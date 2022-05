In deze Community Update van juni mis je wellicht een overzicht van gebruikersreviews. Die hebben we namelijk met een spin-off een eigen artikelreeks gegeven: Reviews van je medetweakers. Voor gebruikersreviews die in de maand juli verschenen, komt er begin augustus een nieuw artikel in deze reeks. De reden van het lostrekken is dat we denken dat zo'n overzicht, vanwege de focus op producten, voor een bredere doelgroep interessant is.

Vorige week hebben we jullie op de hoogte gebracht van de voortgang van Meet-ups in digitale vorm. Zoals gezegd gaan we werken met Let's Get Digital, om de mogelijkheid te bieden met elkaar, sprekers en standhouders te chatten en te videobellen. Op woensdagavond 30 september vindt zo de digitale Meet-up Smarthome plaats en ook komt er een Meet-up Privacy & Security. Juist vanwege de overgang naar digitaal kunnen we jullie ideeën voor de Meet-ups goed gebruiken. Die kunnen jullie hier aandragen.

World Citizen wilde al een tijdje een oplossing voor het laden van zijn smartwatch. "Deze lag normaal altijd gekanteld op het nachtkastje, maar het was altijd onhandig met de oplader eraan klikken. Ik wilde hem rechtop laden." Dus bedacht hij een leuk weekendproject: een nightstand maken met plek voor zijn smartwatch en smartphone, waarbij de lader in de houder voor de wearable is bevestigd. In dit topic beschrijft hij zijn build en toont hij het resultaat.

LEGO - Meer Reviews en Builds door 8GUS Lego is leuk, Star Wars is leuk en de combinatie is zelfs meer dan de som der delen, als je het aan 8GUS vraagt. Hij is begonnen met het publiceren van videoreviews en -builds over Lego Star Wars, en beschrijft zijn pogingen om deze inhoudelijk en kwalitatief te verbeteren.

Home Assistant op je NUC met Proxmox door K-Jay K-Jay had onlangs last van een crash van zijn Home Assistant-installatie. Hij besloot om een nieuwe installatie te bouwen en het daarbij wat anders aan te pakken. Hij gebruikt daarvoor een Intel NUC-systeem, waarop hij het besturingssysteem Proxmox heeft gezet. "Dat is een versie van Linux die bedoeld is om virtuele machines en containers op te draaien. Binnen Proxmox heb ik nu dit draaien: een virtuele machine op basis van HassOs met Home Assistant en alle add-ons en een container op basis van Ubuntu met daarin Docker. Binnen Docker heb ik diverse containers draaien, zoals een vpn-server, ontwikkelservers, AdGuard, enz." Hier beschrijft hij zijn stappen.

Top 10 karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Hoogste gemiddelde reactiescores op de frontpage

99ruud99

supersnathan94

pclinde

emoeloe

Dutchiee

CAPSLOCK2000

Cergorach

rens-br

Fanatieks supersnathan94

emoeloe

Blokker_1999

TheVivaldi

SuperDre

DigitalExorcist

Cergorach

Myaimistrue

Lapjespoes

bbob1970 Oyxl

snefkens

GekkePrutser

dezwarteziel

Cergorach

m1999

Vayra

ochhanz

ZeroNine

DigitalExorcist 99ruud99

Hackus

kabeltjekabel

vso

bram1984

Rubbergrover1

Zr40

busscherski

MikeyMan

Donstil _rimo

Anton.net

jk-5

Umbrah

Kwistnix

Dessertcrook

Niet Henk

g0tanks

P1nGu1n

phYzar

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Daarbij kijken we ook eens naar het aantal starttopics dat door gebruikers vaak gewaardeerd werd met de duimpjes omhoog. Het topic over de timelapsevideo van adros kreeg bijvoorbeeld 67 duimpjes, maar ook de posting met de stelling 'anti-racismeprotesten bewijzen invloed media' bleek bijvoorbeeld gewaardeerd, met 27 duimpjes.

Wat de populairste topics zelf betreft waren het de PlayStation 5, iRacing, motoren en cryptovaluta die de aandacht hadden. Opvallend in dit rijtje is het topic over Intex-zwembaden, al is dit met de vakantie op komst wellicht ook weer niet geheel onverwacht.

Van PowerPC naar Intel naar ARM

Apple maakte onlangs bekend voor zijn Mac-computers over te stappen van Intel-processors naar zijn eigen op ARM gebaseerde socs. We schreven daar al een uitgebreid achtergrondartikel over, maar op Gathering of Tweakers gaat de discussie van deze grote stap verder. De gevolgen zijn immers groot voor Intel, Apple, ontwikkelaars en ARM als chiptechnologie van de toekomst.

[Discussie] Transitie Intel naar ARM Macs

Ipv4-adressentekort

We schrijven al jaren en jaren over dreigende tekorten van ipv4-adressen. Dit topic stamt dan ook al uit 2008 (!). Het onderwerp blijft echter actueel. Zo heeft RIPE NCC vorig jaar november zijn laatste ipv4-adressen uitgedeeld. De roep aan organisaties om de overstap naar ipv6 te versnellen, klinkt dan ook nog steeds en in dit topic lees je over de laatste ontwikkelingen.

Het grote IPv6 topic

Far Cry 6

UbiSoft heeft vorige week Far Cry 6 aangekondigd. In dit nieuwe deel van de Far Cry-serie speel je als Dani Rojas, een guerilla die de strijd aangaat met het regime van het tropische eiland Yara. Dictator Anton Castillo heeft het eiland in een ijzeren greep en hij hoopt dat zijn zoon Diego hem opvolgt. Het gaat om de grootste spelwereld tot nu toe in een Far Cry-serie.

[Multi] Far Cry 6

Retroformaten: MiniDisc

Huh!? Een groot MiniDisc-topic? Vinyl is al een paar jaar weer erg populair en ook fans van cassettebandjes hebben elkaar gevonden, maar er zijn natuurlijk veel meer retroformaten voor media, waaronder dus minidisc van Sony. Ter gelegenheid van 'International MiniDisc Day 2020' op 7 maart opende Haas dit topic om te discussiëren over MiniDisc. "Ik gebruik het nog met veel plezier en verwacht eigenlijk dat hier ook nog een hoop gebruikers te vinden zijn."

Het Grote Minidisc Topic