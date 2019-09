Aankomend directeur KPN stopt deze week vervroegd bij Proximus

Aankomend KPN-directeur Dominique Leroy stopt deze week vervroegd bij haar huidige werkgever Proximus. Ze zou eigenlijk aanblijven tot 1 december, maar haar aankomende vertrek leidde tot onrust binnen het bedrijf.

Haar vertrek staat nu gepland voor komende vrijdag, meldt Proximus. Dat is nodig 'met het oog op het herstellen van een sereen klimaat binnen het bedrijf en in het belang van de onderneming', aldus de Belgische provider. Ze begint 1 december bij KPN.

Financieel directeur Sandrine Dufour zal vanaf zaterdag fungeren als ad interim ceo. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Stefaan de Clerck, zal haar assisteren. Intussen gaat het bedrijf op zoek naar een opvolger van Leroy.

Leroy was in opspraak geraakt na haar aangekondigde vertrek. De Belgische beurswaakhond FSMA kondigde een dag later aan te gaan onderzoeken of zij heeft gehandeld met voorkennis toen ze aandelen ter waarde van 285.000 euro verkocht. Vakbonden eisten haar onmiddellijke vertrek, omdat er sprake zou zijn van een breuk van vertrouwen. Ze wilde nog voor haar vertrek een reorganisatie doorvoeren bij het bedrijf.