Haal nu je earlybirdtickets voor het Tweakers 21 jaar-huisfeestje

Dit najaar wordt Tweakers alweer 21 jaar oud en dat vieren we graag op zaterdag 5 oktober met jullie: onze trouwe communityleden en bezoekers. Een paar weken geleden werd de save the date al online gezet, vanaf vandaag zijn de earlybirdtickets verkrijgbaar. Voor slechts 12,50 euro krijg je toegang tot het feestje in Undercurrent Amsterdam én kun je onbeperkt eten en drinken met alle bekenden van het Forum en heel veel bekende en minder bekende gezichten van Tweakers HQ. Denk je nu: Huh, lees ik dit goed, slechts 12,50 euro voor dit alles? Ja, je leest het goed; dit kun je niet laten liggen!

Waar is dat feestje?

We hebben vaker een feestje gegeven, maar dit belooft wel heel speciaal te worden. Echt álles waarvan ons tweakerhart sneller gaat kloppen, zal er zijn. Van bordspellen en videogames tot aan workshops en de beste foodtrucks. Wanneer je om 16 uur de compleet versierde Undercurrent binnenloopt, kijk je je ogen uit. Je waant je in de grootste Tweakers-huiskamer die je ooit hebt gezien. Begin je met een ouderwets potje Mens-erger-je-niet of duik je meteen de workshop solderen van Paul Hulsebosch in? Wordt het Mario Karten of pingpongen? Of begin je met een fanatiek potje gamen op de pc's voordat je jezelf onderdompelt in de whiskyproeverij? Dit en nog veel meer is straks aanwezig in Undercurrent in Amsterdam.

Om een uur of 18 openen we het terras en kun je een ronde maken langs alle foodtrucks die daar zijn opgesteld. Verwacht hamburgers, pasta, friet, Grieks en meer. Tot een uur of 20 kun je je buikje rond eten. Daarna is er nog tijd zat om verder te gamen en te spelen onder het genot van een biertje. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door onze verjaardagspartners KPN, LG, Coolblue, bol.com, Acer, de Nationale Politie en Chipsoft.

Ben je net zo enthousiast als wij? Aarzel dan niet en haast je naar de digitale kassa voor zo'n earlybirdticket. Als deze straks zijn uitverkocht, zijn er uiteraard voldoende reguliere tickets a 15,00 euro beschikbaar. Wacht echter niet te lang, want de latebirdtickets kosten 17,50 euro.