Community Update - December

We zijn een nieuw jaar en een nieuw decennium ingegaan, en daarmee dient zich een nieuwe periode aan waarin de grootste techcommunity van Nederland en België actief is op dit platform. Laten we hopen dat er in de komende tientallen jaren weer net zoveel informatie wordt uitgewisseld en gediscussieerd, net zoveel adviezen worden gegeven en tweedehandsapparatuur aangeboden, en net zoveel blogs worden gepubliceerd, recensies gemaakt, gemodereerd enzovoort.

Hier kijken we terug op wat er allemaal in december gebeurde. Dat is alweer even geleden, maar de drukke CES-periode kwam ertussen. We nemen hier leuke, interessante, gekke en waardevolle community-inhoud onder de loep, naast andere items die het vermelden waard zijn. Kom je iets tegen op ons platform dat het melden waard is, laat het ons weten in het topic Community Update-artikelen - Input gevraagd. Je kunt denken aan topics, V&A-aanbod, userreviews, tweakblogs en misschien wel iets noemenswaardigs buiten Tweakers. Ook suggesties en ideeën voor de Community Update kun je in het bovenstaande topic kwijt.

Submits

Van de vele, vele bruikbare submits van december was onder andere de tip van Sj44k13 bruikbaar. Hij stuurde het nieuws over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in het juridische conflict tussen twee uitgeversbonden en e-bookmarktplaats Tom Kabinet. Het vonnis luidde dat e-books alleen tweedehands doorverkocht mogen worden met toestemming van de rechthebbende. Ook Gathering of Tweakers is soms een bron van nieuws; Duumke liet ons weten dat Sahi_NL op GoT had gemeld dat hij Android 10 op zijn Galaxy S10 had ontvangen, waarna medegebruikers bevestigden dat de uitrol was begonnen. In augustus vorig jaar meldden we dat Synology zijn DSM 7.0-software nog in 2019 wilde uitbrengen, maar Danoj tipte ons dat het bedrijf de release had uitgesteld, wat inderdaad het geval bleek te zijn.

+3-reacties

Mag je beveiligingscamera nu volgens de AVG wel of niet op de openbare weg gericht zijn en mag de politie beelden gebruiken als de bezitter de AVG overtreden heeft? Daarover ontstond een interessante discussie, waarbij BeosBeing een +3-reactie plaatste en Arnoud Engelfriet reageerde. Goede reacties kunnen natuurlijk ook van redacteuren komen. Hier legt Sim uit waarom verversingssnelheden niet zijn meegenomen in de round-up van hdr-tv's van vijftig inch. In deze thread over Congolezen die techgiganten aanklagen om dode en gewonde kinderen in kobaltmijnen, waren er maar liefst drie +3-reacties achter elkaar. Het onderwerp bracht de gemoederen flink in beweging.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen onderscheiden op Tweakers.

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 160 gebruikersreviews die in de maand december zijn verschenen.

+3Trust Smart Home - ZigBee RGB LED-Lamp ZLED-RGB9 review door Dutchiee Dutchiee is een zeer actieve leverancier van kwalitatief goede gebruikersreviews en voor deze bespreking leende hij een reeks slimme KlikAanKlikUit-lampen van Trust met accessoires om deze grondig te testen. De grote vraag is natuurlijk hoe de functionaliteit van de verlichting en de app zich verhoudt tot die van de grote concurrenten.

+2Inter-Tech ITX A60 review door Niels van Wooni Van besprekingen van behuizingen gaat menig tweakerhart sneller kloppen en als het om itx-behuizingen gaat, des te meer. Niels van Wooni bespreekt hier hoe hij twee systemen op basis van een Inter-Tech ITX A60 bouwt, een voor in huis (een officerakker) en een voor in de schuur. Dat levert een leuk geschreven en informatieve review op.

+3Oppo Reno2 Z 128GB Zwart review door Tonerider Tonerider zocht een nieuwe smartphone en kocht de Oppo Reno 2Z, vanwege het in zijn ogen mooie design en de op papier prima camera. Maakt het toestel de verwachtingen waar en is de prijs in overeenstemming met het gebodene? De gebruiker bespreekt de smartphone uitvoerig en dan vooral de camera.

Nieuwkomer van de Maand

+2Logitech Circle 2 met draad review door TheKerremenke De Nieuwkomer van de Maand is dit keer TheKerremenke met zijn bespreking van Logitechs Circle 2-beveiligingscamera 'met draad'. Steeds meer mensen hebben interesse in de slimme functionaliteit die moderne beveiligingscamera's bieden en vooral de ondersteuning van Apples HomeKit Secure Video maakte dat de user deze camera op het oog kreeg. Hiervoor heb je overigens wel een iCloud-abonnement van minimaal 200GB nodig.

Uitgelichte Tweakblog

Retro PI arcade kast. door 42dpi We zijn op Tweakers niet vies van een beetje retro en ook arcadekasten mogen op warme belangstelling rekenen. Hier beschrijft gebruiker '42dpi' hoe hij een arcadekast bouwt met zo'n min mogelijk geld. De kast is gebaseerd op een Raspberry Pi 3 B+, het hout had hij nog liggen, en verder gebruikt hij onder andere een geïmporteerde joystick en wat spullen van de Action.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. De Tesla-topics waren met name actief, waarschijnlijk door de komende veranderingen van regels voor de bijtelling.

Uitgelichte topics

Lang verwacht en toch gekomen: brexit

Op 31 januari moet het dan toch een feit zijn: het Verenigd Koninkrijk stapt uit de Europese Unie. Welke gevolgen heeft dit voor personen, bedrijven en de toekomst in het algemeen? In dit topic bespreken je medetweakers de laatste stand van zaken.

Brexit en de Britse politiek: Deel 2. Eindspel of Reboot?

Be S.M.A.R.T.

S.m.a.r.t. staat voor Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology. Het is een bewakingssysteem voor harde schijven en via tooltjes als CrystalDiskMark kun je de gegevens opvragen. Mocht je harde schijf kuren vertonen of heb je om andere reden vrees dat er iets met de hdd aan de hand is, dan kun je in dit topic een screenshot plaatsen met daarbij de informatie om welke schijf het gaat en welke klachten er zijn. Je medetweakers voorzien je dan van advies. Dit topic van CiPHER loopt al even, maar blijft nuttig voor velen.

Check je SMART-topic

E S P, wat doe jij daarmee?

De ESP32-serie system-on-a-chipmicrocontrollers met wifi en bluetooth zijn de lievelingetjes van de makercommunity dankzij hun geringe omvang, lage kosten en energiezuinigheid. Ze zijn te gebruiken voor duizend en een hobbyprojecten en bijvoorbeeld te combineren met E-Ink-schermpjes en ledverlichting. Als je hulp nodig hebt met projecten of anderen juist van tips en informatie wilt voorzien, kun je in dit topic terecht.

Het grote ESP topic

Windows 7 extended support aanschaffen

Op 14 januari is Microsoft de ondersteuning van zijn nog immer populaire besturingssysteem volledig gestopt. Daarmee dreigt een herhaling van de XPocalypse uit 2014, toen Microsoft de ondersteuning van Windows XP stopte, terwijl nog miljoenen pc's dat besturingssysteem draaiden. Op GoT lopen nog enkele topics over Windows 7, hoewel de meeste tweakers al op een ander besturingssysteem zijn overgestapt. Hier komt de belangrijkste vraag aan bod: hoe zit het nu met extended support?

Windows 7 extended support aanschaffen