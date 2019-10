Optionele Windows 10-update zorgt voor problemen met Advanced Threat Protection

Microsoft waarschuwt voor een nieuwe update van Windows 10. Die zou ervoor kunnen zorgen dat de Defender-functie Advanced Threat Protection ermee stopt. Defender Antivirus blijft wel gewoon werken.

Het gaat om een optionele update, geen verplichte. KB4520062 werd al op 15 oktober uitgebracht, en was aanvankelijk bedoeld om een issue op te lossen waarbij het scherm zwart bleef na het opstarten. Met de update werden geen beveiligingsproblemen gerepareerd. Daarom was de Cumulative Update niet verplicht.

Microsoft waarschuwt nu voor die update. Die zou op Windows 10 1809 en Windows 10 Enterprise LTSC 2019 problemen kunnen veroorzaken met Microsoft Defender Advanced Threat Protection, of ATP. Die functie is bedoeld voor voornamelijk enterprise-gebruikers om naast bescherming ook direct inzicht te krijgen in een aanval. De functie is niet hetzelfde als de standaard antivirus van Windows Defender. Na het installeren van KB4520062 kan het in sommige gevallen voorkomen dat Defender ATP niet meer werkt, en dat het geen data meer verstuurt. Ook kan het voorkomen dat gebruikers de foutmelding 0x0000409 krijgen bij MsSense.exe.

Microsoft zegt dat er voorlopig geen oplossing voor het probleem beschikbaar is. Gebruikers en beheerders zouden de update niet moeten installeren, of die moeten verwijderen als ze dat al gedaan hebben.