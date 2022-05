Voor wie dat nog niet gedaan had: blokkeer woensdagavond 30 september, 18:00 tot 22:00 uur in je agenda, want dan vindt de digitale Tweakers Meet-up Smarthome plaats. Je krijgt dan de kans om niemand minder dan Tweakers-oprichter Femme Taken te horen vertellen over de bouw van zijn eigen slimste huis van de Achterhoek. Daarnaast zijn er interessante sessies van onder andere IKEA, Homey en AVM, en een presentatie van Paulus Schoutsen. Hij is oprichter van Home Assistant, een van de populairste softwareplatforms voor smarthomebesturing.

Meer informatie over de Meet-Up Smarthome 2020 vind je hier en op deze pagina kun je je registreren met een gratis ticket.

Buildlog: Mega Desk

User Teknoman19 was naar de film 'Batman v Superman' aan het kijken toen zijn oog viel op Batmans enorme set-up met zes grote schermen en bedieningspanelen. Een nieuw idee voor een pc-build was geboren. Enthousiast ging hij aan de slag met ontwerpen en knutselen met karton en plexiglas. De ideeën stapelden zich op en Teknoman19 kwam erachter dat het geheel een flinke uitdaging met even flinke kosten zou worden.

Hij liet zich niet uit het veld slaan, waarbij hielp dat hij werkt als laser operator, met grote lasers tot en met 150 watt. We zijn inmiddels meer dan een maand verder en de tweaker heeft zijn build nog niet af, maar hij heeft flink doorgewerkt en gelukkig voor ons al het werk gedocumenteerd met foto's en beschrijvingen. In dit topic kun je de vorderingen van de enorme Mega Desk-pc volgen

[CiP] Extreme en grote PC desk build. "MEGA-DESK" !!!

Oh ja, intussen werkt Teknoman19 ook nog aan een op afstand bestuurbare replica van KITT van Knight Rider.

Uitgelichte Tweakblogs

Corsa sim-rig bouwen... door Aapje In de vorige Community Update hadden we een Seat Ibiza die tot racesimulator was omgebouwd en in de slaapkamer terechtkwam. Blijkbaar is het een ding om oude auto's zo een nieuw leven te geven, want Aapje voert een vergelijkbaar plan uit, maar dan met een Opel Assetto Corsa. Na het grotendeels demonteren van de auto, op het dashboard, het stuur en de pedalen na, sloot hij het geheel aan op een pc en een scherm, maar nog was de tweaker niet tevreden. Wat ontbrak was dat de tellerbak niet werkte. Dat bleek met een Arduino op te lossen.

Nieuwe Commodore 64 Cartridge door chaozz chaozz hebben we hier vaker voorbij zien komen. Hij heeft een voorliefde voor retrogaming en bespreekt bijvoorbeeld regelmatig onderwerpen rond de Commodore 64. Hij meldt dat de Commodore 64 nog een levendige fanbase heeft, wat zou blijken uit het feit dat er nog steeds moderne accessoires worden ontwikkeld voor de bijna veertig jaar oude computer, zoals wifiadapters, joystickswitchers en SD-kaartlezers. "Vooral alternatieven voor de pijnlijk langzame 1541-diskdrive zijn favoriet, bewijzen producten als de SD2IEC, UK1541, Pi1541 en 1541 Ultimate II+. Al deze alternatieven gebruiken echter nog steeds het langzame seriële protocol dat de originele 1541 ook gebruikt. Nu is er een cartridge met een andere insteek en deze belooft games zonder laadtijden te kunnen starten. Dit is de BackBit."

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Leuk is dat het topic met de prachtige foto's van een eekhoorn, gemaakt door Nomad, gewaardeerd werd met 24 duimpjes. De foto's staan in het Showcase-topic van Foto en Video Media.

Opnieuw blijkt dat Formule 1 enorm populair is, maar het topic over Microsoft Flight Simulator 2020 blijkt nog net wat populairder dan de afzonderlijke F1-topics. Ook het topic over corona in Nederland en België is om begrijpelijke redenen terug in de top tien.

Uitgelichte topics

Je kon er in de afgelopen twee weken niet omheen. Nvidia heeft de RTX 3080 en RTX 3090 geïntroduceerd en de reviews tonen aan dat de prestaties flink verbeterd zijn ten opzichte van de voorgaande generaties videokaarten. Geen wonder dat de belangstelling voor de producten groot is. Zo groot, dat er bij lange na niet genoeg voorraad is. Mocht je op zoek zijn naar de kaart en bij willen houden hoe het staat met de voorraad, dan is het raadzaam dit topic in de gaten te houden.

ZT][NVIDIA GeForce RTX 30XX] Levertijden & Prijzen

Wat voor de RTX 30XX-videokaarten geldt, geldt eigenlijk ook voor de PlayStation 5. De next-genconsole maakt gamen op een hogere resolutie en met meer detail mogelijk dan de huidige generatie consoles en gamers staan te popelen om met de PS5 aan de gang te gaan, maar dan moeten ze er wel een kunnen bemachtigen. De problemen met het plaatsen van preorders waren zo groot, dat Sony zich genoodzaakt zag zijn verontschuldigingen aan te bieden. De PS5 komt half november beschikbaar.

[PS5] Pre-order, levertijden en prijzen topic

En wat voor de RTX 30XX-videokaarten en PlayStation 5 geldt, geldt eigenlijk ook voor de Xbox Series. Het kunnen plaatsen van preorders ging deze week live en binnen korte tijd was de hele eerste lichting vergeven. De vraag is in hoeverre de leverbaarheid verbetert naarmate de daadwerkelijke beschikbaarheidsdatum van 10 november dichterbij komt.

[XSX / XSS] Pre-order, levering en prijzen topic

Apple kondigde vorige week de nieuwe Watch Series 6 aan. De wearable biedt onder andere een bloedzuurstofmeter met optische sensors aan de achterkant. De S6-soc in de Watch Series 6 is een dualcore gebaseerd op de A13 Bionic-soc en is twintig procent sneller dan de S5-soc. Bovendien is er de U1-ultrawidebandchip. De Series 6 kost 429 euro en 529 euro voor de versie met mobiel internet. Wil je weten wat je medetweakers ervan vinden? Volg dan dit topic.

[Apple Watch Series 6] Ervaringen en discussie