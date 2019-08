Community Update - Juli

Vorige maand publiceerden we de eerste Community Update, een nieuwe artikelreeks waarin we communitybijdragen uitlichten, als een soort bredere opvolger van de Gebruikersreview van de Maand. Daar kwamen veel positieve reacties op, wat een goed gevoel geeft voor deze en komende edities. Er kwamen ook de nodige opmerkingen en suggesties, onder het artikel en in het bijbehorende topic op Gathering of Tweakers. We hebben geprobeerd deze zoveel mogelijk door te voeren.

Zo vind je onderaan dit artikel een poll waarin je kunt aangeven wat je van de Community Update vindt. Ook gaven sommigen aan graag meer van het Forum uitgelicht te zien, dus ook dat doen we in deze editie. Bovendien is de Nieuwkomer van de Maand terug bij de uitgelichte gebruikersreviews en zijn er wat andere wijzigingen. Hierbij doen we opnieuw de vriendelijke oproep suggesties, tips en andere opmerkingen te blijven toevoegen, zodat we tot een formule kunnen komen waar zoveel mogelijk lezers iets aan hebben.

Submits

Een belangrijk deel van de nieuwsberichten op Tweakers vindt zijn oorsprong bij submits van lezers. Iedereen kan nieuwstips insturen en bij misstanden kan dat ook anoniem via Publeaks in combinatie met de Tor-browser. Per dag komen er zo'n twintig tot wel honderd submits binnen. Vaak betreft het links naar onderwerpen die de redactie (nog) niet op de radar had en regelmatig gaat het om nieuws dat lezers graag zien. In de afgelopen weken maakte White_Collar ons bijvoorbeeld opmerkzaam op de komende slimme rolgordijnen van IKEA, wees Detmer ons op het naderende einde van de ov-chipkaart, attendeerde Joop Visstick de redactie op de brand bij Kiwi Electronics en konden we dankzij Mr. Jinx melden dat Ziggo de Mediabox Next levert.

Sommige submitters voorzien ons al vele jaren van goede tips. Zo is aliencowfarm al zeker twaalf jaar hofleverancier van fijne onderwerpen, die soms helaas complex zijn en daardoor niet altijd opgepikt kunnen worden. Andere submitters vuren met tussenpozen grote hoeveelheden links op ons af, zoals TheVivaldi. Het is niet te doen iedereen persoonlijk te bedanken en jammer genoeg schopt niet elke submit het tot artikel, maar weet dat de redactie elke submit waardeert!

+3-reacties

Het reactiesysteem van Tweakers is zo opgezet dat het plaatsen van goede comments wordt beloond en mede hierdoor zijn reacties vaak artikelen op zich, die het nieuwsbericht of de review op waardevolle wijze aanvullen. In sommige gevallen publiceren deskundigen of insiders bijdragen die zelfs zo als artikel kunnen worden geplaatst en voor veel lezers een reden zijn om Tweakers te bezoeken.

Zo gaf ArranChace ons bij het artikel over de storing bij KPN inzage in de in zijn ogen leegloop van kennis bij KPN. Hij werkte jarenlang in de telecomsector. Ook noemenswaardig is de duiding die Faeron gaf bij het stoppen met de ov-chipkaart en het overstappen op bankpassen en smartphones, wat volgens hem geen goed idee is vanwege de toenemende afhankelijkheid van complexe it-systemen.

Community-statistieken

Dag in, dag uit zijn communityleden druk in de weer met het plaatsen en modereren van berichten om hun mening te geven en medetweakers van zo goed mogelijke informatie te voorzien. Hierbij een overzicht van de users die zich in de afgelopen twee maanden op verschillende terreinen hebben onderscheiden.

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Top 10 users met hoogste gemiddelde reactiescore (minstens 10 reacties) VECTOR ® Tweakpro CORE DaniëlWW2 WhatsappHack bbob1970 Hackus pclinde batjes KuuKe OxWax DigitalExcorcist bbob1970 SuperDre Dark_man TheVivaldi WhatsappHack Fijinees batjes CivLord R4gnax andreetje DigitalExcorcist OxWax sohus AmigaWolf Koeitje ChAiNsAwII Vayra Dennism Hackus DaniëlWW2 Uszka toolkist Inspired CurlyMo Gonadan basvn PilatuS Typhone Niosus JackAvery Brilsmurfffje locke960 matroosoft DdeM Groentjuh Krekatos MyndrMaarten Styno

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We kijken naar interessante, populaire en nieuwe producten die worden besproken, en naar andere redenen waarom een gebruikersreview hier een plek verdient.

Hier vind je alle gebruikersreviews van de maand juli.

+2Bosch WAW32461NL review door Deathchant Deathchant staat op plek vier van de Karma-ranglijst Wasmachines en dat zal mede door deze review komen. Het is fijn dat users steeds meer reviews van witgoed schrijven, want ook hier helpen ze enorm bij het oriënteren. Deatchant heeft een fijne review geschreven over de Bosch WAW32461NL. Hij is erg tevreden over de machine, vooral omdat deze een stuk stiller is dan de Whirlpool-wasmachine die hij hiervoor had.

+2Yamaha R-N602 Zwart review door Wintervacht Niet alleen voor reviews van hardcore pc-hardware en witgoed kun je in de Pricewatch terecht, maar ook voor besprekingen van audioapparaten, zoals deze Yamaha R-N602-versterker. Het apparaat zit volgens Wintervacht boordevol features, heeft een 'heerlijk retrodesign' en bezorgt de luisteraar een uitstekende geluidskwaliteit. Een klein minpuntje is dat de afstandsbediening goedkoop oogt.

Nieuwkomer van de Maand

+2Xiaomi Mi Band 4 Zwart (Zwart) review door KevinMech KevinMech heeft pas twee reviews op zijn naam staan, maar dat zou je niet zeggen als je deze review ziet. Zijn bespreking van de Xiaomi Mi Band 4 is uitgebreid met een heldere structuur en opbouw, en met prima foto's. Hij vergelijkt de wearable met de Mi Band 3 en doet dat zeer verdienstelijk.

Uitgelichte Tweakblog

Slaapkamer domotica (incl. LUA script!) door kazz1980 kazz1980 begint de reboot van zijn blog met een artikel over domotica in zijn slaapkamer. Voorheen was daar met de karige verlichting weinig eer aan te behalen, maar na het besluit een budgetbeamer te halen kreeg de user de nodige ideeën. Aan het project kwamen onder andere de nodige sensoren te pas.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Het populairste topic op GoT, gebaseerd op aantal postings, was in de afgelopen maand het topic over de Grand Prix van Duitsland en ook de race op Silverstone bleek populair. Crypto houdt de gemoederen nog steeds bezig en over AMD's nieuwste cpu's bleek ook genoeg discussie mogelijk.

Top 10 forumtopics [F1 2019] Race 11 GP van Duitsland [ZT] [Slowchat] Het grote cryptocurrency slowchat topic #9 [F1 2019] Race 10 GP van Groot-Brittannië AMD Ryzen (ZEN2) platform Ervaringen & OC topic [Voetbal] Centraal Voetbaltopic 2019/2020 [Voetbal] Wereldkampioenschap Vrouwen 2019 [F1] Seizoen 2019 - Deel 1 Het grote Tesla topic Hét grote motortopic - Deel 24 Het grote “jouw productie” topic - Deel 4

Uitgelichte topics

LackRacks

Wij kenden het ook niet, maar robertwebbe wees ons op het bestaan van LackRacks, 19"-racks voor servers op basis van IKEA's goedkope Lack-tafeltjes. In Het grote topic voor nette lan-afwerking deel 4 toont Frankie20 zijn knutselwerken met de meubels, tot tevredenheid van andere tweakers.

Frankie20 in "Het grote topic voor nette lan-afwerking deel 4"

Bbq

Het is voor velen zomervakantie, dus voor menigeen de tijd van het jaar om vlees- en/of vega-dingen op de barbecue te gooien. En tweakers zouden tweakers niet zijn als er niet een topic was om dit onderwerp volledig uit te diepen met mods, tips en onverwachte creaties.

Het BBQ hardware, mod, recepten en creaties topic - deel 4

Van gas los

In het Duurzame Energie & Domotica-forumonderdeel vinden we een topic dat in 2016 is begonnen, maar zeer actueel is. In dit topic bespreken je mede-users of, hoe en waarom je gratis of tegen redelijke kosten van je vaste lasten voor gas af kunt komen als je eenmaal gasloos bent geworden.

Gas de deur uit doen: gratis of toch niet?

Xiaomi's nieuwe telefoons

Xiaomi-smartphones zijn razend populair en onlangs kondigde het Chinese bedrijf een aantal nieuwe modellen aan die het wat prijs-prestatieverhouding betreft ook weleens goed zouden kunnen doen. In onderstaande topics lees je alles over de smartphones alsmede ervaringen van communityleden. Zo lezen we in het topic over de Mi A3 teleurstelling dat de smartphone nu weliswaar een amoledscherm heeft, maar met slechts een resolutie van 1560x720 pixels.

[Xiaomi Mi 9T / Redmi K20 (Pro)] Ervaringen & Discussie

[Xiaomi Mi A3] Ervaringen & Discussie

Rood vs. Groen

Juli was de maand waarin nieuwe videokaarten van zowel AMD als Nvidia werden aangekondigd. Je hebt de reviews en testresultaten inmiddels gezien. In de komende maanden kun je verder discussiëren over de ervaringen in de praktijk, de kaarten die partnerfabrikanten aankondigen en de prestaties bij nieuwe games.

AMD Navi Ervaringen Topic

NVIDIA GeForce RTX 20XX en GTX 20XX - Ervaringen

De Twealers Voetbalpoule

Voor het derde jaar op rij wordt door een aantal tweakers een voetbalpoule georganiseerd. Meedoen is gratis en de deelnemers met de beste voorspellingen kunnen ook nog eens prijzen winnen. Diverse cadeaubonnen en Tweakers Hero-abonnementen liggen klaar voor de top 3 en op moment van schrijven hebben al meer dan 60 tweakers zich aangemeld. Meer weten of inschrijven? Check dan het volgende topic: Tweakers F.C. Eredivisie Voetbalpoule 2019/2020