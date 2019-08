Save the date - Tweakers is jarig en op zoek naar jou!

Voor onze trouwste communityleden zal het geen verrassing zijn; dit najaar vieren wij onze 21e verjaardag. Dat doen we op zaterdag 5 oktober in Undercurrent (op een steenworp van Tweakers HQ) met een feest met zoveel fun, vertier, eten en drinken dat je van gekkigheid niet weet waar je moet beginnen. Veel activiteiten hebben we al in gedachten, maar om deze avond compleet te maken, zijn we op zoek naar jullie. Heb jij iets of kun jij iets wat behoorlijk sfeerverhogend werkt op een verjaardagsfeestje? Dan horen we dat graag! Wie weet krijg jij een uitnodiging én een plekje op ons verjaardagsfeest.

Waar zijn we precies naar op zoek? Maak je geen zorgen, we zoeken (niet alleen) danceacts, zangers of andere performers. Heb jij (of ken jij iemand met) een heel vette, zelfgebouwde arcadekast of een pingpongtafel met Tweakers-logo, of ben je expert in het geven van overclockworkshops? Dan zoeken we jou ook. In de afgelopen jaren hebben we veel communityleden een podium mogen geven tijdens evenementen. Denk aan de lasergraveermachine van Mortum of het speciaalbier van Koffie. Omdat wij vinden dat deze verjaardag een feestje moet worden voor en door de community, hopen we op veel mooie suggesties. Inzendingen kun je mailen naar 21@tweakers.net, o.v.v. Tweakers 21 jaar, en/of achterlaten in de comments hieronder. Beschrijf goed wat je van plan bent en wij nemen snel contact met je op. We kunnen natuurlijk niet iedereen een plekje bieden, dus het kan lonen om ons enthousiast te maken.

Save the date

Mocht je geen partytricks bezitten, niet getreurd. Ook dan ben je van harte welkom op ons verjaardagsfeestje. Zet zaterdag 5 oktober alvast met koeienletters in je agenda, want vanaf een uur of 16 ben je welkom. Wat we precies gaan doen, is dus nog even een verrassing. Onvergetelijk wordt het zeker. Meer informatie over onder andere de kaartverkoop volgt snel.