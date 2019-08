Hé developer, welke tracks wil jij zien op de Developers Summit? Help ons en win

Op donderdag 13 februari gaan de deuren van DeFabrique in Utrecht open voor de Tweakers Developers Summit 2020. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een sterk, inhoudelijk programma, met uiteraard weer een paar bekende, internationale keynotesprekers. Naast de keynotes is er een programma dat wordt ingedeeld volgens een aantal tracks. De tracks Security, Webdevelopment en Machinelearning/AI keren in elk geval terug, maar welke tracks willen jullie nog meer zien tijdens de Developers Summit 2020?

Vorig jaar konden bezoekers tracks volgen op het gebied van onder andere blockchain, mobile-appdevelopment en internet-of-things, maar wellicht liggen de voorkeuren onder de developers dit jaar anders. Om het evenement zoveel mogelijk aan jullie wensen te kunnen aanpassen, zijn we benieuwd naar jullie mening. Ben je developer en heb je een voorkeur voor bepaalde topics? Door middel van onderstaande poll kun je aangeven welke track volgens jou niet op de Developers Summit 2020 mag ontbreken. Staat de track van jouw voorkeur er niet tussen, drop hem dan in de comments. Onder alle inzendingen worden 2x2 tickets verloot.

Welke track zie jij graag terug? Poll Webdevelopment

Security

AI/Machinelearning

Mobile development

Iot

Frontend development

Gamedevelopment

Blockchain

Agility

Backend development

Anders; zet het in de comments!

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Actievoorwaarden