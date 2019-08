Mitsubishi Outlander PHEV - De techniek

De Mitsubishi Outlander PHEV heeft een belangrijke upgrade ondergaan. Begin juli hield Tweakers in samenwerking met Mitsubishi Motors Nederland een evenement waarbij de plug-in hybride uitgebreid werd gepresenteerd en waarna enkele tweakers de auto een week mochten lenen. Over hun bevindingen deden we onlangs verslag; in het onderstaande gaan we dieper in op de techniek van de auto.

“Stil ritje”, aldus een van de tweakers die op het evenement meereed met de nieuwe Outlander PHEV. Dat is niet vreemd, aangezien de auto is gebouwd als elektrisch voertuig. Inmiddels is het al de derde generatie van deze plug-in hybride, waarvan er inmiddels ruim 200.000 zijn verkocht. De ervaring resulteert in voortdurende verbetering en dat is te merken. Het vermogen van de generator, de accu en de achterste elektromotor is verhoogd ten opzichte van de vorige generatie en de ‘elektrische Het is een voor Mitsubishi unieke technologie, die S-AWC wordt genoemd: Super All-Wheel Control topsnelheid’ bedraagt nu 135km/u. De Outlander PHEV is nu voorzien van een nieuwe, speciaal voor de plug-in hybride vervaardigde benzinemotor van 2,4 liter, waardoor het systeemvermogen nu 165kW (225pk) bedraagt.

In beginsel rijdt de Outlander PHEV elektrisch, terwijl de benzinemotor een aanvulling hierop is. Veel hybride auto’s hebben naast de verbrandingsmotor slechts één elektromotor, maar het unieke aan de Mitsubishi Outlander PHEV is dat hij twee elektromotoren heeft, een op elke as. Deze twee motoren werken onafhankelijk van elkaar. De auto houdt aan de hand van de snelheid en G-sensoren zelf in de gaten welke van de motoren de meeste aandrijfkracht moet leveren voor optimale prestaties. Het is namelijk een all-wheel drive, en door middel van een volledig automatische, supersnelle switch tussen de aandrijving voor en achter wordt het vermogen met uiterste precisie verdeeld. De bestuurder merkt niets van de overschakelingen, behalve in het extreme rijcomfort. Het is een voor Mitsubishi unieke technologie, die S-AWC wordt genoemd: Super All-Wheel Control.

Drie rijmodi

De verbrandingsmotor dient om de range groter te maken. Er zijn drie rijmodi: volledig elektrisch, serieschakeling en parallelschakeling. In de volledig elektrische modus wordt de auto louter aangedreven door de elektromotoren, zoals hierboven beschreven. In de serieschakeling drijft de verbrandingsmotor een generator aan, die energie opwekt voor de accu van de elektromotoren, en die op hun beurt dan weer voor de aandrijving van de auto zorgdragen. De verbrandingsmotor werkt in dat geval dus niet mee aan de aandrijving en het rijden zelf is elektrisch. In de parallelschakeling ten slotte fungeert de verbrandingsmotor als voornaamste aandrijfeenheid op de voorwielen, waarbij de elektromotoren Vergelijk het met de cruisecontrol, die ook wordt uitgeschakeld bij het aanraken van gas of rem eventueel assisteren. De generator wordt in deze modus nog steeds aangedreven door de verbrandingsmotor om de accu op een basislaadniveau te houden, dus voor een energietekort in de elektromotoren hoeft niet gevreesd te worden. Logischerwijs is het aandeel aan power dat de generator krijgt, iets minder dan in de seriemodus, omdat de auto nu grotendeels op de verbrandingsmotor rijdt. De keuze om op de verbrandingsmotor of op de elektromotoren te rijden wordt door de auto zelf gemaakt, altijd volgens het meest economische principe. Daar hoef je dus niet bij na te denken.

Natuurlijk kun je altijd je eigen keuzes maken en bijvoorbeeld via een druk op de knop volledig elektrisch rijden. Dat kan tot een snelheid van 135km/u, totdat het laadniveau van de batterij de grens van dertig procent is genaderd. Dan komt de verbrandingsmotor weer in actie. Overigens zal het aanraken van gas- of rempedaal, bijvoorbeeld in een gevaarlijke verkeerssituatie, deze keuze overrulen, dus je houdt altijd zelf de controle. Vergelijk het met de cruisecontrol, die ook wordt uitgeschakeld bij het aanraken van gas of rem. Niet onbelangrijk is de Save-modus. Hiermee kun je de stroom in de accu bewaren en weer gebruiken als je bijvoorbeeld de stad of een natuurgebied inrijdt.

Atkinson-cyclus

Ook de in de Outlander PHEV gemonteerde 2,4 liter viercilinder verbrandingsmotor zelf is gericht op efficiëntie. In principe is het een gewone Ottomotor, maar hij maakt gebruik van de zogenaamde Atkinson-cyclus. In een conventionele motor vergt de compressieslag altijd de meeste energie. De Brit James Atkinson ontwikkelde al eind negentiende eeuw een methode om het effect van de compressieslag te behouden, maar de energie die ervoor nodig is te verminderen. Zijn techniek zorgt ervoor dat de inlaatklep iets langer open blijft, waardoor bij het omhooggaan van de zuiger een klein beetje lucht wordt terug gestuwd. In de verbrandingskamer wordt dan de ruimte voor de compressieslag iets verkleind. Dat kost minder energie, maar de expansieratio blijft hetzelfde. Hierdoor werkt de motor efficiënter. Het nadeel is dat je een klein beetje vermogen verliest, maar omdat dit bij een hybride auto wordt opgevangen door de elektromotoren, wordt de Atkinson-cyclus juist in dit type auto’s weer met succes toegepast.

Reacties van tweakers

Grootste kritiekpunt rond de Mitsubishi Outlander PHEV en hybride auto’s in het algemeen is en blijft natuurlijk dat veel mensen de auto kochten vanwege de oorspronkelijk lage bijtelling en hem vervolgens alleen op de benzinemotor lieten rijden. Dat heeft inderdaad het nodige cynisme opgewekt, ook in de Tweakers-community, gezien de commentaren. Tot op zekere hoogte is het waar, evenals dat de ‘volledig elektrische’ actieradius volgens sommige tweakers die ervaring hebben met de Outlander PHEV, soms maar 30km bedroeg. In de Mitsubishi-brochure wordt een actieradius van 54km, weergegeven volgens NEDC 2.0, vermeld. Maar alles is natuurlijk volledig afhankelijk van rijstijl, belading en bijvoorbeeld weersomstandigheden. En of je inderdaad bereid bent en de mogelijkheid hebt om de auto thuis of op je werk op te laden.

Zo merkte een tweaker op dat er in de parkeergarage van het kantoor waar hij werkt, veel Outlanders PHEV stonden, maar dat niemand de moeite had genomen om de stekker in het stopcontact te steken. Dat is natuurlijk niet de schuld van de auto zelf, want die geeft de mogelijkheid om wél de meest economische, efficiënte en omgevingsvriendelijke keuzes te maken. Sommige tweakers maken ook die keuze. Een enkeling onder hen zegt zelfs dat de auto weliswaar zwaar is en een minder goede aerodynamica heeft, maar dat hij er toch uiterst tevreden mee is. Een ander merkte bijvoorbeeld op dat de remschijven en -blokken lang meegaan doordat de auto voornamelijk elektrisch remt. De remenergie wordt ook nog eens teruggewonnen. Waarmee de techniek dus ook veel indirecte voordelen kent.

Tweaker rsoeting, die zelf ook een Outlander PHEV rijdt, is duidelijk in zijn keuze. In een reactie vertelt hij in nuchtere termen dat hij zijn plug-in hybride als een gewone auto gebruikt, zijn rijstijl er niet speciaal op aanpast, regelmatig volledig elektrisch 130km/u op de teller rijdt en zijn 34 kilometer woon-werkverkeer ook volledig elektrisch aflegt, waarbij hij de auto op zijn werk oplaadt. Maar hij trekt er ook zijn boot mee en helpt af en toe zelfs wanhopige mensen die op de boothelling vaststaan, door hun auto’s, soms mét boot, met zijn Outlander weer naar boven te slepen of zelfs uit de modder te trekken. Oké, er zijn natuurlijk grenzen. We citeren: "Voor al die mensen met zo'n mooie 6 liter v8 hemi Pickup op 22inch laagprofielbandjes: mooie auto (ben jaloers, echt), maar laat hem boven aan de boothelling staan. Ook ik krijg die 2,5ton niet meer uit de blubber."

Brandstofverbruik gecombineerd 1,8l/100km, CO 2 gecombineerd 40gr/km (NEDC 2.0).

De verbruikscijfers zijn gemeten volgens de World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) en teruggerekend naar NEDC-waarden (NEDC2.0) in overeenstemming met EU 715/2007*2017/1347. De resultaten van de testcyclus kunnen afwijken van het praktijkverbruik. Het praktijkverbruik is afhankelijk van het rijgedrag, de rijomstandigheden, en andere invloeden zoals weer, verkeer en de toestand van het voertuig.