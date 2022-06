Community Update

Het is alweer even geleden, maar we willen er toch nog even op terugkijken; vorige maand vond de Meet-up Privacy & Security plaats, waarbij zowel fysiek als digitaal een hoop tweakers aanwezig waren, bijna 180 in totaal. In de digitale chat werd ook gezellig gekletst, zelfs nog lang nadat het programma ten einde was. Fysiek konden tweakers elkaar eindelijk weer even ontmoeten. Door de nieuwe coronamaatregelen laat de volgende fysieke meeting wellicht weer even op zich wachten. Om dezelfde reden moest de abodag van dit jaar helaas op het laatste moment worden afgelast. Hopelijk kan zoiets begin volgend jaar wel weer gewoon doorgang vinden.

Als je de afgelopen Meet-up Privacy & Security hebt gemist, kun je die hier terugkijken.

Cadeau voor ernstig zieke Nokia-liefhebber

Halverwege november kregen we via info@tweakers een opvallend verzoek: of we tegen een mooie prijs een Nokia XR20 konden aanbieden, aangezien we die vast als testtoestel zouden hebben. Normaal gesproken zouden we hier niet op ingaan, maar dit keer was dat anders. Het verzoek kwam van Anika, van wie haar man, Kerwin, een ernstige vorm van kanker heeft: neuro-endocriene carcinomen. Deze nec's zijn kwaadaardige tumoren die overal in het lichaam kunnen voorkomen en die meestal snel groeien. Kerwin werd net 34 jaar en had een zoontje van tweeënhalf toen hij dit drie jaar geleden te horen kreeg. De vooruitzichten waren en zijn ronduit slecht; het is al een wonder dat Kerwin nog leeft. Het jonge gezin blijft strijden en heeft nu de hoop gevestigd op een experimenteel gepersonaliseerd vaccin. De volledige behandeling daarvan kost echter 89.000 euro. De familie is daarvoor aan het sparen en heeft een crowdfundingcampagne opgezet.

"Mijn man heeft altijd Nokia-telefoons gehad. En zijn huidige telefoon kan echt niet meer. Hij moet bellen met oortjes in, want zijn speaker is stuk en zijn scherm valt bijna niet meer doorheen te kijken", zo begon Anika's verzoek. Samen met familie en vrienden zouden ze tot een mooi bedrag kunnen komen om de Nokia van ons over te nemen om deze voor zijn verjaardag eind november te kunnen geven.

De eerste vraag die we ons stelden was: hebben we dat toestel wel? Achter het komen en gaan van alle testproducten zit een logistieke keten. In dit geval bleek uit onze gegevens dat we de Nokia wel hadden gehad, maar niet meer hadden liggen. We konden ook niet traceren wanneer het toestel geretourneerd was, in tegenstelling tot een reeks andere Nokia's. Na wat speurwerk sprak smartphoneredacteur Friso het verlossende: "We 've got it"; de desbetreffende XR20 was terecht. Hij nam contact op met het pr-bureau van HMD, de fabrikant van Nokia, met de vraag of we de smartphone mochten weggeven. Dat vond het bedrijf een goed idee. De Nokia kon op de bus.

Anika sprak haar grote dankbaarheid uit en stuurde een hartverwarmende foto van Kerwins blijdschap bij ontvangst. "Het digitale contact met de 'buitenwereld' wordt in onze situatie nog belangrijker en dat hij zonder tussen de barsten door te kijken het nieuws kan lezen op een groter scherm, was ook een verademing. Haha."

Wij zijn vooral blij dat we dit voor Anika en Kerwin hebben kunnen doen en bedanken HMD, dat dit heeft mogelijk gemaakt

Tuinieren 101

Onder het motto 'het is weer eens wat anders' is er op Gathering of Tweakers een topic Kruiden- en moestuin.....hoe moet dat? Dat tweakers ook op dit gebied, buiten technologie om, inventief zijn, bewijst Skyaero. Hij zit bij een tuindersvereniging en laat het ingenieuze maakproces van zijn moestuinen zien, gebaseerd op de 'no dig'-methode, wat inhoudt dat je niet mag spitten. ''Spitten (of op een iets groter stuk land harrowing/cultivating/subsoiling/plowing) brengt de gezonde onderlaag naar de bovenkant, die daardoor uitdroogt en verschraalt. Bij 'no-dig' laat je de onderlaag met rust, maar geef je deze wel voedingsstoffen.''

Skyaero heeft gebruikgemaakt van karton om het gras en onkruid te smoren, en deed daarbovenop pure compost. ''De planten gaan dan ook de pure compost in. Lijkt tot dusver ook prima te werken.'' Om de compost bij elkaar te houden, heeft hij ook nog eens bedden van hout gemaakt. In het Community Update-topic vertelt Skyaero in meer detail over het hele tuinierproces. Mocht je zelf trouwens nog suggesties/ideeën hebben voor toekomstige Community Update-artikelen, dan kun je die ook in dat topic kwijt

Bandenwarmers rc-auto

F1-fan memphis heeft een project gedeeld waarin hij bandenwarmers voor zijn 1:10-rc-F1-wagen maakt. Want, zo zegt hij, als hij met zijn auto wil scheuren op een indoor racebaantje, moeten de banden daarvoor goed geschikt zijn. Voor de beste grip moeten de banden goed verwarmd worden, aldus memphis, en aangezien hij daarvoor geen kant-en-klare oplossing had klaarliggen, moest hij zelf aan de noeste arbeid om bandenwarmers te fabriceren. ''De simpele keuze was 5W-weerstanden die door hun formaat en temperatuur prima te gebruiken zijn. Met nog een Chinese temperatuurcontroller die lag te verstoffen, werd het plan werkelijkheid.'' Het hele proces beschrijft hij in zijn eigen topic.

Tweakblogs

Efficiency tests van 12V adapters (voor zuinige servers) door mrmrmr Te midden van alle energieheisa is het extra logisch dat steeds meer serverbouwers het zo zuinig mogelijk willen aanpakken. Voor de moeilijke keus welke 12V-adapter je voor je zuinige server nodig hebt, helpt gebruiker mrmrmr een handje. Hij legt duidelijk, uitgebreid en onderbouwd uit welke voedingen het zuinigst zijn op basis het aantal watts dat je nodig hebt. Meer over dit onderwerp vind je in het Grote zuinige servertopic.

Switch OLED binnenstebuiten gehaald: wat leren we uit de eerste teardowns? door JackAvery Gebruiker JackAvery heeft in een tweedelige serie uitgebreid de binnenkant van de nieuwe oledversie van de Nintendo Switch onder de loep genomen. Hij heeft zelf weliswaar geen console uit elkaar gehaald, maar door informatie van diverse teardownvideo's op een rijtje te zetten, heeft hij een handig overzichtje gemaakt van de veranderingen van de Switch Oled ten opzichte van het origineel én de revisie uit 2019. Alles komt naar voren: de soc, het ram, het moederbord, de shroud, noem maar op. Hieruit werd duidelijk dat niet alleen de kickstand en het scherm veranderingen hebben ondergaan, zoals velen wellicht zouden denken. Nintendo Switch-vergelijking, bron: Austin Evans

Statistieken

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het forum Hoogste gemiddelde reactiescores op de frontpage TheVivaldi

PeacekeeperNL

CH4OS

Rooieduvel

The Zep Man

GekkePrutser

batjes

Donstil

tmontforts

Ronald TheVivaldi

Tintel

batjes

The Zep Man

SuperDre

AmigaWolf

bbob

GekkePrutser

CH4OS

WhatsappHack Wolfos

hackerhater

Finraziel

Carlos0_0

Vayra

kiang

DigitalExorcist

Ghost babel

Vizzie

JDx Visca

Ngangatar

Jaapio

Donstil

knakworst

Number10

Pelox2002

Hackus

Wolly

Mooyal wildhagen

Balance

Hans1990

JackAvery

robcoenen

sprankel

Bliksem B

Werelds

Umbrah

Croga

Gathering of Tweakers

De torenhoge prijsstijgingen op de energiemarkt kunnen ook op het forum op veel discussie rekenen, zoals te zien is aan het populaire topic aldaar. Verder houdt FUT net als vorige jaren FIFA-spelers op het forum volledig in zijn greep. Ook de gevestigde orde is weer van de partij, met de topics over corona, cryptocurrency, de huizenmarkt en de F1.

Uitgelichte topics

Lopen tot je een ons weegt

Je verwacht het misschien niet, maar veel tweakers zijn ook nog eens hartstikke sportief. In dit topic kun je terecht voor tips, ervaringen en vragen over van alles: ''Van trainingsschema tot voedingswijzer en van blessureleed tot wedstrijduitslag.'' De perfecte plek als je al helemaal into hardlopen bent, maar ook als je nog wat motivatie nodig hebt.

Hardlopen - deel 9

Alles over netwerkapparatuur van Ubiquiti

Ubiquiti is leverancier van onder andere routers, switches, voip-telefonie en accesspoints. Door alle verschillende versies die Ubiquiti aanbiedt van deze productcategorieën, is het misschien lastig om erachter te komen welke precies bij jouw eisen passen. In de openingspost van dit topic worden de meestgestelde vragen al behandeld, maar voor meer informatie en ervaringen van andere tweakers is het aan te bevelen om dit topic eens te bekijken.

[Ubiquiti-Netwerkapparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 4

Smarthomesysteem voor echte tweakers

Met de Zigbee-gateway deCONZ kun je apparaten van Zigbee van verschillende fabrikanten aansturen door middel van de webapp Phoscon. Hiermee kun je dus je smarthomeapparaten in een cluster bedienen. In dit topic kun je met andere deCONZ-eigenaren discussiëren over hoe je het meest uit je set-up kunt halen.

deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik

Elektrische-autogekte

Auto's blijven een populair onderwerp op het forum, vooral als ze ook nog eens elektrisch zijn. De Kia e-Niro is klaarblijkelijk een van de populairste auto's, want in dit topic kletsen autofans heel wat af. Onder meer ervaringen, nieuwe software-updates en, hoe kan het ook anders, tweaks voor aan de Kia worden hier in geuren en kleuren besproken.

Het grote Kia e-Niro topic