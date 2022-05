We zitten met zijn allen nu alweer een tijdje meer thuis dan voorheen. Voor de een is het een gruwel, voor de ander minder erg en veel mensen proberen er in ieder geval het beste van te maken en bijvoorbeeld aandacht te geven aan hobby's. Bij tweakers gaat het dan al gauw om doe-het-zelfelektronicaprojecten en in deze Community Update lichten we een mooi voorbeeld uit. Heb je zelf interessante projecten of ken je voorbeelden? Laat het ons weten.

Tweakers Digital Meet-up AI: deepfakes en GPT-3

Op 11 februari, vanaf 17:45 uur, vindt de Meet-up Artificial Intelligence digitaal plaats. Wie meer wil weten over de stand van zaken rond deep learning en machine-intelligentie, kan zich aanmelden. Op het programma staat onder andere een live demonstratie van deepfakes door Sezer Karaoglu van 3DUniversum, waarbij gebruik wordt gemaakt van de laatste stand van de technieken.

Daarnaast spreekt Bart Bussmann over taalmodel Generative Pretrained Transformer 3, oftewel GPT-3. Hij maakt met behulp van het taalmodel een podcastscript voor Alexander Klöpping en Ernst Pfauth, en zal vertellen over de impact en de toekomst van deze deeplearningtechnologie voor het genereren van 'menselijke' teksten.

Er zijn nog veel meer interessante sprekers bij de digitale Meet-Up AI. Het programma vind je hier en op deze pagina kun je ook gratis tickets voor het evenement aanvragen.

Plafondplanetarium met Raspberry Pi's

Menige tweaker kent hopelijk Eise Eisinga's planetarium in Franeker. De Fries bouwde dit planetarium tussen 1774 en 1781 in zijn woonkamer. demoor_orrery besloot een eigentijdse versie in zijn eigen plafond in te bouwen, niet op basis van een slingeruurwerk, maar door elke planeet van zijn eigen Raspberry Pi Zero W met stappenmotor te voorzien. demoor_orrery: "Mijn model is elektromechanisch; je kunt een willekeurige datum invoeren op een computer of telefoon en de planeten gaan vervolgens in constellatie. Daarnaast zijn er nog een paar extra opties voor de bediening." De 'karretjes' met de planeten verkrijgen hun stroom van de koperbanen waarmee ze verbonden zijn.

De user meldt dat het project nu af is en complex was omdat er verschillende disciplines in samenkomen, zoals elektronica, programmering, 3d-printen, hosting, houtbewerking, cnc-frezen, montage, grafisch design en astronomie. Hij belooft de software, bestanden en schema's gratis beschikbaar te stellen voor anderen die interesse hebben in de bouw van hun eigen planetarium.

Bureau-pc

Het inbouwen van pc's in tafelbladen is een vorm van casemodden waar sommige tweakers zich aan wagen. Het is een lastige klus, die wel een mooi resultaat kan opleveren. Scorpio_UT koos voor een relatief eenvoudige build en snel resultaat. Dankzij het raamwerk kreeg hij zo zicht op het binnenwerk vanaf het bureaublad en uiteraard mocht rgb-verlichting niet ontbreken.

Tweakblogs

Handheld uit 1978 door chaozz chaozz is een bekende Tweakblogger die zich onderscheidt met zijn besprekingen van retrohardware voor gaming. Aangezien hij gaat verhuizen, was het tijd om op te ruimen en oude dozen uit te pluizen. Zo kwam hij de Merlin weer tegen. chaozz: "Ik was alweer vergeten dat ik hem ooit had gekocht." De Merlin is een opvallende rode handheld met zes games die in 1978 verscheen. De user toont hoe het apparaat bijvoorbeeld boter-kaas-en-eieren met je kan spelen. Het systeem bevat een TMS1100-microcontroller van Texas Instruments en werd met meer dan vijf miljoen verkochte exemplaren een groot succes.

Measuring CO2/Temp/RH/Pressure with ESP8266 version 2 door Atomstar Atomstar had al een aantal ESP8266-bordjes met sensoren gemaakt om onder andere temperaturen en CO 2 -waarden te meten. Op GoT vroeg hij eind vorig jaar hulp bij het maken van een eigen pcb om de bordjes compacter te kunnen maken. Na wat experimenteren toont hij het resultaat en dit sensorbordje is niet alleen compacter, maar heeft ook een extra sensor om oververhitting te voorkomen en een modus voor diepe slaap om af te koelen.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als ze gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Gathering of Tweakers

In de lijst populairste topics zien we onder andere nog steeds de PlayStation 5 en de RTX 30-kaarten, vanwege de discussies over leveringen. Ook het coronavirustopic is nog altijd drukbezocht en opvallend is dat het topic over cryptocurrency zelfs twee keer voorkomt.

Uitgelichte topics

Hoe kom ik aan een RTX-3080?

Er zijn op dit moment tekorten van diverse producten doordat de chipproductie de vraag niet kan bijbenen. Met name bij de GeForce RTX 30-kaarten lijkt dit tot frustratie te leiden. In het levertijdentopic op GoT helpen tweakers elkaar om inzicht in te situatie te krijgen en vooral deze posting biedt goede informatie, met de stappen die je als koper kunt nemen, evenals deze spreadsheet die door gebruikers is opgesteld, met een overzicht van actuele prijzen en beschikbaarheid per webwinkel.

[ZT] [NVIDIA GeForce RTX 30XX] Levertijden & Prijzen

Dongle-hell

Nu USB-C en Thunderbolt steeds meer ingeburgerd raken, krijgen steeds meer consumenten te maken met deze connectiviteitstechnieken. Dan kan het zomaar voorkomen dat je bij een zoektocht naar een hub door de bomen het bos niet meer ziet. Dit topic staat in het Mac & software-deel van Apple Talk, maar is ook voor gebruikers van andere systemen met USB-C behulpzaam.

USB-C- en Thunderbolt 3-accessoires

Van WhatsApp naar...?

De nieuwe voorwaarden van WhatsApp zouden een exodus naar andere messagingapps teweeggebracht hebben. Onder sommige tweakers leeft het gevoel dat het goed zou zijn als meer mensen zouden overstappen naar andere apps vanwege vooral privacy en concurrentie, maar dat het moeite kost om vrienden en kennissen ervan te overtuigen het nieuwe platform te gaan gebruiken. Hier delen ze tips en bespreken ze welke alternatieven in aanmerking komen.

Privacyvriendelijk appen: je omgeving helpen overstappen

Nieuwe wearable, nieuwe kansen

Is de wearable nu de nieuwe techtrend of juist een wat kwakkelende productcategorie die maar niet echt wil doorbreken? Er blijven zo nu en dan in ieder geval nieuwe smartwatches verschijnen die aandacht krijgen vanwege hun specificaties en/of prijs. Zoals de Amazfit GTR2, die eind vorig jaar verschenen is in Nederland en België voor iets minder dan 160 euro. Maakt Huami's alternatief voor de Apple Watch de verwachtingen waar?

[Amazfit GTR 2] Ervaringen en Discussie