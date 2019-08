Alles weten over Web Components? Meld je nu aan voor de ING Live-webinar

ING, voor velen nog altijd in eerste plaats een bank, is steeds meer een it-bedrijf dat in de financiële sector werkzaam is. Nieuwe front-endtechnieken zijn bepalend voor het gebruiksgemak van miljoenen klanten en Web Components spelen hierbij een belangrijke rol. Daarover kun je binnenkort meer te weten komen in de Engelstalige webinar met ING’s front-enddevelopers.

ING Live-webinar Meld je aan

Het belang van (de kennis over en de toepassingen van) Web Components wordt uitvoerig besproken tijdens de tweede editie van het ING Live webinar, georganiseerd door Tweakers en ING. Hierin geven ING-ers technologylead front-end Bob Bijvoet en senior front-end developer Lars den Bakker je een kijkje in de keuken. Ze nemen je mee in de developmentworkflow en architectuur van webdevelopment bij ING. Beiden laten bovendien zien hoe ING in staat is om front-endfeatures internationaal te schalen en configureren. Dit wordt in live coding gedemonstreerd, wat het interactieve karakter van de webinar onderstreept.

De werkzaamheden en daarmee de rollen van front-enddevelopers zijn in de afgelopen jaren flink veranderd. Front-endontwikkelaars worden steeds vaker gezien als sleutelfiguren in een ontwikkelteam. Web Components spelen hierbij een bepalende rol. Niet zo vreemd dat de vraag naar front-enddevelopers zo groot is. Nadat je eerder dit jaar de webinar over machinelearing met ING's datascientists kon volgen, is het daarom binnenkort de beurt aan een webinar over Web Components.

Aanmelden

Wil jij interactief je kennis van Web Components vergroten? Meld je dan nu aan via onderstaande aanmeldbutton. De webinar zelf wordt niet live uitgezonden op Tweakers, je kunt hem enkel volgen als je je hebt aangemeld.

Datum en tijd: donderdag 5 september, van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur.

Meld je aan

Data

De data van de aanmeldingen worden niet met Tweakers gedeeld, maar komt alleen ter beschikking van Crowdale om de deelnemers een e-mail te kunnen sturen met een bevestiging van de aanmelding, een reminder-e-mail over de webinar, en een e-mail wanneer de live webinar van start gaat. Na de webinar wordt een anonieme enquête verstuurd om jullie bevindingen te horen, en zo de kwaliteit van de webinar te kunnen waarborgen en verbeteren. De gegevens worden 30 dagen bewaard.