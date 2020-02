Ook dit jaar lijkt de corerace zich onverminderd door te zetten. Waar we in de afgelopen jaren van 4 tot 10 cores in een pc naar 8, 16 of zelfs 32 cores zijn gegroeid, is dat inmiddels niet meer genoeg, zo lijkt het. AMD heeft met de Threadripper 3990X namelijk een processor met maar liefst 64 cores uitgebracht. Daarmee heeft AMD het recordaantal cores stevig in handen. Op de servermarkt was dat met de Epyc-processors met eveneens 64 cores al het geval. Intel kwam met zijn Xeons tot 56 cores nog goed mee op die markt, maar op de desktop is het gat enorm. Intels i9-19980XE is namelijk nog altijd het krachtigste dat het bedrijf kan bieden en daar staat nu de 3990X tegenover.

Voordat je verder leest, moeten we één ding bovenal duidelijk maken; dit is geen processor voor jou en mij. Sterker nog, de markt voor deze derde generatie Threadripper 3990X is zo beperkt, dat AMD bijna niet weet hoe het dat aan je verstand moet peuteren. Voor vrijwel iedereen die graag een beest van een processor in zijn pc heeft, zijn de eerder uitgebrachte Threadrippers, zoals de 3960X en 3970X met respectievelijk 24 en 32 cores, meer dan genoeg.

Om een populaire analogie van stal te halen, een met auto's, zou je de 3990X kunnen vergelijken met een Formule 1-bolide; daarmee ga je ook niet de openbare weg op en ga je geen boodschappen halen. Sterker nog, de gemiddelde chauffeur kan niet eens in een racewagen rijden, laat staan de auto optimaal benutten. Zo is het ook met de nieuwste Threadripper; om een spelletje te spelen zijn er goedkopere processors die dat beter kunnen en voor eigenlijk de meeste toepassingen is een eenvoudigere processor de betere en logischere keus.

Voor wie is de 3990X dan bedoeld? Zoals we, of liever gezegd AMD, al aangaven, is deze Threadripper bedoeld voor een select publiek dat daadwerkelijk de rekenkracht kan benutten. AMD denkt daarbij aan designers die voor de video-industrie werken en 3d-ontwerpen willen renderen op hun pc. Ook ontwikkelaars die regelmatig grote projecten moeten compileren, zouden de procesors kunnen waarderen. Kortom, AMD verkoopt de Threadripper 3990X als een server die als desktop-pc is vermomd en voor een kleine vierduizend euro kun je beter een goed excuus hebben om dit onder je bureau te hebben staan.