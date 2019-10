Community Update - september

Naar aanleiding van ons 21-jarige bestaan zijn jullie vorige week al verwend met de nodige statistieken over communitybijdragen. Het was leuk om te zien dat sommige users enigszins verbaasd keken naar hun registratiedatum, niet lang na de oprichting. Aan de andere kant was daar bijvoorbeeld raffie1999, die opmerkte: "Een aantal gebruikers is drie maanden na mijn geboorte begonnen met tweaker'en! Wow."

In deze vierde Community Update kijken we niet terug naar de afgelopen 21 jaar, maar simpelweg naar vorige maand. Daarin gebeurde ook al genoeg op communitygebied.

Submits

In september kon de redactie weer de nodige nieuwsberichten brengen na over onderwerpen getipt te zijn door gebruikers. We lichten er hier een aantal uit. Het bericht over de verkoopstart van de Sonos-afstandsbediening van IKEA konden we als een van de eerste media brengen dankzij de tip van ro3lie en meer info van IKEA. Onder andere Engadget en The Verge verwezen in hun berichtgeving naar het nieuws op Tweakers.

Dankzij LemonC200 konden we ook relatief snel het nieuws over de diefstal van een kluis met tapedrives met daarop data van honderdduizenden klanten van de Allianz-reisverzekeraar brengen. Allianz Global Assistance kon gelukkig snel reageren op vragen van de redactie. FerroFiber858 wees ons op het belangrijke Franse bericht over het vonnis dat Steams verbod op doorverkoop van games ongeldig is. Verder verhoogde Telenet stilletjes de internetsnelheden, waar we achterkwamen dankzij Clemens123.

Veel reacties van users vullen de nieuwsberichten aan en het reactiesysteem is dan ook geoptimaliseerd voor reacties met zo informatief mogelijke comments. De beste reacties krijgen een +3. Een van die reacties ging over quantumcomputing, een notoir lastig onderwerp, waarbij alle duiding welkom is. CharlesND gaf welkome uitleg bij het nieuws over de claim van quantum supremacy door Google.

Ook welkom was de reactie van nvaert1986 over het patchen van complexe it-systemen. Zijn toelichting bracht wat nuance in de discussie over de kwetsbare netwerken van KLM en Shell door een ongepatcht vpn-lek. Verder was er waardering voor de plaatsing van de volledige brief van het Actiecomité Xs4all Moet Blijven door Xantis, bij het nieuws over de crowdfunding voor een nieuwe provider.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes en vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen onderscheiden op Tweakers.

Top 10 Karma-verdieners Top 10 users met comments bij nieuws Top 10 users met comments bij reviews Top 10 users met posts op het Forum Hoogste gemiddelde reactiescore op de Frontpage

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 161 gebruikersreviews die in de maand september verschenen.

+3Samsung 50RU7170 Zwart review door ByteMe_ ByteMe_ zocht een televisie voor op zolder en kwam na heel veel zoekwerk en online vergelijken uit bij de Samsung 50RU7170. De tv belandde uiteindelijk in de woonkamer en in deze zeer uitgebreide review lees je waarom.

+3Sennheiser Momentum Wireless (Zwart) review door Aiii Hoofdtelefoons zijn zeer populair momenteel en dan vooral draadloze modellen met noisecancellation. De draadloze Sennheiser Momentum, een over-ear model, was na vier jaar toe aan een upgrade en de resulterende 'new' Momentum wordt hier door Aiii besproken. Het geluid is volgens hem zeer goed, de noisecancellation kon wat beter en de onderbouwing hiervan lees je in de review.

+3Datacolor Spyder X PRO review door Frozen De Datacolor Spyder X Pro is geen doorsneeproduct, maar wel een dat tweakers waarschijnlijk kunnen waarderen. Je kunt er je beeldscherm mee kalibreren en dat is voor veel gebruikers belangrijk. In de woorden van Frozen, die de colorimeter bespreekt: "Het scherm kan nog zo duur zijn, maar als het niet goed gekalibreerd is, zullen de details niet zo naar voren kunnen komen als de makers het bedoeld hebben."

Nieuwkomer van de Maand

+2Inter-Tech ITX A60 review door Robbie T De nieuwkomer van de maand is Robbie T met zijn bespreking van deze compacte en relatief goedkope behuizing van Inter-Tech. In deze review volg je meteen mooi zijn build van een compact en zuinig systeem (met een banaan for scale).

Uitgelichte Tweakblog

Domoticz vs. Home Assistant: The Battle! door kazz1980 Vorige maand verwezen we instapgebruikers van smarthometoepassingen door naar het IKEA-topic op Gathering of Tweakers. Dit keer lichten we een Tweakblog voor wat verder gevorderde gebruikers uit. De vraag is wat beter voldoet, Domoticz of Home Assistant. Het zijn beide opensourcesystemen voor domotica die erg populair zijn.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Het populairste topic op GoT, gebaseerd op het aantal postings, was in de afgelopen maand opnieuw het topic over voetbal, maar ook Formule 1 lag weer erg in de belangstelling, evenals Tesla.

Uitgelichte topics

Op je kop krijgen

We schreven hierboven al dat kopttelefoons erg populair zijn. Dat betekent ook dat het aanbod is toegenomen. Je hebt ze in allerlei soorten en maten, met veel of weinig functies en met een goede of een minder goede geluidskwaliteit. Dat maakt het niet gemakkelijker om uit te zoeken welk model je wilt. Voor alle vragen, ervaringen en advies over hoofdtelefoons kun je terecht in het grote Headphones-topic.

- Het grote Headphones Topic

De grote buildshow

Fervente tweakers kennen dit topic natuurlijk, maar het verdient om meer bezocht te worden door een groter deel van de community. De bedoeling van dit topic is dat gebruikers foto's plaatsen van hun al dan niet zelfgebouwde pc-systeem. En dat doe je natuurlijk vooral als je er hard aan gewerkt hebt om je pc zo mooi mogelijk te maken met raamwerk en verlichting.

- Het Show je Build! Topic

Virtueel vliegen

Microsoft werkt aan een nieuwe versie van Flight Simulator en in de afgelopen week publiceerden we daar een preview van. Niet verwonderlijk is dat ook het topic over Flight Simulator een hoge vlucht heeft genomen. Overigens is het nooit stil geweest in de topicreeks; het eerste topic over Flight Simulator ging in november 2001 online en heeft inmiddels versie 85 bereikt!

- Flight Simulator - Deel 85

Reclaim je privacy

Veel gebruikers zijn ingekapseld in de diensten van grote Amerikaanse techbedrijven. Met name Google is moeilijk te ontlopen, zo blijkt. Voor gebruikers die geen Google in hun leven willen, of in ieder geval wat minder, is er dit topic, met tips, alternatieven en discussies over hoe je je privacy beter kunt waarborgen.

-Leven zonder Google, reclaim je privacy. Alternatieven.

1+ 7T

OnePlus heeft een nieuw model in zijn populaire smartphoneserie aangekondigd: de 7T. De smartphone heeft een amoledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz en komt op 10 oktober uit in de Benelux. In dit topic lees je over de laatste details die bekend zijn over de smartphone en ook over de geruchten over een 7T Pro, die eveneens op 10 oktober wordt verwacht.

[OnePlus 7T-serie] Ervaringen & Discussie