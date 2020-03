Community Update - Februari

En toen was het alweer maart, zodat we kunnen terugkijken op wat er in februari allemaal op communitygebied is gebeurd. Het was in ieder geval een maand waarin het devteam flink bezig was met de door jullie gekozen Community Pick XXL: het verbeteren van het plaatsen van afbeeldingen.

De upload van afbeeldingen bij gebruikersreviews ondersteunt inmiddels copy-paste en het fotoalbum heeft multi-uploadmogelijkheden. Het automatisch verwerken van afbeeldingen naar de juiste afmetingen is breed toegepast en in de afgelopen week konden we bekendmaken dat het invoegen van afbeeldingen in forumposts flink eenvoudiger is gemaakt door ondersteuning van copy-paste, drag-and-drop en het selecteren van beeldbestanden vanaf lokale opslag.

Kom je iets tegen op ons platform dat het melden waard is, laat het ons weten in het topic Community Update-artikelen - Input gevraagd. Je kunt denken aan topics, V&A-aanbod, userreviews, tweakblogs en misschien wel iets noemenswaardigs buiten Tweakers. Ook suggesties en ideeën voor de Community Update kun je in het bovenstaande topic kwijt.

Sommige comments blinken uit wat diepgang en omvang betreft, andere geven juist een leuk inkijkje in de levens van je mede-users. Zoals deze van JUST_me, waarin hij het heeft over zijn kantoor: een Boeing 737. Een aanwijzing konden we al zien in zijn avatar. Overigens is ook de discussie waarop zijn comment betrekking heeft, interessant: kunnen lcd’s inbranden? Sim geeft een uitgebreid antwoord.

Shell en Gasunie willen de infrastructuur voor de gasvoorziening gebruiken voor het transport van groene waterstof, geproduceerd met behulp van windenergie. Een gebruiker vroeg zich af hoe het zat met het rendementsverlies door die waterstoffase ertussen in vergelijking met het verlies door hoogspanningslijnen vanaf het windmolenpark. Enantiomeer geeft daar zeer uitgebreid antwoord op.

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 126 gebruikersreviews die in de maand februari zijn verschenen.

+2Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro review door itguy013 Ubiquiti is een populaire fabrikant van netwerkapparatuur op het platform en dat blijkt ook uit de populariteit van deze review door itguy013 van deze Dream Machine Pro, een router voor professionele consumenten, en voor kleine en middelgrote bedrijven. In feite gaat het om een eerste indruk, maar de user heeft zijn verdere ervaringen er gaandeweg bijgezet, zodat een goed beeld ontstaat van de voor- en nadelen.

+2Ikea Fyrtur verduisterend slim rolgordijn review door lud70 Dit is de eerste review van de IKEA Fyrtur op Tweakers. Dit is een verduisterend rolgordijn dat is geautomatiseerd en dus te integreren in je smarthomeopstelling. De review is wat tekst betreft summier en wat afbeeldingen betreft houdt het ook niet over, maar daar staat tegenover dat het een heel prettige videoreview is, zodat we toch een goede indruk kunnen krijgen van de mogelijkheden van de Fyrtur.

+3LG SL9YG review door Rooieduvel Rooieduvel kennen we als een van de tweakers die veel tijd en moeite in hun reviews steken en die positie heeft hem de mogelijkheid opgeleverd om vijf LG-producten te testen, als onderdeel van een testpanel. Dit keer bespreekt hij de LG SL9YG, die bestaat uit twee onderdelen: de soundbar zelf en een draadloze subwoofer. Het artikel is interessant voor iedereen die enige interesse heeft in de mogelijkheden van een moderne soundbar.

Nieuwkomer van de Maand

+2ASRock DeskMini A300 review door coolriku Nieuwkomer van de Maand is coolriku, die zeer verdienstelijk de redelijk populaire compacte ASRock DeskMini A300-barebone bespreekt. Hij verontschuldigt zich dat het meer een buildlog betreft, maar dat zijn vaak de behulpzaamste artikelen om erachter te komen hoe goed een behuizing is. Bovendien bevat de review metingen van stroomverbruik en een aantal prima foto's.

Uitgelichte Tweakblog

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Naast de gebruikelijke topics als die voor voetbal en F1 was het cryptocurrencytopic populair, wat natuurlijk alles te maken heeft met de sterke koersstijging van die cryptovaluta.

Uitgelichte topics

KPN's glasvezelaanbod

KPN maakte deze week bekend dat zijn 1Gbit/s-abonnement voor glasvezel 65 euro per maand gaat kosten. KPN zet flink in op zijn glasvezelaanbod en is ook druk bezig de fiberkabels uit te rollen in Nederland. Maar is het ook een goed aanbod? Daarover kun je in dit topic meediscussiëren.

[KPN Glasvezel] Ervaringen & Discussie - Deel 3

Model / Slice / Print

3d-printen is wel echt een tweakersdingetje en als je dat doet met een opensourceprinter, is dat natuurlijk helemaal het geval. Maar wat is opensource-3d-printing nu precies, welke printers kun je als zodanig beschouwen en waar haal je die dingen dan? Antwoorden op dat soort vragen vind je in dit topic en ook zie je hier foto's van 3d-printers van je medetweakers én natuurlijk mooie prints.

OpenSource 3D Printing - Deel 2

Zet je pc in voor goede rekendoelen

De aandacht voor Distributed computing leek een beetje verslapt, maar daar kwam deze week een einde aan door eerst de aankondiging dat het langlopende Seti@Home-project er nagenoeg mee ophield en vervolgens dat Folding@Home gaat meerekenen aan vaccinonderzoek voor het nieuwe coronavirus. Hoe je kunt bijdragen en hoe je dat als onderdeel van een GoT-team kunt doen, hoor je in de kroeg van Dutch Power Cows, en die is 24/7 open.

DPC Kroeg is open !

Even geduld tot je pakketje er is

Het is een beetje wrang gezien de invloed van het nieuwe coronavirus op de gezondheid van zovelen, maar een van de gevolgen waar je als techconsument mee te maken kunt krijgen, is dat je aanschaf niet verkrijgbaar is of met vertraging wordt geleverd. Coolblue zegt voorraden aan te vullen in aanloop naar verwachte schaarste, met hogere prijzen om de verkoop te temperen. Tweakers spreken hun verbazing hierover uit in dit topic. Maar hoe zit het met je pakketje dat direct uit China komt?

China-shopping levertijdentopic