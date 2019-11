Community Update - Oktober

Oktober was weer een drukke maand waarin van alles gebeurde op communitygebied. Er werd weer druk gediscussieerd op het Forum, flink wat gereageerd op nieuws en reviews, en behoorlijk wat afgehandeld op Vraag & Aanbod. Om enigszins te proberen dit alles in goede banen te leiden, is er een communitymanager voor Tweakers en Hardware Info. Wellicht heb je meegekregen dat Ginz, die dit de afgelopen twee jaar deed, afscheid neemt. Tweakers en Hardware Info zoeken dus een nieuwe communitymanager. Meer informatie over het afscheid van Ginz en de vacature vind je hier.

Leukste custom-css-snippets

Sinds eind september is er op Tweakers de mogelijkheid om custom-css-snippets te publiceren, zoeken, delen en gebruiken. Hiermee kan iedere gebruiker de weergave van de site naar hartenlust aanpassen. Iedereen kan zien welke snippets het populairst zijn; hier lichten we drie opvallende custom-css-snippets uit.

- Verander de kleur van het aantal reviewsterren

Is je weleens opgevallen dat de sterren van beoordelingen op Tweakers altijd in dezelfde kleur groen weergegeven worden, ongeacht het aantal? Als je een duidelijker onderscheid wilt, met bijvoorbeeld 'rood' als er een enkele ster gegeven is, kun je deze snippet activeren.

- Henk tonen op de Forum-index

Vooral oudgedienden kennen Henk wel, de onofficiële mascotte van Tweakers, die je helaas op niet veel plekken meer terugziet. Vind je dit ook jammer, dan brengt deze snippet wat verlichting. Hij toont Henk weer subtiel op de achtergrond op Gathering of Tweakers.

- Tweakers Perfect Dark

De feature die telkens terugkomt bij discussies over het uiterlijk van Tweakers, is de donkere modus. Zo'n dark mode zie je overigens in steeds meer applicaties en diensten terug, waaronder Windows, Android, macOS en iOS. Met deze custom-css-snippet breng je Tweakers ook terug naar de dark side.

Submits

Een groot deel van het nieuws op Tweakers heeft zijn oorsprong in submits van lezers. Soms komen daar scoops uit voort, vaak wijzen ze de redactie op onderwerpen die anders onder de radar waren gebleven, altijd zijn ze welkom.

Zo attendeerde Schizo007nl ons erop dat Sonos in Nederland was begonnen met een maandelijks abonnement op zijn speakers, iets wat andere media nog niet was opgevallen. Het ging dan ook om een pilot in alleen Nederland waar het bedrijf geen ruchtbaarheid aan had gegeven.

Veel lezers zijn erg nieuwsgierig naar berichten die betrekking hebben op Ziggo. Fietsbelletje liet ons weten dat het bedrijf de Ziggo Wifi Assistant-app beschikbaar had gesteld, een app die veel tweakers maar wat graag wilden uitproberen. De app maakt een 3d-plattegrond van de wifisituatie op bijvoorbeeld de werkplek of thuis, met informatie over hoe hoog op die plek de down- en uploadsnelheid zijn.

Een van de grote nieuwsfeiten van oktober was T-Mobiles besluit om zijn dataverkeer via een Duits internetknooppunt in plaats van via AMS-IX te laten lopen. Steephh diende een submit in over de klachten over latency- en packetlossproblemen die hierover verschenen op onder andere Gathering of Tweakers. Door de ontstane ophef zag T-Mobile zich genoodzaakt de aanpassing aan de routering terug te draaien.

+3-reacties

Sommige reacties op nieuwsberichten en reviews voegen zoveel toe dat ze het waard zijn om even extra in de schijnwerpers te staan, ook al onderscheiden ze zich al met een +3-score. Dat geldt bijvoorbeeld voor deze reactie van Bart ® over camera's voor automatic number plate recognition of anpr. Bart hield zich enkele jaren geleden bezig met dit onderwerp en kon daardoor duiding geven aan het nieuws dat de Nederlandse politie jarenlang onterecht toegang had gekregen tot beelden van camera's die de gemeente Amsterdam gebruikt om de milieuzone te handhaven.

Nieuws over productieprocedés van chips roepen altijd wel wat vragen. Hier verduidelijkt jvdberg enigszins op welke schaal transistors tegenwoordig gemaakt worden en hoeveel rek er nog is.

Ook deze reactie van bskibinski over Google Stadia is noemenswaardig. Zelfs nu de dienst op het punt staat van start te gaan, bestaan er nog de nodige misverstanden. De user zet helder op een rij wat het wel en niet is, en wat de voor- en nadelen zijn.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen onderscheiden op Tweakers.

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Hoogste gemiddelde reactiescore op de Frontpage VECTOR ®

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 165 gebruikersreviews die in de maand oktober zijn verschenen.

+2Xiaomi Roborock S6 Zwart review door Poebie Deze review van de Xiaomi RoboRock S6-robotstofzuiger leest als een soort dagboek over de schoonmaakbelevenissen van Poebie, zijn vier katten en Dust Vader, zoals hij de robot 'liefkozend' noemt. De review is niet alleen leuk om te lezen, hij is ook zeer nuttig voor mensen die geïnteresseerd zijn in het product.

+3Logitech G915 (Qwerty US, Tactile) review door Frozen Onlangs kondigde Logitech zijn draadloze G915-toetsenbord voor gamers aan en het bedrijf verstrekte een exemplaar aan Frozen, zodat die er zijn mening over kon geven. Dat levert een uitgebreide review met veel foto's en screenshots op. Frozen is wel te spreken over het toetsenbord. De prijs is premium, maar het toetsenbord is dat volgens hem ook.

+2Netatmo Presence review door testmanager De Netatmo Presence is volgens gebruiker testmanager de enige in Europa verkrijgbare securitycamera die compatibel is met HomeKit en waarbij je de beelden gewoon op je eigen nas of andere ftp-locatie kunt opslaan. Zijn review levert een spannend artikel op, vooral door de beelden van de fietsendieven en de discussie over privacy.

Nieuwkomer van de Maand

+2Apple AirPods Pro (Wit) review door thechip De Airpods Pro-headset is nog niet zo lang beschikbaar, maar inmiddels zijn er de nodige reviews van dit draadloze setje te vinden op Tweakers. Thechip was er snel bij met zijn korte, maar bruikbare bespreking. Dat leverde hem veel reacties en enkele vragen op, waar de user zo goed mogelijk op inging.

Uitgelichte Tweakblog

Smartphone display zelf vervangen: Tips door kidde Iedereen die ooit op Tweakers is geweest, kan alle techproblemen verhelpen en elk kapot apparaat repareren, dat weet iedereen. Voor de enkeling die toch nog wat tips kan gebruiken voor het repareren van een smartphonescherm, is er dit Tweakblog van kidde. De schrijver zelf: "Als je zelf niets gaat vervangen, maar gewoon op leedvermaak uit bent: zeker de moeite waard om nog even door te lezen."

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Net als in de vorige maanden waren de topics over Tesla, F1 en voetbal erg populair, maar ook FIFA en Call of Duty werden drukbezocht, en daarnaast werd de Brexit flink bediscussieerd.

Uitgelichte topics

De Purism-saga

- [Purism Librem 5] Ervaringen & Discussie

De Librem 5-smartphone richt zich op privacy en open source, en draait op het besturingssysteem PureOS. In september begon de levering, of toch niet? De situatie rond de smartphone, waarvoor flink wat belangstelling is, is wat onduidelijk, maar in deze topic worden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten gehouden.

Verder babbelen over het Systeem Risico Indicatie

- SyRI, waar zit het echte probleem?

Het artikel over het Systeem Risico Indicatie maakte de tongen flink los. Sommige gebruikers hadden de behoefte verder te discussieren over het onderwerp en onduidelijkheden nader te bespreken. De topicstarter heeft enkele vragen opgesteld die hij hoopt samen met anderen te kunnen beantwoorden.

Quickstep

- Het grote elektrische steps topic

Je ziet ze steeds vaker over de weg zoeven: elektrische steps. Logisch dat ze steeds populairder worden, want ze zijn licht, op te vouwen en best snel. Maar hoe zit het nu precies met regelgeving en welke modellen heb je allemaal? Dat en meer lees je in deze topic.

De tijd in woorden

- [.Build] WordClock

De WordClock van Voronwë behoorde tot de populairste builds van het recente overzicht van toffe communitybuilds. De user kreeg de nodige vragen over zijn klok-op-basis-van-oplichtende-woorden en in deze topic behandelen hij en medetweakers zaken waar je tegenaan kunt lopen bij het bouwen.

De toekomst van Xs4all

- Merknaam Xs4all gaan verdwijnen (en Telfort,hi enzv)

Het kan weinigen zijn ontgaan dat er wat speelt rond Xs4all. Het dochterbedrijf van KPN verdwijnt feitelijk en sommigen waren het daarmee zozeer oneens, dat ze besloten zelf een alternatief op te zetten. Bijna wekelijks zijn er ontwikkelingen over de plannen en in deze topic lees je er alles over.