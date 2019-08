Deep Learning Works - Evenement vol ai en deep learning door IBM en Tweakers

Op donderdag 12 september vindt Deep Learning Works plaats, een volledig verzorgd evenement van Tweakers en IBM voor iedereen die meer wil weten over ai en deep learning. Tussen 15.00 en 21.00 uur volg je een workshop en keynotes bij IBM in B.Amsterdam. Altijd al willen weten hoe je state-of-the-art deeplearningmodellen gebruikt in applicaties of diensten? Of hoe je met behulp van deeplearningtechnieken bakken met data uit iot-projecten kunt analyseren? Meld je dan snel aan en wie weet, word jij geselecteerd. Het aantal plekken is beperkt.

Deep Learning Workshop

Het programma begint met de workshop 'Hoe integreer je opensource-deeplearningmodellen in je eigen applicaties?' Tijdens deze workshop leer je hoe je het beste gebruik kunt maken van de Model Asset Exchange op IBM Developer. Daar vind je vrij beschikbare, opensource-, state-of-the-art deeplearningmodellen voor veelgebruikte toepassingsdomeinen, zoals tekst-, beeld-, audio- en videoverwerking. Er worden implementeerbare modellen behandeld die lokaal of als microservice op Docker of Kubernetes kunnen worden uitgevoerd. De workshop wordt gegeven door Damiaan Zwietering, een IBM-developer advocate met onder meer ervaring als developer, consultant en architect. Vorig jaar was Zwietering ook een van de sprekers tijdens de Tweakers Developers Summit.

Praktische informatie Datum: Donderdag 12 september 2019 Locatie:

B.1, B. Building Amsterdam.



Programma:

15.00-15.30 uur - Inloop

15.30-17.30 uur - Workshop

17.30-18.15 uur - Diner

18.15-18.45 uur - Keynote 1

18.45-19.30 uur - Keynote 2

19.30-21.00 uur - Borrel

Keynotes

Na de workshop en een stevige maaltijd wordt de avond vervolgd met twee keynotes. De eerste keynote wordt later aangekondigd, maar de tweede keynote is wel al bekend. Tijdens die sessie wordt aan de hand van een iot-project dieper de analytics ingedoken. Zo’n iot-project genereert natuurlijk veel data, maar wat kun je daarmee? Hoe kun je dat allemaal analyseren en er conclusies uit trekken? Romeo Kienzler wordt speciaal overgevlogen uit Zwitserland om te laten zien hoe je iot-data kunt analyseren met behulp van geavanceerde technieken als deep learning. Romeo Kienzler is chief data scientist bij CODAIT, de afdeling van IBM die onder andere de Model Asset Exchange beschikbaar stelt. Hij is groot fan van open source, dataprivacy en -decentralisatie, en steekt zijn tijd en energie het liefst in het ontwerpen van ai-systemen die mensen daadwerkelijk nodig hebben.

Aanmelden

Heb je interesse en wil je hierbij zijn? Meld je dan snel aan en maak kans om op donderdag 12 september bij Deep Learning Works te zijn! We selecteren dertig mensen voor de workshop en keynotes, en nog eens dertig voor enkel de keynote.

