Community Update

Fotografie & Video Meeting in de Biesbosch

Gathering of Tweakers bestaat uit tal van grote en kleinere community's van gebruikers rond tal van onderwerpen. Sommige zijn heel actief, andere minder, sommigen spreken elkaar alleen online, anderen spreken ook away from keyboard af. In die laatste categorie vallen gebruikers van Fotografie & Video.

Om de zoveel tijd doen fotografieliefhebbers daar oproepen om met elkaar af te spreken. Vaak vinden die meetings natuurlijk plaats op plekken die zich ervoor lenen om mooie plaatjes te schieten. Naast de gezelligheid en de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen, is het natuurlijk ook leuk om de resultaten van de dag na afloop met elkaar te delen.

Op 21 augustus troffen de fotografen elkaar in de Biesbosch, een plek met meer dan genoeg onderwerpen om de lens op te richten. De Meeting F&V in de Biesbosch leverde dan ook een flinke lading mooie foto's op. Wie interesse heeft om af en toe mee te gaan, kan het topic Foto & Video Workflow in de gaten houden voor komende oproepen.

[21 augustus] Meeting F&V in de Biesbosch

[Verzamel] Meeting F&V in de Biesbosch

V&A-oplichter in de kraag gevat na achtervolging

Fraudeurs proberen op handelsplatforms hun slag te slaan en helaas vinden ook op V&A sporadisch dergelijke pogingen plaats. Een beruchte vorm is driehoeksfraude. Hierbij biedt de fraudeur een product aan, maar koopt zelf ook een product bij een derde voor hetzelfde bedrag. Hij laat de gedupeerde koper van zijn nepaanbod het geld overmaken aan de derde, nietsvermoedende partij. Die krijgt daar dus netjes voor betaald waarna de fraudeur het door hem gekochte product verkrijgt zonder betaald te hebben.

Dat gebeurde onlangs op V&A met een aanbod van videokaarten, waarmee een bedrag van 1500 euro was gemoeid. User bazzer kreeg het geld op zijn rekening en maakte een afspraak met de koper om de videokaart af te geven. Voordat die afspraak plaatsvond, kreeg hij bericht van Tweakers dat de oplichter geblokkeerd was wegens fraude. Hij kreeg daarvan de bevestiging bij de persoon wiens geld hij had ontvangen.

Daarop lichtte hij de politie in. Als de crimineel zou komen, moest hij de politie inseinen, zo werd afgesproken. Die verscheen na lang wachten inderdaad, maar vertrok ook weer snel. Bazzer was ondertussen in zijn auto gestapt. Bazzer: "Uiteindelijk kwam ik achter de oplichter en hij had direct door dat ik hem achtervolgde. In de tussentijd had ik contact met de politie en die kwam mij tegemoetrijden, telkens locatie doorgegeven en uiteindelijk is de oplichter klemgereden door twee politieauto's."

V&A Feedback - Oplichting?

Tips over veilig handelen op platforms vind je in het topic Over: (Veilig) tweedehands handelen.

Mocht je onverhoopt toch slachtoffer van fraude worden, dan vind je advies over de te nemen stappen in How to - Help! Ik ben opgelicht!!

Tweakblogs

Zega Mame Gear - De ultieme Sega Game Gear? door nexhil User nexhil is de gelukkige eigenaar van een Game Gear, de draagbare gameconsole met kleurenscherm uit de jaren negentig van Sega. Het ding begint inmiddels slijtage te vertonen, maar modden kon de user toch ook niet over zijn hart verkrijgen. Daarom ging hij voor een Zega Mame Gear, een pcb met een moderne lcd die met een Raspberry Pi te combineren is. Hij kocht maar meteen de kant-en-klare console met dat pcb, met transparante behuizing, om te kijken of de nieuweling zijn oude game-ervaring met de Game Gear kon evenaren. Na aanvankelijk enthousiasme miste hij toch iets. "De Zega Mame Gear lijkt de allercoolste portable die ik heb gehad tot nu toe, maar voor mij zit er geen gevoel in. Zielloos om het zo te zeggen. Er komen geen cartridges meer aan te pas", aldus nexhill.

smd macro bord soldeeravontuur door Nutral Nutral had al verschillende kleine projecten achter de rug voor het maken of aanpassen van mechanische toetsenborden, met wisselend succes. Dit keer besloot hij eens te werken aan een compacte DMQ-spinpad, een smd-ontwerp waarmee hij kon oefenen met het solderen van kleine onderdelen. Het maken bleek een heel gepriegel en een leerzame ervaring, maar het resultaat mag er zeker zijn.

Op het forum bleek sport opnieuw populair, met de gebruikelijke F1- en voetbaltopics in dit rijtje, aangevuld met die voor de Olympische Spelen. Opvallend is dat het Xbox Series-forumonderdeel in de lijst voorkomt, maar dat voor de PS5 niet. Verder werd er, niet geheel verwonderlijk, veel gediscussieerd over ontwikkelingen op de huizenmarkt.

Uitgelichte topics

A je to!

Veel tweakers houden niet alleen van klooien met elektronica, maar doen dat ook graag met andere spullen en gereedschap in huis. Voor hen is er een topic om hun bouwsels aan medetweakers te tonen. "Tafels, stoelen, complete huisrenovaties of wat dacht je van iets simpels als het vervangen van een dop op de deksel van een pan? You name it, er is hier wel een plek voor."

[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic

Gamen, jarennegentigstijl

Veel gebruikers van het eerste uur worden ook al een jaartje ouder en wat je dan vaak ziet, is dat nostalgische gevoelens opkomen. Oftewel: gamen was vroeger veel leuker en beter. En wat is dan aangenamer dan even terugkeren in de tijd met een game-pc uit den ouden doosch. In dit topic lees je waar je op moet letten als je aan de slag wilt met zo'n oude gamebak.

Het grote Retro Game PC topic

Simpele toegang tot je media met Plex

Plex is eind 2007 begonnen als Osxbmc, een fork van XBMC, dat inmiddels Kodi heet. Het platform is al lang niet meer alleen voor macOS X en inmiddels is het zo populair dat Plex Inc. tot een bedrijf met meer dan honderd mensen is uitgegroeid. Plex bestaat onder andere uit de Plex Media Server en clientsoftware, waarmee jij en je vrienden overal toegang kunnen krijgen tot je films, series en muziek. Informatie over de zeer uitgebreide mogelijkheden vind je in dit topic.

[Ervaringen] Plex - Deel 3

Robotmaaiers

Je hoeft je anno 2021 echt niet meer te schamen voor je robotgrasmaaier en Femme deed dat in 2015 al niet. Toen begon hij dit topic om ervaringen uit te wisselen en de verschillende modellen te bespreken. Sindsdien is het aanbod uitgebreid en hebben de robotmaaiers meer mogelijkheden. Je kunt hier dus discussiëren over de maaiers van Robomow, Worx, Gardena, Bosch, Husqvarna en de andere merken, en over diefstalbeveiliging, maaifrequenties, begrenzingen, laadstations enzovoort.

Robotmaaiers