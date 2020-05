Community Update - April

April was voor velen een quarantainemaand. Inmiddels pakken steeds meer mensen de draad weer enigszins op, nu de maatregelen voorzichtig worden afgezwakt. Dat nog altijd velen thuiszitten, zien we aan de drukte op de site. Ook zien we een toename van het aantal gebruikersreviews, al is niet duidelijk in hoeverre dat aan corona toe te schrijven is. In februari verschenen er 125 gebruikersreviews, in maart waren dat er 156 en in april 228.

We vragen als redactie regelmatig om input van de community voor artikelen. Net als voorgaande jaren doen we dat bijvoorbeeld voor de Vakantie Gift Guide. Misschien nog wel meer dan anders is het fijn om tips met je medetweakers te delen over gadgets, boeken en handige tech die je helpen om een fijne zomer te hebben. Je suggesties kun je in dit topic kwijt.

Kom je iets tegen op ons platform dat het melden waard is, laat het ons weten in het topic Community Update-artikelen - Input gevraagd. Je kunt denken aan topics, V&A-aanbod, userreviews, tweakblogs en misschien wel iets noemenswaardigs buiten Tweakers. Ook suggesties en ideeën voor de Community Update kun je in het bovenstaande topic kwijt.

Op de site

Dagelijks vullen gebruikers nieuws en reviews in de comments aan met goede informatie. Extra waardevol zijn de comments van mensen 'in het veld' die dagelijks werken met wat in de artikelen staat, en zo uit de eerste hand informatie kunnen delen. Zo reageerde een van de ontwikkelaars van het in april onthulde Quantum Inspire-platform op vragen over wie de rechten bezit op code die gebruikers op het platform invoeren. Quantum Inspire-ontwikkelaar RVersluis: "Het is dus zeker niet all your code belongs to us."

Animal Crossing: New Horizons is megapopulair en het Getty Museum speelt hierop in door gebruikers QR-codes te laten genereren die corresponderen met miniatuurweergaven van kunstwerken, die spelers dan kunnen ophangen in hun huisje op een eiland. Die mogelijkheid gebruikte Vulpecula vervolgens om een QR-code voor het Tweakers-logo te maken. Gebruikers kunnen de QR-code scannen met hun Nintendo Switch-app als hun smartphone via NookLink met de Animal Crossing-game is verbonden.

Eigenlijk is de posting van maart, maar we willen deze niet onbenoemd laten. Hulkkonen had zijn dochter ooit een sterrenhemel op haar kamer beloofd, niet met fluorescerende plaksterren, maar met heuse glasvezelverlichting. En belofte maakt schuld. In zijn posting beschrijft hij zijn werkzaamheden en toont hij het mooie resultaat.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 228 gebruikersreviews die in de maand april zijn verschenen.

+3Samsung 65Q85R Zwart review door victor1701 Wie tegenwoordig een televisie koopt, mag zich wel goed inlezen. De marketing- en techniektermen vliegen je om de oren, waarbij lang niet altijd even duidelijk is waar het nu precies om gaat. User victor1701 begint zijn review van de Samsung 65Q85R dan ook met een uitgebreide uitleg van quantumdots, full array local dimming en meer van dat soort termen. En daarna volgt nog een uitgebreidere review van de Samsung-televisie zelf. Het maakt deze review tot uitstekend leesvoer voor niet alleen mensen met interesse in Samsungs Qled-tv's, maar voor iedereen die van plan is een nieuwe televisie aan te schaffen.

Nieuwkomer van de Maand

+3Sabrent Rocket Q NVMe PCIe M.2 2280 2TB review door ZombieExtreme Het is een beetje raar ZombieExtreme een nieuwkomer te noemen; hij registreerde zich in september 2001 op deze site! Maar na een paar eerdere reviews in 2013 en 2014 heeft hij de pen weer opgepakt en deze uitgebreide test van de Sabrent Rocket Q-nvme-ssd van 2TB gepubliceerd. Hij is zeer positief over de pci-e-ssd: "Voor de prijs van een 2,5"-sata-ssd koop je een m2-nvme-ssd die bij normaal gebruik veel sneller is, zelfs sneller dan mijn 960 EVO." Volgens hem is de ssd alleen niet geschikt voor het regelmatig schrijven van bestanden van meer dan 50GB terwijl de ssd bijna vol is, aangezien de snelheid dan flink inzakt.

Uitgelichte Tweakblog

Saving 2.0GJ/yr heating by upgrading heat exchanger door Atomstar Atomstar vond dat de temperatuur in de ruimte waar zijn warmteafleverset hing, altijd aan de hoge kant was. Na wat metingen concludeerde hij dat de isolatie van de buffer niet al te best was. Na een telefoontje met Eneco werd gratis een veel betere isolatie geplaatst en uit metingen blijkt dat dit per jaar 2GJ, oftewel 50 euro, scheelt.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Corona leidt nog altijd tot veel discussie op het Forum en ook financiën (beleggen en cryptovaluta), motoren en wonen zijn populaire topics. Opvallend in dit rijtje is de populariteit van van het topic over Home Assistant, een opensource-automationplatform gebouwd met Python 3.

Uitgelichte topics

Eilanden met dieren

Wie had gedacht dat Animal Crossing: New Horizons zo'n grote hit zou worden. En wie had gedacht dat dit ook op Tweakers het geval zou zijn? In dit vijfde spel in de Animal Crossing-reeks leef je als speler op een eiland dat je naar eigen inzicht kunt aanpassen en inrichten. In dit topic en op GoT's Nintendo Switch Discord kun je terecht voor het ruilen, verkopen en delen van Dodo-codes en dat levert onder andere comments op als: "Zijn er nog mensen die rotten turnips willen?"

[Switch] Animal Crossing: New Horizons

Probeer Ubuntu eens

Ubuntu 20.04 Focal Fossa is onlangs verschenen. We gaven daar in een uitgebreid artikel aandacht aan. Nog altijd zijn er mensen die huiverig zijn om Linux-distro's voor hun desktop te gebruiken, gewend als ze zijn aan Windows of macOS. Door de review van Ubuntu 20.04 te lezen krijg je wellicht al minder koudwatervrees, en voor verdere informatie en vragen kun je altijd terecht in dit topic over Ubuntu.

Het grote Ubuntu-topic

Half-Life voor vr confirmed

Nee, geen deel 3, maar wel iets heel bijzonders. Half-Life: Alyx is een prachtige game die virtualrealitygames naar nieuwe hoogten doet stijgen. Heb je vragen over het spel, bijvoorbeeld hoe dit werkt met welke vr-headsets of met welke pc-specificaties? Of heb je het spel en een vr-bril en wil je ervaringen delen met je medetweakers? Dan kun je in dit topic terecht.

[VR] Half-Life: Alyx

Nieuwe Dell XPS-lappies

In de afgelopen weken verschenen er veel geruchten over de komst van nieuwe XPS-laptops van Dell en woensdag maakte de fabrikant deze officieel. Het gaat om een nieuwe XPS 15 en na jaren heeft Dell ook weer een 17"-model in zijn line-up. De XPS-modellen zijn populaire laptops en er loopt dan ook al jaren een ervaringen- en discussietopic op Gathering of Tweakers.

Dell XPS 13 / XPS 15: Ervaringen en discussie

Klussen - a je to!

Nu we massaal meer thuiszitten dan voorheen, gaan we niet alleen meer tv-kijken, gamen en eten sporten, maar natuurlijk ook meer doe-het-zelven. En tweakers als we zijn, gebruiken we daar elektrisch gereedschap voor en ook dat is voer voor discussie. Is een Makita beter dan een DeWalt? Heb ik dat extra koppel wel nodig op mijn accuboormachine? Moet ik een 14,4V- of een 18V-accu hebben ? Heb ik een telescopische trekafkortzaag nodig of kan ik het prima af met een handcirkelzaag met geleider? Nou ja, dat soort discussies dus.

[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic