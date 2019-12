Community Update - November

Het einde van het jaar staat voor de deur en traditiegetrouw is dat altijd de tijd van het jaar waarin de nominaties voor de Tweakers Awards verzameld worden. Dat doen we natuurlijk op basis van input van de community en ook voor de Awards van 2019, die we in 2020 gaan uitreiken, zal dat het geval zijn. Welke producten verdienen volgens jullie een award? In onderstaande topics kun je nomineren. Dat kan tot en met zondag 15 december. Let op: het product moet na 1 januari 2018 op de markt zijn gekomen en moet nog steeds te koop zijn in Europa.

Natuurlijk willen we jullie bij deze ook nog bedanken voor alle input voor de Gift Guide. In het topic kwamen een vrachtlading aan leuke producten voorbij die jullie aandroegen en dat heeft weer tot een zeer afwisselend overzicht van toffe potentiële techcadeaus voor de feestdagen geleid.

Submits

We hebben op basis van feedback vanuit de community afgelopen periode de submitpagina voor nieuws en downloads een update gegeven met een faq. Hierin proberen we antwoord te geven op vragen die submitters kunnen hebben over wat er gebeurt of gebeurd is met hun nieuwssuggesties. Ook staat hier nu een link naar Publeaks, het platform voor klokkenluiders waar tips over misstanden anoniem via de Torbrowser naar Tweakers gestuurd kunnen worden.

In november kregen we weer vele honderden nieuwstips van jullie binnen. Interessant was de tip die we kregen over Freedom Internet, met een vroege blik op de site voordat de plannen van de initiatiefnemers van de provider bekend waren. We namen contact met de oprichters op, wat uiteindelijk tot het achtergrondartikel over de Xs4all-'opvolger' Hoe je een nieuwe provider start leidde.

Verder dank aan Glamdring voor het attenderen op het nieuws dat stichting Brein de zaak tegen een uploader van de torrentsites Place2Home.org en Place2home.net won. Ook kregen we een tip van de nieuw geregistreerde user ynq49179 dat de Haagse gamestudio Paladin Studios een reorganisatie moest doorvoeren; niet het grootste nieuws, maar wel Nederlands nieuws en het reilen en zeilen van de Nederlandse gamesector zal menigeen na aan het hart gaan. Tenslotte wees ArmEagle ons op de storm van kritiek over de verkoop van het .org-topleveldomein aan een private investeerder, zelfs afkomstig van het Nederlandse chapter van de Internet Society.

+3-reacties

Een interessante +3-reactie betrof bijvoorbeeld het relaas van mhoedema over het uitfaseren van de Android Wallet door ABN Amro en de alternatieven die er zijn. Ook interessant waren de toevoegingen van Groningerkoek over btw-verleggingen en van Jb! over gebrek aan fraudebestrijding door het VK, naar aanleiding van de FIOD-actie tegen webwinkel Supercoop. Bij storingen is het vaak lastig meer details te krijgen, bedrijven zijn daar niet scheutig mee, als ze die al in een vroeg stadium hebben. BlitzerNL deelde zijn vermoeden dat een storing bij Tele2 waarschijnlijk tot Eurofiber te herleiden was, wat een goede toevoeging aan het artikel was.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen onderscheiden op Tweakers.

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Hoogste gemiddelde reactiescore op de Frontpage wildhagen

Dutchiee

UPWoerden

VECTOR ®

Cergorach

Marina1959

bbob1970

The Zep Man

Uszka

WhatsappHack OxWax

bbob1970

The Zep Man

WhatsappHack

andreetje

TheVivaldi

Knippr

SuperDre

DigitalExorcist

Cergorach DigitalExorcist

Jerie

Dennism

Finraziel

Mizgala28

Paul Hulsebosch

Jeroenneman

sdk1985

Knippr

blanka Hackus

sjaool

BlakHawk

Uszka

DaniëlWW2

Señor Sjon

MikeyMan

wildhagen

Deadsy

DoeEensGek mrmartijn

Balance

Arnoud Engelfriet

Pooh

Aiii

JeffreyGorissen

Coolstart

kiang

Kuusje

Maurits van Baerle

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 160 gebruikersreviews die in de maand november zijn verschenen.

+3Battletron Gaming Full Mechanical Keyboard (rood) review door Ossi Een mechanisch toetsenbord met de naam Battletron, van 28 euro bij de Action, dat kan nooit wat zijn. Toch? Nou, het bord presteert best aardig, als we Ossi moeten geloven. Dit toetsenbord heeft Bsun-switches die klonen lijken van Kailh Box Blue-switches. De verlichting betreft een vaste kleur per rij.

+3Xiaomi Mi 9T 128GB Blauw review door ByteMe_ De Xiaomi Mi 9T is een populaire smartphone en er zijn dan ook al de nodige reviews over. ByteMe_ besloot de ultieme review te maken en hij komt een eind in de buurt van dat streven. Zijn Honor 8 was aan vervanging toe en de Samsung A50 miste voor hem de wauw-factor. In deze review bespreekt hij zeer uitvoerig wat er goed is aan het toestel, maar ook wat er beter had gekund.

+3Jabra Elite 75t review door Defspace Draadloze earbuds zijn razend populair, maar veel gebruikers zijn zoekende naar het setje dat het beste op hun behoefte aansluit. Zo zocht Defspace een headset die onder andere snel tussen telefoon en laptop kon wisselen en ook noisecancelling bood. Hij vond die in de vorm van de Jabra Elite 75t, maar trof toch ook een minpunt aan.

Nieuwkomer van de Maand

+2Philips Hue Smart-knop review door testmanager Ondanks zijn naam heeft testmanager nog niet zoveel reviews op zijn naam staan. We hopen dat dit gaat veranderen als we naar zijn artikelen kijken. Hier bespreekt hij de Philips Hue Smart-knop, die bestaande lichtknoppen in een huis kan vervangen. Goed van de gebruiker is dat hij zeer actief de vele vragen en opmerkingen van mede-tweakers beantwoordt.

Uitgelichte Tweakblog

Busbouw #5; Roest, zweet, en tranen door TunderNerd 'Thea is kaal', zo begint dit Tweakblog. Voor wie deze blogreeks niet volgt is dit wellicht een wat vreemd begin, maar wie het project van TunderNerd wel kent, weet dat 'Thea' een Volkswagen-bus is. De user bouwt deze om van een rammelend lelijk eendje tot een prachtige motorhome-diva.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Opvallende drukke topics waren dit keer die over stikstof en Google Stadia.

Uitgelichte topics

Nvidia's Schild-settopbox

Recent kondigde Nvidia nieuwe modellen in zijn Shield-serie van apparaten aan. Gaandeweg zijn deze apparaten steeds populairder geworden. Je kunt ze gebruiken om media te streamen en games te spelen, maar wat maakt ze nu zo populair, wat kun je er verder mee en wat zijn de ervaringen van anderen? In dit topic lees je er alles over.

- [NVIDIA Shield Console] Ervaringen & Discussie

Geluidsbalk onder je tv

De audioweergave van de meeste tv's is vaak niet best zodat je al gauw je toevlucht wilt zoeken tot een extern setje. Lang hadden soundbars daarbij niet zo'n goede naam, maar de techniek schrijdt voort en inmiddels is er een riant aanbod van heel behoorlijke soundbars. De accessoires krijgen ook steeds meer functionaliteit en aansluitmogelijkheden. Om je te oriënteren is er dit topic.

- Het grote 'Soundbar' discussie topic

Een schattig betaalbaar dronetje

Met de Mavic Mini heeft DJI zijn kleinste en lichtste drone tot nu toe uitgebracht. Hij weegt slechts 249 gram en gaat 30 minuten mee op een acculading. Ondanks zijn kleine afmetingen heeft hij een drie-assig gestabiliseerde 12-megapixelcamera die in 2,7k met 30fps of 1080p met 60fps kan opnemen. Wat vinden je mede-tweakers van het apparaat?

- [DJI Mavic Mini] Informatie en discussie

Een knallend einde

Oudjaarsavond staat er weer aan te komen. Voor de een een fijn moment om al dan niet illegaal geïmporteerd knal- en siergoed tot ontploffing te brengen, voor de ander een avond om met de gevolgen hiervan om te gaan, zoals politie, brandweer en ziekenhuispersoneel. Over deze traditie kun je hier discussiëren.

- OVV pleit voor verbod vuurpijlen en knalvuurwerk