89-jarige leeftijd overleden. Nichols was vooral beroemd vanwege haar rol in de serie Star Trek, waarin ze luitenant Nyota Uhura speelde. Met haar rol was ze een van de eerste zwarte vrouwen die in een grote Amerikaanse televisieserie speelde.

Foto: NASA, Nichelle Nichols

Nichols' zoon Kyle Johnson maakte op Instagram bekend dat de actrice op 89-jarige leeftijd is overleden aan ouderdom. De actrice maakte in de jaren zestig carrière als musicalster en brak internationaal door toen ze in 1966 de rol van luitenant Nyota Uhura kreeg in Star Trek. Nichols vertolkte de rol in de originele Star Trek serie van 1966 tot 1969, toen werd de serie stopgezet.

Nichols schreef met haar rol in Star Trek geschiedenis door als zwarte vrouw een hoofdrol in een grote Amerikaanse televisieserie te vertolken. In haar rol zat ze jarenlang naast andere hoofdrolspelers als Captain Kirk (William Shatner) en Spock (Leonard Nimoy) op de brug van het ruimteschip Enterprise. Een hoofdrol in een grote serie als Star Trek was voor een zwarte vrouw zeer ongebruikelijk in de jaren zestig, toen rassensegregatie nog volop aanwezig was. Nichols wist met haar rol andere zwarte vrouwen te inspireren ook te gaan acteren.

Toen Nichols na het eerste seizoen de rol in Star Trek wilde opgeven om terug te keren naar de musicalwereld, was het niemand minder dan Martin Luther King die haar overtuigde om de rol te blijven spelen. King was een Trekkie en Nichols vertelde in meerdere interviews dat hij haar tijdens een ontmoeting overtuigde om de rol van Uhura te blijven vertolken.

De rol van Nichols zorgde later in de serie voor veel controverse toen ze medeacteur William Shatner zoende op beeld. De kus van Nyota Uhura en Captain Kirk was niet de eerste kus tussen een zwarte vrouw en een witte man op televisie in de VS, maar het was voor het eerst dat dit in een grote serie als Star Trek gebeurde. Dat maakte veel los in 1968.

Nadat de serie in 1969 eindigde, speelde Nichols nog in verschillende films en series. Zo was ze te zien in de serie Heroes en keerde ze meerdere malen terug in Star Trek-spin-offs. Ze speelde in meerdere Star Trek-films die na de eerste serie verschenen en ook deed ze werk als stemacteur voor geanimeerde series in het Star Trek-universum.

Naast haar werk als actrice werkte Nichols ook samen met NASA. Voor het ruimteagentschap nam ze filmpjes op om meer mensen van kleur en vrouwen aan te moedigen om astronaut te worden. Volgens NASA legde Nichols het grondwerk voor mensen van kleur die nu bij NASA als astronaut werken.