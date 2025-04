Ze zijn terug van weggeweest: de Ryzen Threadripper-processors van AMD met tot wel 96 cores. Je kunt nu weer een échte high-end desktop-cpu kopen, met quadchannelgeheugen, een sloot aan PCIe 5.0-lanes en dus heel veel cores. Wij gingen aan de slag met de Threadripper 7970X en 7980X.

Pro of non-Pro?

Anderhalf jaar geleden kondigde AMD aan te stoppen met zijn Ryzen Threadripper-processors voor consumenten en bleven alleen de duurdere Pro-modellen over. Destijds wees de fabrikant op de voordelen van een versimpelde line-up, maar naar eigen zeggen wil AMD nu toch weer een product aanbieden voor de 'ultieme prosumers' die wel extreem goede multithreadedprestaties willen, maar geen zakelijke managementfuncties, achtkanaalsgeheugen of bizarre hoeveelheid PCIe-lanes nodig hebben.

Threadripper 7000 Threadripper Pro 7000WX 64 Max. aantal cores 96 Vierkanaals, max. 1TB Geheugen Achtkanaals, max. 2TB 92 PCIe-lanes 148 48 Waarvan PCIe 5.0 128 TRX50 Chipset WRX90

Vandaar dat er nu weer twee platforms zijn voor de nieuwe socket sTR5. De normale Threadrippers maken gebruik van moederborden met de TRX50-chipset; de Pro-versies combineer je het best met een WRX90-moederbord. Het best, want je kunt een Threadripper Pro in een consumentenbord met de TRX50-chipset stoppen, maar dan worden de platformfuncties natuurlijk beperkt tot de laagste gemene deler. Andersom, een consumenten-Threadripper in een WRX90-moederbord, werkt niet.

De techniek: maximaal twaalf corechiplets en een i/o-die

Hoewel er voor zakelijke kopers wel een Ryzen Threadripper 5000 Pro-serie is geweest, hebben we op Tweakers voor het laatst aandacht besteed aan AMD's hedt -platform ten tijde van de Ryzen Threadripper 3000-serie, met de 64-core-3990X als topmodel. Het maximale aantal cores is voor de consumentenline-up dus niet eens verhoogd, maar de nieuwe Threadrippers zijn op veel andere terreinen wel een stuk moderner.

Om te beginnen zitten er natuurlijk nieuwere cores in de Threadripper 7000-cpu's, verspreid over maximaal twaalf chiplets met elk acht Zen 4-cores. Die zijn per kloktik 13 procent sneller dan Zen 3, en als je vergelijkt met de Zen 2-cores in de 3000-serie, kom je zelfs op 34 procent vlotter uit. Daarnaast beschikken de cores over veel grotere caches en klokken ze hoger. Het 64-coremodel van de nieuwe serie boost naar maximaal 5,1GHz op één core; bij de vergelijkbare chip in de Threadripper Pro 5000-serie was dat nog 4,5GHz.

Ook de platformverbeteringen die Zen 4 eind 2022 naar de desktop bracht, zijn doorgevoerd bij dit hedt-platform. Zowel de geheugencontroller als de PCIe-controller zit in de i/o-die, die in tegenstelling tot de corechiplets niet op TSMC's 5nm-proces, maar op de 6nm-node wordt gemaakt. De DDR5-controller ondersteunt enkel registered geheugen met een officiële kloksnelheid van DDR5-5200, hoewel hogere snelheden van bijvoorbeeld DDR5-6000 in de praktijk prima haalbaar zijn. De vorige Threadrippers die je als consument kon kopen, de Threadripper 3000's, werkten nog met reguliere Udimm-DDR4-modules. Reguliere niet-registered modules die je met een normale Ryzen 7000-processor kunt combineren, worden bij deze generatie niet langer ondersteund. Op dit vlak is deze serie dus duidelijk wat meer richting de serverhardware opgeschoven. Dat merk je trouwens ook wel aan de opstarttijden. Zeker de eerste boot met nieuwe geheugeninstellingen kan tergend traag verlopen.

Een groot deel van de PCI Express-lanes werkt nu op PCIe 5.0-snelheid. Bij de consumentenversies van de processor zijn dat er 48. Nu delen die hun bandbreedte met de SATA-poorten, maar in de praktijk is het alsnog ruimschoots mogelijk om twee x16-insteekkaarten en twee PCIe 5.0 x4 NVMe-ssd's rechtstreeks op de cpu aan te sluiten. Daarnaast beschik je nog eens over de nodige PCIe 4.0-lanes om insteekkaarten of ssd's mee te verbinden.

De line-up: tot 64 cores voor consumenten, tot 96 cores voor pro's

De Threadripper 7000-serie voor consumenten bestaat uit drie modellen; de 7960X met 24 cores, de 7970X met 32 cores en de 7980X met 64 cores. AMD stuurde ons die laatste twee processors op voor een test. Er is echter nog een processor voor socket sTR5 met meer cores; het hoogste aantal cores van 96 stuks is alleen in de Pro-lijn beschikbaar, in de vorm van de Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Die kost met ruim tienduizend euro nog eens dubbel zoveel als de 7980X.

Naast het topmodel wat aantal cores betreft, kent de Pro-lijn ook exclusieve 12- en 16-corevarianten. Vooralsnog zijn die echter nog niet los te koop.

AMD Ryzen Threadripper 7000-serie Cores Threads Boostsnelheid L3-cache Tdp Prijs Ryzen Threadripper 7980X 64 128 5,1GHz 256MB 350W € 4.799,- Ryzen Threadripper 7970X 32 64 5,3GHz 128MB 350W € 2.299,- Ryzen Threadripper 7960X 24 48 5,3GHz 128MB 350W € 1.349,- AMD Ryzen Threadripper Pro 7000-serie Cores Threads Boostsnelheid L3-cache Tdp Prijs Ryzen Threadripper Pro 7995WX 96 192 5,1GHz 384MB 350W € 10.695 Ryzen Threadripper Pro 7985WX 64 128 5,1GHz 256MB 350W € 7.348,68 Ryzen Threadripper Pro 7975WX 32 64 5,3GHz 128MB 350W € 3.862,99 Ryzen Threadripper Pro 7965WX 24 48 5,3GHz 128MB 350W € 2.707,44 Ryzen Threadripper Pro 7955WX 16 32 5,3GHz 64MB 350W N.n.b. Ryzen Threadripper Pro 7945WX 12 24 5,3GHz 64MB 350W N.n.b.

Toen AMD zijn plan bekendmaakte om met de consumenten-Threadrippers te stoppen, dachten we dat we het hedt-segment wel zo'n beetje ten grave konden dragen. Intel was immers al langer gestopt met het uitbrengen van Core X-processors met extra veel cores en bandbreedte. Dat maakt dat er niet echt een concurrent is waarmee we de Threadripper 7970X en 7980X rechtstreeks kunnen vergelijken.

Intel heeft tegenwoordig wel een Xeon w5/w7/w9-serie, die je als de spirituele opvolger van het hedt-segment kunt zien, maar die worden volledig gericht op zakelijke gebruikers en zijn daarnaast gebaseerd op de verouderde Sapphire Rapids-chips. De opvolger daarvan, Emerald Rapids, kwam eind vorig jaar uit, maar heeft de Xeon w-lijn nog niet bereikt. Kortom, voor zover het processors betreft die in een doosje aan gewone consumenten worden verkocht, heeft Intel geen echt antwoord op AMD's nieuwe geweld.