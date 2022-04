Community-Update

Leuk nieuws voor de community dat je misschien hebt gemist, want het stond enigszins aan het eind van een .plan: een langverwachte functie komt eraan: 2FA oftewel tweefactorauthenticatie. We hebben de extra authenticatiestap op basis van time-based one-time passwords grotendeels gereed, maar moeten nog wat werk verrichten aan het kunnen herstellen van je account voor als je geen toegang meer hebt tot je totp. Hoe dan ook, deze maand hopen we te kunnen releasen voor gebruik.

We hebben jullie in de afgelopen weken enkele keren om hulp gevraagd, onder andere voor feedback over het karmasysteem en over frontpagewijzigingen. We snappen dat niet iedereen altijd zin heeft in dit soort onderzoeken. Dat is des te meer reden om ook langs deze weg onze waardering uit te spreken voor jullie bereidheid om te helpen en mee te denken over eventuele wijzigingen aan de site. Dus voor wie heeft deelgenomen: dank!

Discord

Tweakers is een groot platform om informatie over tech en andere onderwerpen te delen, en traditiegetrouw gebeurt dit bij artikelen en op het forum. We zijn echter ook aanwezig op Discord. Hier kun je direct babbelen met je medetweakers over alle zaken die ons bezighouden. Perfect om de laatste loodjes van de lock-down en avondklok door te komen. We zitten inmiddels op meer dan 6500 aanwezigen en wellicht lijkt het je leuk om eens aan te schuiven bij Tweakers Discord. Dat kan via deze link.

Dev Summit

Nog een korte mededeling voor de ontwikkelaars onder jullie. We hebben al enkele keren een Dev Summit georganiseerd en dit jaar zal deze uiteraard online plaatsvinden, en wel begin juni. De gezelligheid en informatiedichtheid zal er niet minder om zijn, want dat de bijeenkomsten leuk en interessant zijn, zal iedereen die er in het verleden bij was, beamen. De eerste sprekers zijn bekend en meer informatie volgt op deze pagina.

Virtuele replica van breadboardcomputer

SimulIDE is een realtime simulator van elektronische circuits waarmee je naar hartenlust kunt experimenteren. User kitao gebruikte hem om een virtuele replica van Ben Eaters breadboardcomputer te maken. "Virtueel gaat wel een stuk trager uiteraard dan met echte hardware. Daar staat tegenover dat virtueel er zonder al te veel uitbreidingen een tamelijk stukje meer output, displays, bij kon worden geplaatst dan in het origineel", aldus kitao. Interesse gewekt? In het Grote Breadboard-topic van Vuikie vind je hier veel meer over.

Corsair 900D-casemod

SmokeyTheBandit pakte na heel wat jaartjes zijn oude hobby op: casemodden. Hij wist een Corsair 900D in goede staat te bemachtigen en paste deze flink aan. Zo bouwde hij naar eigen zeggen een frankensteinset-up van hardtubing en slangen. "Dit heb ik bewust gedaan, zodat ik makkelijk van cpu kan wisselen zonder het drama van het los moeten halen van alle tubing. Zijn uiteindelijke systeem bevatte de volgende onderdelen:

Coolermaster vertical gpu-kit V2 (helemaal moeten aanpassen, want dat past normaal niet in deze kast)

Corsair Commander Pro

Corsair RGB Hub (2x)

Corsair LL120 4x

Corsair LL140 3x

Treibwerk Feser TK-122-radiatorventilators

HW Labs Blackice 360 GTX-radiator

2x D5-pompset-up + XSPC-top

Custom made spanningsregulator voor de D5-pompen (spanning @ 3v-5v-7v-10v-12v)

EK Velocity AM4

30cm-reservoir

13mm-Alpacool Tubing

Bitspower/Corsair/Alphacool-fittingen

Tweakblogs

DLSS en een nieuw Switch model: de potentiële impact op games voor een hybride console door JackAvery Komt er een nieuwe Nintendo Switch en krijgt deze zoals geruchten voorspellen een Nvidia-soc met DLSS-ondersteuning? JackAvery gaat er even van uit dat dit klopt, bespreekt kort wat Deep Learning Super Sampling ook alweer is en analyseert wat dit gaat betekenen voor Switch-games. "Die games hebben opnieuw het grote voordeel dat het vanaf het begin van development mogelijk is om rekening te houden met de implementatie van DLSS. Idealiter kan men docked games renderen tussen 720 en 1080p en deze dan upscalen naar resoluties tussen 1440p en 4k."

Project qnap.zip door Koffie Koffie had in aanvulling op een zelfbouw-nas nog een QNAP TS-869L staan als local backup to disk-systeem. De QNAP had zo nog een plekje in de Koffie's 4U-serverkast, maar stond er volgens de user 'wat lullig bij'. Oftewel, tijd voor project qnap.zip: het ombouwen van de nas naar een 19"-systeem. De nieuwe huisvesting werd gevonden in de vorm van een Supermicro 1U-server. In zijn Tweakblog beschrijft de user het demonteren en weer opbouwen van de door hen genoemde 'frankenstein-nas' (wat is dat toch met tweakers en Frankenstein?). Zou de operatie slagen?

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als ze gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Top 10 karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het forum Hoogste gemiddelde reactiescores op de frontpage Blokker_1999

TeleTabNL

Rooieduvel

pclinde

kodak

The Zep Man

CAPSLOCK2000

TheVivaldi

wildhagen

snefkens TheVivaldi

Blokker_1999

kodak

The Zep Man

bzzzt

k995

supersnathan94

bbob1970

SuperDre

bytemaster460 Blokker_1999

OxWax

J_van_Ekris

biggydeen2

A87

bzzzt

onetime

Andros

MerijnB

fapkonijntje hoevenpe

Rubbergrover1

t_captain

YakuzA

Señor Sjon

Visca

fRiEtJeSaTe

Virtuozzo

Jasphur

Uszka PeacekeeperNL

BeepBoop

Malarky

Richardus27

wildhagen

ApexAlpha

Gropah

bramv82

Snow_King

ikt

Gathering of Tweakers

In de lijst populairste topics zien we onder andere crypto, corona, voetbal en F1.

Uitgelichte topics

Maak back-ups!

Afgelopen woensdag, 31 maart, was het World Backup Day. Of dat nu een marketingding is of voortkomt uit een oprechte poging om het maken van back-ups op de agenda te zetten, het is en blijft belangrijk om regelmatig een back-up te maken. Op Gathering of Tweakers is al sinds 2009 het Thematopic: Backups. Hier vind je de nodige tips over het maken van back-ups, en hoe dan ook kun je voor informatie en vragen over hdd's, ssd's en nas-systemen terecht in Opslagtechnologie.

Thematopic: Backups

Hulp gevraagd voor bierkoeler

Studenten en bier, tja, wat moeten we erover zeggen? In ieder geval is te begrijpen dat ze, zeker met de hetere zomers In Nederland en België, een koel boven een lauw biertje prefereren. Elektronicastudent Derekboy2000 besloot het ontwikkelen van een bierkoeler als schoolproject uit te kiezen. Voor zijn koelbox met peltierelementen, heatsinks en ventilators met bijbehorende berekeningen kreeg hij een voldoende, maar toch rammelde het project volgens hem. Daarom wil hij een nieuw project starten op basis van een IKEA-tafeltje en waterkoeling. Hij roept daarvoor de hulp van de community in met vragen als 'Hoe groot moet de radiator zijn?' en 'Zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden in verband met waterkoeling?'

Een student zijn ambitieuze bierkoeler

Diy-alternatief voor modemrouter van provider

Wat begon als een topic van Hemmen uit 2015 over zijn project om een zelfbouw-all-in-one te maken voor Ziggo's Ubee, op basis van een pc'tje met PfSense, groeide uit tot een discussie van 72 pagina's over dit soort alternatieven. Je kunt hier terecht voor informatie over geschikte hardware, PfSense en OpenWRT, routing, bridging, firewalling en andere zaken die je tegenkomt als je zelf aan de slag gaat met alternatieven voor de routers die providers meeleveren met een internetabonnement.

Zelfbouwproject: Firewall / Router / AP

Crowdsourcing: de ontcijfering van de formatiedocumenten

We hebben allemaal de chaos rond de formatie kunnen volgen, die begon nadat notities op een A4'tje van de verkenner op een foto zichtbaar waren. Maar wat stond er nog meer op het velletje? DeNachtwacht besloot vorige week de hulp van de community in te roepen voor de ontcijfering. Uiteindelijk werden de stukken geopenbaard, maar de analyse van een derde document, dat witgelakt zou zijn, liep op niets uit. Interessant was het wel om tweakers zich over de kwestie te zien buigen.

"de notities" ontcijferen

Age of Empires IV

Microsoft kondigde in 2017 Age of Empires IV aan en daarna bleef het lang stil rond deze rts-game in de bekende franchise. Tot eind 2019, want toen kwam er een trailer met wat beelden. Op 10 april moeten dan eindelijk daadwerkelijk details over het spel verschijnen, waaronder over de beschavingen en de campagne. Ook toont Microsoft bij het Age of Empires: Fan Preview-evenement nieuwe gameplaybeelden. Nababbelen kan in dit topic.

[PC] Age of Empires IV