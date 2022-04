Community Update

2020 was een bizar jaar als het aankwam op evenementen. Voor het eerst hebben we grootschalige digitale evenementen georganiseerd. En naar jullie tevredenheid, want ongeveer zeventig procent gaf aan dat het digitale concept van de Meet-ups nog beter in de smaak valt dan het offline evenement. Als de overheidsmaatregelen het toelaten, hebben we in 2021 een mooie mix van digitale en fysieke evenementen voor jullie in petto.

Digitale Meet-up AI

Zo hebben we voor 11 februari een digitale Meet-up AI in de planning. "Software is eating the world, artificial intelligence is eating software.’’ Deze quote zegt het al. Artificial intelligence is overal en iedereen maakt er, bewust of onbewust, gebruik van. Maar waar staan we nu? Tijdens de Meet-up Artificial Intelligence nemen we een duik in de onbegrensde wereld van kunstmatige intelligentie, machine- en deep learning en computerwetenschappen.

Digitale Developers Summit 2021

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar afgelopen februari kwamen we nog met honderden developers bijeen in DeFabrique in Utrecht. Geen vraag was te gek op deze dag. Van existentieel (‘Zijn we als mensen alleen in dit universum?’) tot hands-on (‘Hoe bouw ik een machinelearningmodel met TensorFlow en Go?’). Is het realistisch om dat in februari 2021 weer te doen? Nee is daarop ons antwoord en daarom organiseren we in het komende jaar een digitale summit. Hoe we dit precies gaan insteken, weten we nog niet en de exacte datum is ook nog onbekend, maar het digitale evenement vindt hoe dan ook in mei plaats. Houd de site dus goed in de gaten.

NES van lego met Raspberry Pi

Nintendo en lego zijn geen vreemden van elkaar. Zo zullen velen deze kerst een legoset aantreffen onder de boom of al zo'n set met eventuele uitbreidingen in huis hebben om eigen Super Mario-omgevingen te kunnen maken. Fans van de NES komen eveneens aan hun trekken, want er is ook een officiële set met een kleine NES met beeldbuis van lego. Misschien heeft deze set user paulvmontfort geïnspireerd om het een slagje groter aan te pakken. Hij ontwierp een NES van lego op ware grootte met ruimte voor een Raspberry Pi, kabels en andere elektronica. En natuurlijk draait daar dan RetroPie op. De 3d-tekeningen heeft hij vrijgegeven, zodat iedereen er zelf een kan maken.

Controle over controllers

User BoomSlang heeft een flinke verzameling controllers van consoles. Zoveel, dat netjes opbergen lastig is. Gelukkig vond hij een oplossing in de vorm van een houder met twintig vakjes, mooi transparant, zodat je kunt zien welke controller waar zit. Het zijn nog niet genoeg opbergvakken zo te zien, maar het is een begin. Heb je zelf een mooie techverzameling of ken je een tweaker met een collectie interessante tech, laat het weten via dit topic.

Arcade Gaming @ Home door sys64738 Tweakers kent een actieve community van muzikanten. Zo hadden we nog niet zo lang geleden een interview met drum 'n' bass-producer kaos001. Bij Film, TV & Muziek vind je de nodige topics over techno, drum 'n' bass, metal, produceren en dj'en. Elazz heeft zich in de coronaperiode van meer thuiszitten toegelegd op het maken van raptracks. Naast het spitten van rhymes heeft dit hem veel geleerd over de werking van allerlei technieken en hoe die met elkaar samenkomen. Hij meldt dat hij voor albums onder andere gebruikmaakt van Audacity, Logitech Blue Yeti X, Adobe Audition, Premiere Pro, Fiverr.com en musicvid. Hij heeft inmiddels drie tracks gemaakt.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als ze gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Top 10 karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het forum Hoogste gemiddelde reactiescores op de frontpage Uszka

supersnathan94

pclinde

Djarune

The Zep Man

Jolke

Mexel

linksquest

I8pp

VECTOR ® supersnathan94

M3m30

Blokker_1999

bbob1970

K-aroq

SuperDre

Retrospect

TheVivaldi

The Zep Man

kodak TWyk

Retrospect

snefkens

andreetje

m1999

Finraziel

Daemonicus

Recon24

Myaimistrue

Ruw ER Virtuozzo

MikeyMan

Uszka

Hackus

Drardollan

LZ86

YakuzA

DaniëlWW2

Hydra

Rivanov Balance

bertware

pBook

Arnoud Engelfriet

Snow_King

Santee

procyon

Trousercough

wildhagen

Earry

Gathering of Tweakers

Uitgelichte topics

Oude audio

Grote luidsprekers van hout, boomboxen, audiotaperecorders, grote draaitafels, vintageversterkers: sommigen zweren erbij vanwege het design en de 'warme sound', anderen moeten er niets van hebben. In dit topic discussiëren tweakers over de voor- en nadelen, over de zaken waar je tegenaan loopt, en over de retroapparaten die je moet hebben en welke je links moet laten liggen.

Gebruik je nog vintage-audioapparatuur?

Pc bouwen en upgraden

Iedereen hier op Tweakers bouwt regelmatig zijn eigen pc, toch? Nou, vermoedelijk valt daar wel wat op af te dingen. Waarschijnlijk hebben velen wel de wens een eigen systeem in elkaar te zetten, maar lopen ze tegen de nodige zaken aan. Dit topic helpt je op weg met antwoorden op tal van vragen en tips over waar je op moet letten. Je kunt het topic ook aanraden aan vrienden en kennissen die willen starten met systeembouwen.

[Guide] Geschikte Onderdelen Kiezen

Beter ethernet

Tuurlijk, wifi wordt steeds makkelijker en beter, maar tegelijkertijd nemen steeds meer mensen binnen huishoudens grotere hoeveelheden bandbreedte voor hun rekening en wil je voor sommige apparaten een goede, stabiele verbinding; denk aan smarthome. Kortom, kabels blijven van belang. Als de kwaliteit van je bekabelde verbinding tegenvalt, kan dat aan tal van zaken liggen. In dit topic vind je meer informatie.

Pas op voor slechte/inferieure netwerkkabels

Cybersoap

Wat in januari 2018 begon als een vreemd interview op Nieuwsuur met een mevrouw die zich voordeed als hacker, ontaardde in een jarenlange soap. Dit topic begon ook met een korte mededeling van een gebruiker met gefronste wenkbrauwen naar aanleiding van dat interview. Je kunt er nu bijhouden welke nieuwe afleveringen er in de soap verschijnen, want er komen nog regelmatig nieuwe onthullingen rond de cybercharlatan.

Cybercharlatan Rijbroek en het Sanderink-bedrijvenimperium