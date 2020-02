Community Update - Januari

Belangrijk nieuws voor de community was in de afgelopen week de bekendmaking dat Tweakers een nieuwe communitymanager heeft. In het interview van maandag konden jullie al even met haar kennismaken; het gaat om Moonsugar, oftewel Saskia. Afgaande op sommige reacties zal ze de meute in bedwang moeten houden, maar veeleer is ze natuurlijk de schakel tussen de bezoekers, de vrijwilligers en de diverse afdelingen van Tweakers-HQ.

Bij deze ook de felicitaties aan de communitywinnaars van de Tweakers Awards. We hadden vier categorieën uitgekozen: forumhulp, nieuwssubmits die tot een artikel hebben geleid, en frontpagebijdragen. Enkele genomineerden waren bij de awarduitreiking aanwezig. Zo zagen we bijvoorbeeld Balance door de zaal rennen, als een kind zo blij met zijn verdiende onderscheiding.

Kom je iets tegen op ons platform dat het melden waard is, laat het ons weten in het topic Community Update-artikelen - Input gevraagd. Je kunt denken aan topics, V&A-aanbod, userreviews, tweakblogs en misschien wel iets noemenswaardigs buiten Tweakers. Ook suggesties en ideeën voor de Community Update kun je in het bovenstaande topic kwijt.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden.

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Vaakst beloond met best gekozen antwoord op het Forum dartbord

VECTOR ®

Blokker_1999

TheVivaldi

Elefant

Hackus

Jolke

bbob1970

WhatsappHack

Finraziel TheVivaldi

OxWax

bbob1970

andreetje

Blokker_1999

mjz2cool

SuperDre

DigitalExorcist

supersnathan94

K-aroq Finraziel

TheVivaldi

Armin

Cergorach

wetenietgenoeg

GekkePrutser

andreetje

Shaidar

Dennism

ZeroNine Hackus

MikeyMan

kabeltjekabel

Inspired

BlakHawk

PcDealer

Señor Sjon

bram1984

Donstil

nero355 Uszka

Hackus

Wintervacht

White Feather

FeaR

Evanescent

benbaba

Malantur

n9iels

Inrage

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 160 gebruikersreviews die in de maand januari zijn verschenen.

+2Asus ZenBook Flip RX562FD-EZ048T review door b93art Het is alweer even geleden dat we een gebruikersreview van een laptop uitgelicht hebben. User b93art bespreekt een Asus ZenBook Flip-model dat volgens hem een compacte alleskunner is. Hij zegt zelfs verbaasd te zijn dat de laptop een 4k-scherm heeft, aangezien dat niet bij de specificaties stond. Naast een reeks positieve punten kan de de gebruiker na drie weken gebruik ook wat minpunten op een rij zetten.

+3OnePlus 7T Blauw review door Deathchant Deathchant, geen onbekende user op Tweakers, begint zijn review met een flinke disclaimer: "Ik ga geen uitgebreide speclijstjes opnoemen of grafiekjes hoe snel de telefoon is". Hij wil het puur houden bij zijn ervaringen met de telefoon. Die zijn kort, want na drie keer problemen te hebben gehad, besloot hij om geen 7T meer te kopen. Die problemen betreffen een groentint in het scherm bij gebruik van de dark mode op een helderheid van 20-50 procent. Zijn ervaringen leveren toch een goede review op, al was het alleen al vanwege de foto van de neus van de kat.

+2F(x)tec Pro1 review door Bloodhoundje De redactie van Tweakers kon de opvallende smartphone met de pakkende naam F(x)Tec Pro1 vorig jaar zelf al even proberen en nu is het Bloodhoundje die zijn bevindingen met het toestel deelt. Voor wie het gemist heeft: het gaat hier om een smartphone met uitschuifbaar fysiek toetsenbord van een startend bedrijf. De user kreeg warme nostalgische gevoelens toen hij het apparaat voor het eerst zag. "Bij toeval kwam ik dit toestel tegen en direct dagdroomde ik terug naar het moment dat ik de trotste eigenaar was van de HTC TyTN-smartphone met Windows Mobile."

Nieuwkomer van de Maand

+2Garmin vívoactive 4s Zilver (Grijs) review door edterbak Gebruiker edterbak kreeg van Sinterklaas de Garmin VivoActive 4S, een vrij compact sporthorloge met transflectieve lcd. Hij wilde de fitnesssmartwatch vooral gebruiken voor het aflezen van de tijd en het bijhouden van hardlooptijden. De review is uitgebreid en goed is dat de gebruiker diverse updates heeft doorgevoerd, onder andere op basis van van opmerkingen en vragen van gebruikers.

Uitgelichte Tweakblog

Philips Hue draaidimmer: Lutron Aurora door Thijsmans Philips Hue en IKEA Trådfri hebben volgens Thijsmans een nadeel; er lijken gewoon geen 'normale', handmatige schakelaars te bestaan. "Als ik een lamp wil dimmen, dan wil ik aan een knop draaien", aldus de gebruiker. Hij vond de Lutron Aurora-dimmer die met Hue werkt, maar deze is alleen op Amerikaanse schakelaars te monteren. Na wat zoeken wist hij een dimmerplaat bij de bouwmarkt te vinden die te combineren was met de dimmer, waarvoor hij alleen een koppelstuk moest 3d-printen. Op het Forum toont een gebruiker trouwens een vergelijkbare oplossing.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit.

Uitgelichte topics

2019-nCoV, het nieuwe coronavirus

Misschien heb je er al genoeg berichten over gelezen sinds dit nieuws viral ging, of ben je meer geïnteresseerd in computervirussen. Maar ook op GoT kun je natuurlijk terecht voor discussies over en duiding van het nieuwe coronavirus, dat nu de naam 2019-nCoV draagt. De discussie gaat onder andere over de ernst van de besmettingen en de methode van diagnosticeren.

Nieuwe variant van coronavirus, veroorzaakt Covid-19

Samsungs nieuwste

Elk jaar is het weer spannend met welke innovaties Samsung komt voor zijn populairste smartphoneserie: de Galaxy S. Nou ja, ware het niet dat het meeste voortijdig uitlekt natuurlijk. Hoe dan ook, de Galaxy S20-modellen zijn er en Tweakers kon ze al kort gebruiken voor een eerste indruk. Wat vinden jullie ervan? In dit topic laten je medetweakers hun eerste indrukken achter en geven ze de laatste informatie over de toestellen.

[Samsung Galaxy S20-serie] Ervaringen & Discussie

Living on the Edge

Ooit was Internet Explorer oppermachtig op de browsermarkt, nadat het Netscape Navigator van de markt had gedrukt. Toen kwam de klad erin en lukte het Chrome om de onbetwiste marktleider te worden. Microsoft probeerde zijn browser met Edge nieuw leven in te blazen, maar die software sloeg niet aan. If you can't beat them, join them, dacht Microsoft want nu is er dan Edge op Chromium. Wat vinden we van deze browser? Of kies je liever voor Firefox?

Edge (chromium)

Met je medetweakers panda's fotograferen in de dierentuin

Regelmatig organiseren leden van de subfora op Gathering of Tweakers bijeenkomsten en bij Fotografie & Video gaat het er dan vaak om op een bepaalde plek af te spreken om samen te fotograferen. Op zondag 26 april vindt zo'n 'F & V meet' plaats en de keuze is gevallen op dierentuin Ouwehands Dierenpark. Zoals in de topicstart staat, is het nog mogelijk om in te schrijven. De bedoeling is wel dat diegenen even reageren in het topic, want de organisatoren houden een lijstje bij van wie komt, zodat ze bij aanvang even kunnen wachten tot de groep compleet is.

F&V Meet Ouwehands Dierenpark (zo 26 april)