Community Update - augustus

Vanwege de drukke IFA-elektronicabeurs in Berlijn iets later dan normaal - we streven naar publicatie op de eerste zaterdag van de maand - is hier de derde Community Update van het jaar. In deze artikelreeks lichten we interessante, opvallende, informatieve en vermakelijke items rondom de community van Tweakers uit. We spreken van de augustuseditie, maar het is zeker niet de bedoeling alleen maar terug te kijken op de vorige maand. In deze editie tref je bijvoorbeeld actuele topics over Apple-aankondigingen en ook kijken we vooruit, naar de verjaardag van Tweakers.

We proberen als redactie een vinger aan de pols van de community te houden, maar bij een omvangrijk platform als Tweakers is dat een uitdaging. Vandaar dat we jullie hulp goed kunnen gebruiken. Kom je dus iets, wat dan ook, tegen op Tweakers dat het vermelden hier waard is, laat het ons weten in het topic Community Update-artikelen - input gevraagd. Je kunt denken aan topics, V&A-aanbod, userreviews, tweakblogs of misschien wel iets noemenswaardigs buiten Tweakers. Ook suggesties en ideeën voor de Community Update kun je in de bovenstaande topic kwijt.

Submits

In Geachte Redactie was onlangs een discussie over submits gaande. Een gebruiker vroeg zich af wat er met zijn vele inzendingen voor nieuwstips gebeurde. Een terechte vraag. Wat doet de redactie eigenlijk met ingezonden nieuwssuggesties? Elke dag komen er vele tientallen tot meer dan honderd binnen. We halen de inzendingen over hetzelfde onderwerp eruit en als we het nieuwswaardig vinden, noemen we de eerste inzender als submitter. Hetzelfde gebeurt bij Downloads: de persoon die als eerste een relevant 'meukje' aandraagt, krijgt de eer. Helaas sneuvelen er vele submits om uiteenlopende redenen. Vaak zijn tips te oud, soms zijn ze te niche en soms komen ze om andere redenen niet door het nieuwsfilter van de redactie. Op basis van de opmerkingen gaan we de tekst op de pagina voor tips uitbreiden om inzenders meer inzicht te geven in wat de redactie met hun tips doet en hoe we suggesties beoordelen.

In 2009 was nog slechts tien procent van de gepubliceerde nieuwsberichten op een submit gebaseerd. In de jaren erna steeg dat tot meer dan een kwart. In 2018 zagen we een terugval en dit jaar gaat het om een op de vijf nieuwsberichten. Het is niet helemaal duidelijk waar de daling aan toe te schrijven is; we hebben nog niet gekeken of er gewoon minder gesubmit wordt, maar het streven is natuurlijk om de lijn omhoog te vinden.

Submits zijn immers waardevol voor de redactie, doordat ze onderwerpen onder de aandacht brengen die niet of niet goed op de radar staan. Zo wees Skit3000 ons op de wens van de Kiesraad om het digitaal versturen van stemuitslagen na verkiezingen weer mogelijk te maken. Hij was in het verleden betrokken bij onderzoek naar zwakke plekken in de procedure van het tellen van stemmen bij Nederlandse verkiezingen. Hij reageerde zelf bij het nieuws dat wat hem betreft digitaal versturen weer kan worden ingevoerd.

Andere waardevolle submits waren bijvoorbeeld die van robcoenen over KPN's test van een nieuwe 4k-ontvanger die Linux draait en het nieuws dat Ziggo een aangepaste Android-tv-app voor Nederlandse gebruikers gaat blokkeren, een tip van fjux. Ook het anoniem aandragen van gevoelige onderwerpen zoals misstanden is welkom, dat kan via Publeaks in combinatie met de Tor-browser.

+3-reacties

Minstens zo belangrijk als de submits zijn uitgebreide reacties die het nieuws aanvullen of een mening goed beargumenteerd weergeven. Een van die +3-reacties die het uitlichten waard is, betreft de heldere toelichting van Squee over de bizar grote chip van Cerebras. Ook de comments van squee en kidde over de 16bit-processor met transistors van koolstofnanobuisjes mochten er zijn trouwens.

Bijzonder was deze comment van dbzokphp op het nieuws dat via e-simactivatie bij My T-Mobile-accounts telefoonnummers konden worden overgenomen, met alle beveiligingsrisico's van dien. Een drempel voor misbruik was dat toegang tot het account was vereist. De tweaker wees er echter op dat zonder gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op My T-Mobile mogelijk is als een klant met T-Mobiles 4g-netwerk is verbonden. "Het gevaar hiervan is dat als je je telefoon als hotspot inzet voor bijvoorbeeld collega's (of wie dan ook), zij via hun computer/smartphone direct kunnen inloggen op jouw account zonder gebruikersnaam en wachtwoord."

Een goede reactie over privacy kwam van CaptJackSparrow over de zorgen over de anonimiteit van de 'anonieme' ov-chipkaart. Hij wijst erop dat de strippenkaart volstrekt anoniem was: "Dat was 'de norm'. Elke verzwakking van DIE norm is voor veel mensen die een beetje privacybewust zijn, behoorlijk belangrijk. Probeer die privacy, als die je eenmaal is afgenomen door de invoering van een systeem, maar eens terug te krijgen."

Communitystatistieken

Dag in, dag uit zijn communityleden druk in de weer met het plaatsen en modereren van berichten om hun mening te geven en medetweakers van zo goed mogelijke informatie te voorzien. Hierbij een overzicht van de users die zich in de afgelopen twee maanden op verschillende terreinen hebben onderscheiden.

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Top 10 vaakst beloond met antwoord op het Forum VECTOR ® WhatsappHack rens-br bbob1970 Hackus Jolke The Zep Man DaniëlWW2 Palo Alto batjes OxWax bbob1970 WhatsappHack SuperDre DigitalExcorcist Groningerkoek CivLord TheVivaldi andreetje batjes Bomberman71 Hans_Kazan66 OxWax Finraziel Q Martinspire DigitalExcorcist Vizzie Ruw ER AmigaWolf Hackus toolkist Deadsy Leon Zwiers DaniëlWW2 basvn Gonadan Inspired Typhone rens-br Uszka Hackus rens-br Vinny1994 Palo Alto WhiteFeather TERW_DAN Orion84 SinergyX wouter_va

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We kijken naar interessante, populaire en nieuwe producten die worden besproken, en naar andere redenen waarom een gebruikersreview hier een plek verdient.

Hier vind je alle gebruikersreviews van de maand augustus.

+3Xiaomi Mi 9T Pro 128GB Zwart review door Kiswum Wij hebben hem inmiddels ook online, maar eerlijk is eerlijk, Kiswum was eerder met zijn review van de Xiaomi Mi 9T Pro, de onofficiële opvolger van de populaire Pocophone. De recensie is zeer uitgebreid en zet mooi de voor- en nadelen op een rij.

+1Sonos Ikea Symfonisk Zwart review door Q Dit is geen superreview, maar de beste die we op dit moment hebben van dit populaire product. IKEA werkte voor de slimme Symfonisk-speaker samen met Sonos, wat de verwachtingen hoog maakt. Lost de Zweedse meubelmaker deze in? Je leest hier de eerste ervaringen en ook zijn er al de nodige korte reviews.

+3Sony WF-1000XM3 (Zwart) review door Freshouttheoven Noisecancellingkoptelefoons zijn eveneens populair. Deze WF-1000XM3 van Sony is een mooi setje met een strak ontwerp en een degelijke bouw, waarmee de fabrikant zich hoopt te onderscheiden in een groeiend aanbod. Freshouttheoven trakteert ons op een bijzonder mooie bespreking.

Nieuwkomer van de Maand

+2Sony Xperia 1 Grijs review door Elazz User Elazz heeft nog slechts zeven reviews op zijn naam staan en bij elke nieuwe publicatie worden zijn recensies beter. Dit keer bespreekt hij de Sony Xperia 1, een toestel dat hij kocht om zijn Xperia XZ Premium te vervangen. Hij geeft zijn eerlijke mening na alle eigenschappen uitvoerig onder de loep te hebben genomen, waarmee de gebruiker een plek als Nieuwkomer van de Maand heeft verdiend.

Uitgelichte Tweakblog

De Grote GoT FG Kettingbrief 10e editie Jubileum door masauri Dit jaar verschijnt de jubilieumeditie van de De Grote GoT FG Kettingbrief. Geen idee wat dat is? Hiermee proberen tweakers een verhaal te creëren puur en alleen aan de hand van foto's. De foto's die deelnemers maken, zijn dus gebaseerd op de foto die ze krijgen. Het is erg leuk om te zien welke associaties de fotografen maken met de afbeeldingen die ze krijgen. Het is alweer de tiende editie, dus je kunt de nodige 'verhalen' terugkijken.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Het populairste topic op GoT, gebaseerd op aantal postings, was in de afgelopen maand het topic over voetbal en ook Formule 1, Tesla en World of Warcraft Classic waren populair.

Uitgelichte topics

De nieuwe iPhones

Het zal weinigen ontgaan zijn dat Apple nieuwe iPhones heeft aangekondigd. Na alle comments op de onthulling gaat de discussie over de smartphones op het Forum in alle hevigheid verder. Hier lees je al het laatste nieuws over de iPhone 11-modellen en kun je terecht voor meningen, vragen en antwoorden.

- [iPhone 11 Pro & Pro Max] Ervaringen & Discussie

Je eerste stappen op smarthomegebied

We schreven hierboven al over de Symfonisk van IKEA, maar het Zweedse concern heeft meer smarthomeproducten aangekondigd en er is nog veel meer op komst. Voor veel gebruikers zullen dit de eerste stapjes in een slim huis zijn. In dit topic kun je terecht voor alle laatste ontwikkelingen en ervaringen.

- IKEA Home smart (Trådfri en meer) - Ervaringen & discussie

Vodhoppen

De tijden dat Netflix en Videoland het dienstenaanbod van streaming video domineerden, zijn voorbij. Er komen steeds meer grote aanbieders met elk hun eigen, exclusieve bibliotheek aan films, series en documentaires. De twee grote nieuwelingen zijn Disney+ en Apple TV+.

- Het Disney+ topic [streamingdienst]

- [Apple TV+] Ervaringen & Discussie

ING vs. Tor

Dit is een interessant discussieonderwerp. Heeft ING gelijk dat de bank privacybewuste gebruikers van het Tor-netwerk dwarsligt met zijn methode voor fraudedetectie?

- Gebruik Tor bij internetbankieren

Hmmm… luchtfrituren

Hier een wat luchtiger onderwerp. Tweakers zijn fijnproevers, dat weet iedereen. En de hype rond airfryen nodigt uit om flink te experimenteren. Of, zoals in dit tweede deel van het populaire topic wordt gesteld: "Naast friet en snacks zouden we geen echte Tweakers zijn als we niet meer met een product probeerden dan in de gebruiksaanwijzing omschreven staat. Dus, wat gaat er nog meer in?"

- Het grote Airfryer topic - Deel 2

Mededelingen: feestje

Binnenkort is het feest, want dan worden we 21 jaar. Dit willen we natuurlijk vieren met de community. Op zaterdag 5 oktober houden we daarom een groot feest in het Amsterdamse Undercurrent, met geekactiviteiten en foodtrucks. De details lees je hier en je tickets kun je hier aanschaffen.