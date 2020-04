Community Update - Maart

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor hoe de redactie werkt, maar we zien op tal van manieren dat ze ook jullie, de communityleden raken. Zo komen jullie door het binnenzitten vaker op onze site en bekijken jullie meer pagina's, blijkt uit de statistieken. In de Pricewatch zijn ineens monitoren en webcams de populairste categorieën, waar dat normaal gesproken smartphones en laptops zijn. Ook op het Forum is het drukker dan normaal en is het aantal posts en gebruikers toegenomen ten opzichte van de vorige twee jaar.

Dat komt mede door het themaforum rondom het coronavirus. Daar vind je topics met nog veel meer tips voor thuiswerken dan in het thuiswerkartikel zijn verwerkt. Ook vind je er nieuws en inzichten over de situatie in Nederland, België en de rest van de wereld, en discussies over wat je met werk, school en eventuele kinderen aan moet. Vooral mooi om te zien is dat tweakers vanuit de frontlinie actief zijn, met updates uit de praktijk op het gebied van zorg, techniek en wetenschap.

Dutch Power Cows

En laten we de Dutch Power Cows niet vergeten. De koeien zijn op 1 april de jaarlijkse stampede begonnen en zetten hun gezamenlijke rekenkracht in voor Rosetta@home. Dat richt zich momenteel op SARS CoV 2-onderzoek door met distributed computing de structuur te berekenen van een spike-eiwit dat een rol speelt bij het virus. Daarmee is het project een alternatief voor het populaire Folding@home. Over dat initiatief berichtte RTL Nieuws onlangs, waarbij Suicyder, onze eigen Dutch Power Cow, uitleg gaf.

Opensourcealternatief voor de Chromecast

Begin maart schreven we over Nymphcast, een open streamingstandaard die op ieder platform moet werken en zo als open alternatief voor Googles Chromecast kan dienen. Al snel bleek dat de software, waarvan de broncode op GitHub staat, is ontwikkeld door tweaker Elledan, oftewel Maya Posch. Medegebruikers hadden, naast de nodige complimenten, enkele vragen over het initiatief en Elledan was druk bezig met antwoorden in de comments. Daarmee bood ze een uitstekende aanvulling op het nieuwsbericht.

Kom je iets tegen op ons platform dat het melden waard is, laat het ons weten in het topic Community Update-artikelen - Input gevraagd. Je kunt denken aan topics, V&A-aanbod, userreviews, tweakblogs en misschien wel iets noemenswaardigs buiten Tweakers. Ook suggesties en ideeën voor de Community Update kun je in het bovenstaande topic kwijt.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Top 10 karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Gebruikers die het vaakst werden beloond met het best gekozen antwoord op het Forum VECTOR ®

Tweakpro

The Zep Man

tmontforts

CAPSLOCK2000

bbob1970

TheVivaldi

Uszka

kodak

wildhagen OxWax

bbob1970

TheVivaldi

K-aroq

SuperDre

andreetje

sympa

supersnathan94

Jerie

Blokker_1999 andreetje

van der Berg

watercoolertje

SuperDre

Finraziel

The Zep Man

Jeroenneman

Dennism

Darkangle

Zakaria89 MikeyMan

anandus

poor Leno

wildhagen

Hackus

SvMp

MAX3400

gws24

Euler212

Stoney3K Uszka

Evanescent

F_J_K

DaniëlWW2

MAX3400

Nielson

Thomg

Hackus

sypie

mitsumark

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 126 gebruikersreviews die in de maand maart zijn verschenen.

+3Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12GB intern) 128GB Zwart review door magnat505 magnat505 was er snel bij met zijn bespreking van de Galaxy S20 Ultra en het is helemaal indrukwekkend omdat het zo'n uitgebreide review is geworden. De user is een expert te noemen wat de Galaxy S-serie betreft. Hij heeft echter ook een reeks iPhones versleten, zodat hij goed vergelijkingsmateriaal heeft. Vooral de camera krijgt uiteraard de nodige aandacht. De review moet antwoord geven op de belangrijke vraag: is het toestel de hype en zijn prijs waard?

+3Lenovo ideapad S145-15API (81UT00DYMB, Azerty toetsenbord) review door Mizgala28 Het zou zomaar kunnen dat we in de komende tijd meer laptops gaan zien die met een AMD Ryzen 4000-processor zijn uitgerust, terwijl Intel toch jarenlang vrijwel monopolist was bij laptops. Mizgala28 bespreekt hier alvast een Lenovo IdeaPad met een AMD-chip: een Ryzen 3 3200U. Ook met de 3000-serie heeft AMD al grote sprongen gemaakt wat prestaties betreft. De Lenovo IdeaPad S145 blijkt een prima budgetlaptop, met een matig tn-paneel voor het scherm als belangrijk nadeel, zo concludeert de reviewer na zijn uitgebreide test. En je moet het restrictieve Windows 10 Home S omzetten naar het reguliere Home.

+2Antec Torque review door ThunderThome De Antec Torque is een behuizing die je gezien moet hebben. Het geheel lijkt meer op een onderdeel van een Transformer dan op een computerkast. Of het een mooie behuizing is, daarover zijn de meningen verdeeld. ThunderThome zag in ieder geval voldoende aanleiding om de Torque aan te schaffen voor een buildlog. Naast de korte tekstuele beschrijving toont hij het in elkaar zetten van deze opvallende verschijning vooral in enkele video's, inclusief waterkoeling en de nodige rgb-ledjes.

Nieuwkomer van de Maand

+1Half-Life: Alyx, PC review door Tummie555 Toegegeven, dit is geen hoogstaande review. Het is wel een beknopte ervaring waar iemand die in Half-Life: Alyx is geïnteresseerd, wat uit kan halen. Er spreekt enthousiasme uit en er worden wat voorbeelden gegeven waaruit blijkt hoe uniek het spel is. Meer spelers zijn lyrisch over het spel van Valve. Lees bijvoorbeeld ook de Half-Life: Alyx-recensie van jacobras.

Uitgelichte Tweakblog

Jammer door WeeJeWel Op Tweakers kun je aan de hoeveelheid reacties al zien in hoeverre een bericht leeft onder de community. En aan de titel kun je zien waar het artikel over gaat, en daar kun je wat van vinden. Wat je niet kunt zien, is hoe 'jammer' een bericht is, en dat vond WeeJeWel een beetje jammer. Hij heeft daarom een oplossing bedacht. "Dit wil je ook! Installeer dit userscript door eerst een plug-in zoals TamperMonkey te installeren en dan hier te klikken. Lukt 't niet? Jammer voor je."

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. De lijst van populairste topics ziet er totaal anders uit dan die van een maand geleden. Gebruikers zijn om begrijpelijke redenen duidelijk even wat minder bezig met Formule 1, voetbal en Tesla's en waren vooral druk in de coronatopics. Ook de beursontwikkelingen hebben de aandacht en de overstap van F1 naar een e-sport trekt de nodige postings.

Uitgelichte topics

Speculeren over de PlayStation 5

Nu Sony de specificaties van de PlayStation 5 heeft bekendgemaakt - we schreven er een achtergrond over - is de strijd op de markt voor next-genconsoles definitief losgebarsten. En dat betekent natuurlijk flink speculeren over de prijs, het ontwerp en andere details, want Sony heeft nog niets laten zien van de opvolger van de populaire PlayStation 4. In dit kroegtopic kun je losgaan met speculaties, voor een inhoudelijke discussie ga je naar [PS5] (ZT) Het aanloop naar release topic.

[PS5] Het pre-release kroeg topic

Speculeren over de Xbox One Series X

En natuurlijk wordt er in het andere kamp druk gediscussieerd over wat de komende Xbox One Series X allemaal kan en wat we moeten gaan neertellen voor deze console. Microsoft is al een flink mediaoffensief begonnen voor zijn spelcomputer en onder andere het ontwerp van de console is bekendgemaakt. Dat betekent niet dat er niets meer te speculeren valt, zoals in dit topic te zien is.

[XSX] Het pre-release kroeg topic

Thuiszitten, wat te doen?

Een van de vele topics in het Coronaforum op Gathering of Tweakers gaat over tijdsbesteding. De een heeft tijd te kort voor zijn hobby's, ook al staat werk wellicht op een lager pitje, de ander heeft af en toe wat inspiratie nodig. Heb je tips over wat je medetweakers kunnen doen in deze tijden van veel binnenzitten? Of kun je zelf wel wat ideeën gebruiken? Dan kun je in dit topic terecht. Kijk ook even bij de andere aan corona gerelateerde topics, want je vindt er ook topics met nieuws, wetenschap en gevolgen voor school, werk en het maatschappelijk leven.

Wat te doen qua thuis hobbyen in deze tijd?

Apples nieuwste laptop

De MacBook Air was ooit een van de populairste en invloedrijkste laptops, maar over de herintroductie vorig jaar waren we niet zo te spreken. Dit jaar heeft Apple de Air een update gegeven en een van de pijnpunten is tenminste aangepakt: die van het matige toetsenbord, dat niet alleen weinig travel bood, maar bij veel gebruikers ook tot problemen leidde. Of dat de laptop tot een aanrader maakt, moeten we zelf nog ondervinden met een test, maar tot die tijd vind je hier de ervaringen en meningen van gebruikers.

[MacBook Air 2020] Ervaringen & Discussie